Flick über Bayern-Transfers: "Sind guten Mutes"

Hansi Flick fordert weitere Verstärkung für den FC Bayern

Der FC Bayern München muss beim Bundesliga-Auftakt auf seinen Final-Helden Kingsley Coman verzichten. Der Franzose hatte Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person aus seinem Umfeld und befindet sich weiter in häuslicher Quarantäne.

"Er ist nicht dabei", sagte Trainer Hansi Flick vor dem ersten Saisonspiel am Freitag (20:30 Uhr) gegen Schalke 04. Dabei sei auch der letzte Test negativ gewesen. "Er hat jetzt schon den dritten oder vierten negativen Test. Ich weiß nicht, ob es da eine 14-tägige Quarantäne braucht. Ich entscheide das nicht, aber so ganz nachvollziehbar ist das nicht", fügte Flick an.

Er rechnet auch im Endspiel um den europäischen Supercup am kommenden Donnerstag (24.9.) in Budapest gegen den FC Sevilla nicht mit dem 24-Jährigen. "Nach den Vorgaben müsste das so ein", sagte Flick. Coman hatte beim 1:0 des FC Bayern im Champions-League-Finale gegen seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain das Siegtor erzielt.

Dafür steht gegen Schalke Abwehrchef David Alaba, der nach einer kurzen Pause am Donnerstag wieder voll trainieren konnte, zur Verfügung. Auch Jérôme Boateng hat seinen im Spiel gegen PSG erlittenen Muskelfaserriss auskuriert.

Flick gratuliert Klopp zu Thiago

Auf der Pressekonferenz erneuerte Flick zudem seine Forderung nach Neuzugängen: "Ich bin guter Dinge, dass Hasan und sein Team den Kader qualitativ aufrüsten. Wir sind mit Hasan in Kontakt und sind guten Mutes, dass wir noch etwas machen können."

Schließlich habe der FC Bayern durch den Wechsel von Thiago zum FC Liverpool einen "Qualitätsspieler" verloren, zu dem Flick seinem Kollegen Jürgen Klopp nur gratulieren kann.

"Thiago ist ein außergewöhnlicher Spieler, der hier sieben Jahre riesigen Erfolg hatte. Er hat der Mannschaft viele Optionen gegeben und für Überraschungen gesorgt, er hat Dinge so gelöst, wie man es nicht vermutet. Wir haben sehr gern mit ihm gearbeitet", schwärmte Flick von dem Spanier: "Er ist ein super Mensch und ein außergewöhnlicher Profi. Es war heute auch sehr emotional, als er sich verabschiedet hat."

Die Bayern-PK zum Nachlesen:

+++ Flick über den Auftakt ohne Fans +++

"Die Leute, die in der Verantwortung sind, wie es der Oberbürgermeister ist, müssen den Zahlen Rechnung tragen. Daher akzeptiere ich das und möchte es nicht bewerten. Ich bin nicht so tief in der Materie. Da können wir nichts gegen machen. Darauf werden wir uns einstellen."

+++ Flick über Tolisso als Thiago-Nachfolger +++

"Thiago hat mir ganz offen gesagt, dass er eine neue Herausforderung sucht. Aber klar habe ich öfter versucht, ihn umzustimmen. Wie schwer es ihm gefallen ist, hat man heute bei der Verabschiedung gemerkt. Aber im Leben fängt vieles neu an. Corentin Tolisso hat im letzten Jahr durch kleinere Verletzungen oft den Rhythmus verloren. Aktuell ist er topfit und hat gezeigt, welche Qualität er hat. Er ist ein super Box-to-Box-Spieler. Ich bin froh, dass wir einen fitten Coco haben und bin gespannt, wie er die Qualitäten einbringt."

+++ Flick über die Psyche der Mannschaft +++

"Das ist unser Job, sich von Spiel zu Spiel gegen den Gegner messen zu lassen. Wenn man das Triple geholt hat, ist es so, dass man auch weiter Ziele hat. Ich habe bei keinem gesehen, dass er müde ist - im Gegenteil. Es zeichnet eine Mannschaft aus, dass sie große Erfolge beweisen möchte. Für Bayern ist es Pflicht, Meister zu werden. Mental ist es auch entscheidend, mal etwas runter zukommen. Das ist die Aufgabe der Trainer."

+++ Flick über Coman und Boateng +++

"Jérôme ist seit Montag wieder im Mannschaftstraining. Es lief alles nach Plan. Er ist eine absolute Alternative. Kingsley wird noch nicht dabei sein. Der Test von gestern ist negativ. Ich weiß nicht, ob man dann eine 14-tägige Quarantäne braucht. Aber das bin nicht ich, der das entscheidet."

+++ Flick über Sanés in der Startelf +++

"Leroy Sané hat bei der Nationalmannschaft gespielt, warum soll er dann bei uns nicht anfangen? Aber über die Aufstellung verrate ich natürlich noch nichts. Von der Fitness her ist er noch nicht bei 100 Prozent. Ich hoffe, dass er bei 90 bis 95 Prozent ist."

