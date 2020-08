Davies fehlt angeschlagen im Bayern-Training

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Alphonso Davies fehlte im Training des FC Bayern

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München: Linksverteidiger Alphonso Davies fehlte am Mittwoch im Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Den kanadischen Nationalspieler plagen "leichte Adduktorenprobleme", wie der Münchner Trainer Hansi Flick berichtete. Beim Auslassen des Trainings handele es sich allerdings um eine "Sicherheitsmaßnahme".

Sollte sich Davies' Blessur doch als schwerwiegender erweisen und gar ein Ausfall im Viertelfinale der Champions League am Freitag gegen den FC Barcelona drohen, wäre das ein herber Rückschlag für den FC Bayern. Dort wird ein Davies in Topform benötigt, weil Superstar Lionel Messi hauptsächlich über diese Seite angreift.

Auf die Frage, ob der Einsatz des 19-Jährigen gefährdet sei, erklärte Flick: "Wir denken es nicht." Nach dem Ausfall von Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger könnte eine weitere Umbaumaßnahme die erfolgreiche Münchner Abwehr hart treffen. Eine mögliche Alternative wäre der im vergangenen Jahr für 80 Millionen Euro verpflichtete Rekordeinkauf Lucas Hernández.

Davies gehört in dieser Saison unter Trainer Hansi Flick zu den absoluten Dauerbrennern und Leistungsträgern. Auf der linken Seite der Viererkette ist der 19-Jährige ohne Wenn und Aber gesetzt.

FC Bayern: Joshua Zirkzee zurück im Training

Während Davies also am Mittwoch im Vorbereitungscamp an der Algarve nicht zusammen mit seinen Teamkollegen trainieren konnte, mischte Joshua Zirkzee wieder mit. Der Angreifer hat seine Mittelfußprobleme auskuriert. Womöglich ist der 19-Jährige wieder eine Option für den Kader gegen Barca. Letztmals war Zirkzee am 33. Bundesliga-Spieltag beim 3:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg zum Einsatz gekommen.

Gegen Barca kann Flick damit personell abgesehen von Benjamin Pavard voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Den französischen Weltmeister stoppt derzeit eine Teilruptur im Bandapparat des Knöchels. Er arbeitet in München an seinem Comeback, könnte bei optimalem Heilungsverlauf aber noch im Laufe des Champions-League-Finalturniers zur Mannschaft stoßen.

Beim 4:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea am Samstag kam Joshua Kimmich anstelle von Pavard auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz. Der deutsche Nationalspieler zeigte eine souveräne Leistung und wird auch gegen Barca wieder als Pavard-Ersatz fungieren.