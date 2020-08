Hitzfeld erwartet "goldenes Jahrzehnt" des FC Bayern

Susanne Hübner, Susanne Huebner

Lobt den FC Bayern für den Sieg in der Champions League: Ottmar Hitzfeld

Ottmar Hitzfeld hat nach dem Sieg des FC Bayern München das Niveau des Champions-League-Finals zwischen dem deutschen Rekordmeister und Paris Saint-Germain gelobt.

"Das war ein sehr gutes Spiel mit sehr guten Einzelakteuren. Bayern München war als Mannschaft noch etwas ballsicherer, noch geschlossener und noch präziser", sagte der 71-Jährige dem "kicker". "Beide hatten im Verlauf der 90 Minuten gute Chancen. Insgesamt war das für mich wirklich eine hervorragende Partie."

Hitzfeld hatte in seiner Trainerkarriere sowohl mit Borussia Dortmund (1997) als auch mit dem FC Bayern (2001) die Champions League gewonnen.

Bayern gewann 1:0 gegen Paris. Das Tor schoss Kingsley Coman in der 59. Minute. Hitzfeld sagte, er habe von Paris in der Offensive etwas mehr erwartet. "Aber da sind sie ein paarmal - ich denke an Neymar und in der zweiten Hälfte an Marquinhos - an Manuel Neuer gescheitert. Er hat untermauert, dass er aktuell der weltbeste Torhüter ist. Neuer steht immer da, wo er stehen muss. Er ist wie eine Wand."

Die Final-Trainer Hansi Flick und Thomas Tuchel hätten "hervorragende Arbeit geleistet", lobte Hitzfeld. "Sie tragen die Gesamtverantwortung."

FC Bayern: Hansi Flick macht es "überragend"

Tuchel habe es bei PSG geschafft, "einen Neymar weiterzuentwickeln", der kapriziöse Brasilianer habe "sich angepasst", so Hitzfeld. "Kylian Mbappé ist zwar verspielt, aber darin liegt auch seine Qualität. Tuchel lässt ihm die nötigen Freiheiten. Es war eine großartige Leistung von Tuchel, eine Kunst, diese Topstars ins Teamwork einzugliedern."

Auch Flick mache es beim FC Bayern "überragend", konstatierte die Trainer-Legende. "Er bleibt immer ruhig und sachlich. Er ist der Kopf der Mannschaft, er hat ihr diese Einstellung, dieses Selbstverständnis vermittelt."

Insgesamt habe der FC Bayern den Umbruch "unglaublich gut hingekriegt", sagte Hitzfeld. "Gerade Franck Ribéry und Arjen Robben zu ersetzen, diese Weltklasse, gelang sensationell. Da hat Bayern einen Superjob gemacht, die Transfers der letzten Jahre sind überragend. Die Basis für ein weiteres goldenes Jahrzehnt ist gelegt."