+++ Flick über David Alaba +++

"Ich kann über David wirklich nur das Beste sagen. Er hat seine große Klasse hier entwickelt und hat sich jede Saison neu bewiesen und durchgesetzt. Er ist ein Herzstück der Mannschaft, nicht nur auf dem Platz, sondern auch gerade neben dem Platz ist er enorm wichtig. Er hat eine ganz besondere Art, die immer wieder Freude macht. Als Innenverteidiger ist er einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste, weil er das Spiel enorm geprägt und auf ein neues Level gehoben hat. Er ist für uns wichtig. Ich wünsche mir, dass er weiterhin beim FC Bayern ist. Ich wünsche mir, dass beide Seiten aufeinander zugehen und Schärfe aus dem Ganzen rausnehmen. Ich wünsche mir, dass man ihn länger bindet."

+++ Flick über den vollen Spielplan +++

"Es ist wichtig, dass die die Belastungssteuerung im Auge haben. Es ist wichtig, dass wir eine gute Kadergröße und Möglichkeiten haben. Daran arbeiten wir. Wenn man belastet, muss man auch entlasten. Wir gehen positiv voran und schauen, dass wir eine Mannschaft auf den Platz stellen können, die ihre Leistung abrufen kann."

+++ Flick über Schalke +++

"Meinen sie wir unterschätzen Schalke? Das ist das erste Spiel und ich habe der Mannschaft gesagt, dass es nicht wichtig ist, wie groß der erste Schritt ist, sondern dass man auf dem richtigen Weg ist. Wir müssen hochkonzentriert sein und eine hohe Intensität im Spiel haben. Wir müssen die Qualität zeigen und mutig agieren. Aber wir haben Respekt vor jedem Gegner. Wir müssen so ins Spiel gehen, wie in den Spielen zuvor. Das hat uns stark gemacht. Schalke wird alles versuchen, um eine bessere Saison zu spielen als letztes Jahr. Das wird ein Gegner, der seine Chance sucht."

+++ Flick über das Pressing +++

"Wir haben darüber gesprochen. Es ist klar, dass wir nicht von unser Spielidee abgehen wollen. Aber es gibt Phasen, wo wir es anders lösen müssen, mit Ballbesitz. Man kann sich auch zurückziehen und dann intensiv pressen. Das sind Dinge, die die Mannschaft kann."

+++ Flick über die Vorbereitung +++

"Wir haben mit Sicherheit rein physisch nicht viel verloren. Die Mannschaft ist auf einem guten Fitness-Niveau. Wir hätten gerne mehr Zeit gehabt für Automatismen. Ich bin aber optimistisch. Die nächsten Tage und Wochen können wir uns auch nicht einspielen im Training, da geht es nur um Regeneration."

+++ Flick über das Personal +++

"Wir haben wenig Zeit gehabt. Aber es geht in die richtige Richtung. Wir müssen morgen konzentriert zur Sache gehen."

+++ Flick über Leroy Sané +++

"Seine Position ist sehr intensiv. Er hat die Qualität dafür. Jetzt geht es Stück für Stück. Er ist auf einem guten Weg. Ich traue ihm das zu."

+++ Flick über die Kadergröße +++

"Das sind Dinge, die wir intern regeln. Es ist viel außen diskutiert worden. Wir wollen die Dinge bei uns belassen. Wir haben Alternativen und ich bin guter Dinge, dass Hasan und sein Team den Kader qualitativ aufrüsten. Wir haben noch etwas Zeit."

+++ Flick über den Thiago-Abschied +++

"Thiago ist ein außergewöhnlicher Spieler, der hier sieben Jahre riesigen Erfolg hatte. Er hat der Mannschaft viele Optionen gegeben und für Überraschungen gesorgt, er hat Dinge so gelöst, wie man es nicht vermutet. Wir haben sehr gern mit ihm gearbeitet. Er ist ein super Mensch und ein außergewöhnlicher Profi. Es war heute auch sehr emotional, als er sich verabschiedet hat. Ich kann Jürgen Klopp und Liverpool nur gratulieren. Wir haben einen Qualitätsspieler verloren. Wir sind mit Hasan in Kontakt und sind guten Mutes, dass wir noch etwas machen können. Wir sind positiv und haben morgen das erste Spiel. Darauf liegt der Fokus und wir haben einen guten Kader, mit dem wir das Spiel für uns entscheiden können."

+++ Gleich geht's mit Flick weiter +++

Bayern-Neuzugang Alexander Nübel hat die Fragen der Journalisten beantwortet. Gleich geht die Pressekonferenz mit Trainer Hansi Flick weiter.

+++ Nübel über das Schalke-Spiel +++

"Es ist schon Wehmut dabei. Ich war fünf Jahre auf Schalke, habe dort viel erlebt und bin Profi geworden. Aber das ist Vergangenheit und ich schaue nach vorne."

