So plant Schalke 04 die Fan-Rückkehr

Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Die Fans des FC Schalke dürfen wieder ins Stadion

Auch der FC Schalke 04 hat die grundsätzliche Zulassung von 20 Prozent der Zuschauer in der Bundesliga mit Freude zur Kenntnis genommen. Zuvor gingen die Königsblauen für das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen von 8000 bis 10.000 Fans im Stadion aus.

Das geht aus einem Bericht der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" hervor. Ob die Knappen nun noch einmal umplanen, ist bislang unklar. Da die Gesamtkapazität der Veltins-Arena bei 62.271 Zuschauer liegt, könnten schließlich sogar bis zu 12.454 Fans live dabei sein.

So oder so sind die sportlich angeschlagenen Schalker extrem glücklich, wieder vor ihrem Anhang spielen zu können. Das betonte Marketingvorstand Alexander Jobst in der "WAZ" noch einmal deutlich.

"Wir sind der Politik sehr dankbar für das Vertrauen, das sie uns mit dieser Entscheidung entgegenbringt, und werden sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Vor allem freuen wir uns für unsere Fans, die seit Monaten einem Stadionbesuch entgegenfiebern", so der 46-Jährige. Die Teil-Rückkehr der Anhängerschaft sei "ein weiterer Schritt zurück in die Normalität".

FC Schalke gegen Bremen, Stuttgart und Union mit Fans

Jobst weiter. "Wir sind auf eine Teilzulassung von Zuschauern vorbereitet und befinden uns mit den lokalen Behörden im Austausch, um die maximal mögliche Sicherheit für alle Beteiligten zu erreichen."

Für den FC Schalke 04 startet die Saison 2020/2021 mit einem Auswärtsspiel beim amtierenden Triple-Sieger FC Bayern München.

Ihre ersten drei Heim-Auftritte absolvieren die Knappen gegen Werder Bremen (Samstag, 26. September, 18:30 Uhr), Union Berlin (Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr) und den VfB Stuttgart (Freitag, 30. Oktober, 20:30 Uhr).

Die vergangene Spielzeit hatte der Ruhrpott-Klub nach einer starken Hin- und einer katastrophalen Rückserie auf Tabellenplatz zwölf beendet.