Bellingham erklärt: Deswegen wollte ich zum BVB

Noah Wedel via www.imago-images.de

Jude Bellingham fühlt sich beim BVB pudelwohl

Für 23 Millionen Euro wechselte Jude Bellingham vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu Borussia Dortmund. Der 17-Jährige hat nun erklärt, warum er sich für den BVB entschieden hat.

"Ich glaube, die Art und Weise, wie sich junge Spieler in Dortmund auf höchstem Niveau entwickeln können, ist perfekt für die nächsten Schritte in meiner persönlichen Entwicklung", zitieren die "Ruhrnachrichten" Bellingham.

Das Vertrauen, das die BVB-Bosse in den Youngster setzen, will Bellingham "so gut es geht zurückzahlen". Das ist ihm bislang gut gelungen. Beim 6:0-Testspielsieg gegen den österreichischen Bundesligisten SCR Altach war der Mittelfeldspieler gleich an zwei Toren beteiligt.

Dass sich Bellingham beim BVB direkt wohl fühlt, liegt wohl auch am Umfeld bei den Schwarzgelben. "Die Spieler und Betreuer sind sehr nett zu mir. Es war ein großartiger Start. Sie wollen mich nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch kennenlernen", erklärte der 17-Jährige und ergänzte: "Und sie lassen mich auch sie kennenlernen. Auch neben dem Platz. Das macht es mir sehr leicht, mich schnell einzugewöhnen und mich schnell zu Hause zu fühlen."

Bellingham "war mental schon ein bisschen müde"

Sportlich herrsche beim BVB allerdings ein ganz anderes Niveau als bei Birmingham vor. "In Sachen Fußball ist die Intensität beim BVB deutlich höher. Viele Spieler hier zählen zu den besten Fußballern der Bundesliga, manche vielleicht sogar zu den besten der Welt", schwärmte Bellingham. Das Niveau sei auf allen Ebenen sehr hoch.

Auf eine Pause nach dem gelungenen Klassenerhalt mit Birmingham verzichtete Bellingham in Absprache mit den BVB-Verantwortlichen. "Um ehrlich zu sein, war das auch mein klarer Wunsch. Ich wollte direkt loslegen, die Jungs kennenlernen, zeigen, was ich kann", stellte das Juwel klar, gab aber auch zu: "Ich war mental schon ein bisschen müde nach einer harten Saison in der Championship, aber ich habe mich bereit gefühlt, um vom ersten Tag der Vorbereitung mit dabei zu sein."