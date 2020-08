Kehl fordert: "Wir müssen wachsam sein"

TEAM2 via www.imago-images.de

Sebastian Kehl appelliert eindringlich an die Verantwortung der Bundesliga-Akteure

Sebastian Kehl vom BVB hat aufgrund des engen Rahmenterminkalenders in der Fußball-Bundesliga an die Verantwortung der Spieler und Vereine in der Corona-Pandemie appelliert.

"Es wird wenig Raum geben, daher ist das Gebot der Stunde, sich an die Vorgaben zu halten und sich und andere so weit wie möglich zu schützen", sagte der Lizenzspielerchef von Borussia Dortmund dem "SID".

Sollte eine Mannschaft wie Dynamo Dresden in der vergangenen Saison in eine zweiwöchige Quarantäne müssen, dann gibt es in der am 18. September beginnenden Saison nur sehr wenig Ausweichtermine.

"Jeder ist sich seiner Verantwortung bewusst, auch wenn es wahrscheinlich immer mal wieder Fälle geben wird", sagte Kehl und ergänzte: "Die häusliche Quarantäne der Spieler haben wir in der Form nicht mehr. Wir müssen wachsam sein, das Thema sehr ernst nehmen und stehen diesbezüglich natürlich auch weiterhin in engem Austausch mit der Politik und den Gesundheitsämtern."

Dass es vorerst keine Zuschauer in den Stadien geben wird, kann der 40-Jährige nachvollziehen. Die Entscheidung sei "angesichts der allgemeinen jüngsten Entwicklung nicht wirklich überraschend" gekommen.

"Die Politik hat bewiesen, sehr sensibel mit der Lage umzugehen. Die Bundesliga hat in der vergangenen Saison keine Forderungen gestellt, und wir wissen uns auch jetzt einzuordnen. Es gibt wichtigere Dinge als Fußballspiele", sagte Kehl im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz.