Weltfußballer-Kehrtwende dank KHR: Holt Lewy den Award?

Robert Lewandowski vom FC Bayern hofft auf den Titel Weltfußballer 2020

Das Magazin "France Football" will aufgrund der Corona-Krise 2020 keinen Weltfußballer küren, die FIFA gab ebenfalls bekannt, dass die Gala "The Best" in diesem Jahr ins Wasser fällt. Nach einem Einwand von Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsboss des FC Bayern, hat der Fußball-Weltverband nun aber offenbar eine Kehrtwende in Betracht gezogen.

"Es ist ja bekannt, dass ich zu Gianni Infantino ein gutes Verhältnis habe. Nachdem von France Football die Meldung kam, den Ballon d’Or nicht zu verleihen, habe ich zu Gianni Infantino gesagt, dass ich das für keine gute Idee halte", sagte Rummenigge im "kicker".

Der 64-Jährige setzt sich damit in erster Linie für seinen Starstürmer Robert Lewandowski ein. Der Pole spielt eine überragende Saison und gilt als heißer Anwärter auf den Titel.

Sein Bestreben sei aber "im Grunde unabhängig davon [gewesen], dass Robert Lewandowski die wahrscheinlich beste Saison seiner Karriere spielt", so Rummenigge weiter, "denn ich finde, man muss auch die Tradition bei der Weltfußballer-Ehrung bedenken."

Rummenigge: Die FIFA vergibt einen Award für den besten Spieler!

Wenn der Blick in ein paar Jahren zurück auf das Jahr 2020 ginge, und dort ein Strich stehen würde, "dann hätte ich das im Sinne dieser Tradition nicht für gut empfunden", sagte der Bayern-Boss, der gleichzeitig verriet: "Laut Aussage des Präsidenten der FIFA soll diese Auszeichnung stattfinden. Gianni Infantino hat mir gesagt, dass der Award für den besten Spieler, die beste Spielerin und den besten Trainer verliehen werden soll. Das kann man sehr begrüßen."

Er wisse nicht, ob Lewandowski gewinnt, "aber er hat sehr gute Chancen: Robert hat ein unglaubliches Jahr gespielt."

Dass das Lob mehr als berechtigt ist, hat Lewandowski bereits am vergangenen Freitag beim 8:2-Erfolg über den FC Barcelona untermauert, zu dem er mit einem Tor und einer Vorlage beitrug. Dadurch, dass Lionel Messi aus dem Turnier ausgeschieden ist, dürften Lewandowskis Chancen auf den Weltfußballer-Titel nochmals gestiegen sein.