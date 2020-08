Ernüchternde BVB-Bilanz: "... dann kam Corona"

unknown

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat auf der PK zur Bilanzveröffentlichung gesprochen

Am Montag hat Borussia Dortmund auf einer Pressekonferenz die vorläufigen Bilanzzahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 veröffentlicht. Finanzchef Thomas Treß und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatten dabei nicht nur gute Nachrichten für den BVB im Köcher.

"Wir haben bei Borussia Dortmund zehn sehr, sehr gute Jahre gehabt. Wir haben dreistellige Millionengewinne erzielt und tiefschwarze Zahlen geschrieben. Dann kam Corona und dadurch ist alles etwas anders geworden", unterstrich Watzke, dass die Folgen der Corona-Krise auch für den BVB einen ernsten Einschnitt bedeuten.

Eine Rückkehr zum "alten Geschäftsmodell" sei für den BVB erst möglich, wenn die Spiele wieder vor ausverkauftem Haus stattfinden können. "Da muss man Geduld haben", erklärte Watzke. Allerdings sei es den Dortmundern gelungen, "ein so hohes Maß an Liquidität zu generieren", dass man "diese Pandemie sehr lange durchhalten" könne.

"Die Erlös- und Ergebnislage der Gesellschaft war ab Mitte März 2020 wesentlich durch die in Folge der Covid-19-Pandemie geltenden starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der damit einhergehenden massiven Auswirkungen auf die Wirtschaft geprägt", beginnt eine vom BVB veröffentlichte Ad-hoc-Meldung. Die Borussen verzeichneten durch die Krise Umsatzrückgänge von über 25 Prozent. "Im Einzelabschluss der KGaA nach handelsrechtlichen Vorschriften weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -49,7 Millionen Euro aus", so das ernüchternde Ergebnis. Von der Ausschüttung einer Dividende werde daher abgeraten.

Konkret ist vor allem der Umsatz aus Transfergeschäften (-42,721 Millionen Euro) zurückgegangen. "Der Transfermarkt ist wegen Covid-19 komplett zusammengebrochen", begründete Treß.

BVB-Testspiele stimmen Watzke nicht euphorisch

Zahlen, die auch Auswirkungen auf die Kaderplanung der Schwarz-Gelben haben, mit dem bislang Erreichten ist Watzke dennoch zufrieden. "Uns ist es gelungen, die Mannschaft gut aufzustellen. Wir haben Hakimi verloren, dafür Meunier ablösefrei bekommen. Wir haben Jude Bellingham bekommen. Möglicherweise kommt noch ein Spieler hinzu", fasste Watzke zusammen.

Die zurückliegenden Testspielergebnisse (6:0 gegen SCR Altach und 11:2 gegen Austria Wien) bewertet das BVB-Urgestein dennoch eher zurückhaltend. "Man hat gesehen, dass wir sehr gierig sind. Sportlich sollte man aber nicht zu viel ableiten aus diesen Spielen."