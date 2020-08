Hitzfeld schwärmt von Flick und Nagelsmann

Susanne Hübner, Susanne Huebner

Ottmar Hitzfeld äußerte sich vor den Halbfinals in der Champions League

Trainerlegende Ottmar Hitzfeld hat vor den Halbfinals in der Champions League seine Einschätzung zur den drei deutschen Coaches abgegeben, die noch im laufenden Wettbewerb vertreten sind. Vor allem der Meistertrainer des FC Bayern München bekam großes Lob vom 71-Jährigen zugesprochen.

Hitzfeld schwärmte im Gespräch mit der "Bild" in den höchsten Tönen von Hansi Flick, dem Linienchef der Bayern: "Als Trainer hat er der Mannschaft wieder das nötige Selbstvertrauen gegeben. Das Positionsspiel ist perfekt, beim Passspiel spürt man das Selbstvertrauen [...] Taktisch und spielerisch war das eine Meisterleistung, ein grandioser Abend gegen Barcelona, historisch."

Flick sei vor allem in Sachen Menschenführung "bravourös", betonte der einstige Erfolgstrainer, der mit Borussia Dortmund (1997) und dem FC Bayern (2001) die Champions League gewonnen hatte. Am wichtigsten sei es auf dem Niveau absoluter Spitzenmannschaften, die Spieler zu vereinen. Und genau das zeichne die Arbeit von Flick aus, betonte Hitzfeld: "Mit Flick ist im gesamten Verein Ruhe eingekehrt, das strahlt auch auf die Mannschaft aus. Es freut mich, dass ich im Zusammenhang mit ihm genannt werde."

Auch Julian Nagelsmann, der mit RB Leipzig ebenfalls im Semifinale der Königsklasse steht und am Dienstagabend Paris Saint-Germain herausfordern wird, wurde von Trainerikone Hitzfeld mit sehr positiven Worten bedacht: "Er ist ein Ausnahmetalent als Trainer, wurde früh ins kalte Wasser geworfen und hat Verantwortung übernommen. Nagelsmann muss eine hohe Akzeptanz in der Mannschaft haben, gepaart mit einer natürlichen Autorität. [...] Das Umschaltspiel bei Leipzig ist nahezu perfekt. Nagelsmann hat eine große Zukunft vor sich", so Hitzfeld über den 33-Jährigen, der einst als jüngster Cheftrainer der Bundesliga-Geschichte bei der TSG 1899 Hoffenheim an der Seitenlinie stand.

Paris-Coach Thomas Tuchel zeichne hingegen besonders seine Akribie, Organisation und der intelligente Fußball aus. Hitzfeld meinte über den 46-Jährigen, der mit PSG auf nationaler Ebene in dieser Spielzeit bereits drei Titel gewonnen hat: "Individualisten zu integrieren und mit Künstlern wie Neymar zu spielen, dass jeder für den anderen läuft, ist eine Leistung. Tuchel hat das in den Griff bekommen, dass Neymar mitläuft, nicht einfach stehen bleibt. Das ist ein positives Signal für die Mannschaft, ein ganz wichtiges Element."

Tuchel leiste in der französischen Hauptstadt wie schon zuvor bei Borussia Dortmund "hervorragende Arbeit". Lobende Worte von jemandem, der selbst zweimal als Welttrainer des Jahres ausgezeichnet wurde.