🎙 Alexander #Nübel über seine Entscheidung, zum #FCBayern zu wechseln: "Bayern ist der größte Verein der Welt, das hat man im Sommer wieder gesehen. Ich kann von @Manuel_Neuer wahnsinnig viel lernen. Er war über viele Jahre Welttorhüter, das versuche ich aufzusaugen." pic.twitter.com/Vw55T3vYLc — FC Bayern München (@FCBayern) 17. September 2020

+++ Nübel über seine Klausel +++

"Zu Vertragssachen sagt man nichts. Ich werde sehen, ob ich morgen auf der Bank sitze oder nicht."

+++ Nübel über Leroy Sané +++

"Er ist vom Charakter sehr gereift. Das merkt man. Vom Eifer und von der Intensität. Das war damals bei Schalke noch nicht so extrem. Du merkst, dass er unbedingt spielen will und ehrgeizig ist. Menschlich ist er gleich geblieben, sehr ruhig und gelassen, aber man kann mit ihm auch immer einen Spaß machen."

+++Nübel über seine Ziele +++

Ich bin hier, schaue mir das alles an. Ich will bestmöglich trainieren, um meine Standard wieder zu erreichen. Ich habe mir keine Ziele gesetzt, dass ich eine bestimmte Anzahl an Spielen machen muss. Geduld gehört als Torwart dazu, mehr als als Feldspieler. Ich versuche, so lange wie möglich geduldig zu bleiben. Keiner weiß, wie es verlaufen wird. Bisher war alles sehr gut."

+++ Nübel über Unterschiede zwischen Bayern und Schalke +++

"Die ersten Eindrücke sind super, ich wurde sehr gut aufgenommen. Ein großer Unterschied ist der Ehrgeiz in der Truppe, besonders im Training. Da braucht man quasi keinen Trainer, der einen von außen motiviert, das kommt alles von selbst. Dazu kommt natürlich noch die riesige Qualität."

+++ Nübel über Manuel Neuer +++

"Diese Lockerheit ist bemerkenswert. Er macht das alles spielerisch, ist aber immer on point da. Er sagt mir zum Beispiel, wo ich stehen muss. Solche Tipps sind sehr hilfreich. Ich sehe mich als Lehrling und Herausforderer. Ich weiß, was ich kann, habe aber noch einiges zu lernen. Aber ich will der beste Herausforderer sein."

+++ Nübel über seinen Start beim FC Bayern +++

"Bayern ist der größte Verein der Welt, das hat man im Sommer wieder gesehen. Ich kann von Manuel Neuer wahnsinnig viel lernen. Er war über viele Jahre Welttorhüter, das versuche ich aufzusaugen. Spielpraxis ist natürlich auch wichtig. Als ich zu Schalke kam, war die Situation ähnlich. Ralf Fährmann war an der Nationalmannschaft dran. Dann durfte ich seinen Posten übernehmen. Das versuche ich hier auch. Ich brauche Zeit, es war einer der größtmöglichen Schritte."

FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat bei "Bild live" bestätigt, dass sich der FC Bayern mit dem FC Liverpool über die Modalitäten eines Wechsel von Thiago geeinigt hat. Der Spanier wird den Verein verlassen.

Laut "Sky Sports" soll er beim englischen Meister einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Anders als die "BBC" vermeldet "Sky Sports", dass Thiago den Münchnern sogar fast acht Millionen Euro an Bonuszahlungen einbringt, falls Liverpool die Premier League oder die Champions League gewinnt. Wie reagiert Hansi Flick auf den Abschied des Spielgestalters?

+++ FC Bayern spielt gegen Schalke 04 vor Fans +++

Die Saisoneröffnung wird doch nicht zur Geister-Veranstaltung. Obwohl der Inzidenzwert in München zuletzt über der festgelegten Obergrenze (35 Fälle pro 100.00 Einwohner in den letzten sieben Tagen) liegt, werden 7500 Zuschauer die Partie am Freitagabend live im Stadion verfolgen können.

Möglich gemacht hat dies eine Einigung zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und den Vertretern des FC Bayern.

Der Triple-Sieger profitiert bei der Ausnahmeregelung von unterschiedlichen Inzidenzwerten des bayerischen Landesamts für Gesundheit und des Robert-Koch-Instituts. Während das Landesamt für München derzeit einen Inzidenzwert von 45,53 angibt, kommt das RKI auf einen Wert von 34,0.

+++ FC Bayern zurück im Liga-Alltag +++

Nach dem rauschenden Erfolg im Champions-League-Finale kehrt der FC Bayern nach einer extrem kurzen Pause in den Bundesliga-Alltag zurück. Ob sich wirklich alle Stars ausreichend erholen konnten, bleibt fraglich.

Hinzu kommt, dass im Umfeld des Rekordmeisters Unruhe herrscht, da mehrere wichtige Personalien auch kurz vor dem Saisonstart weiter ungeklärt sind.

Fakt ist aber auch: Alles andere als ein deutlicher Sieg gegen den extrem angeschlagenen FC Schalke 04 wäre eine faustdicke Überraschung. Große Hoffnungen ruhen dabei auf Neuzugang Leroy Sané, der am Freitagabend gegen seinen Ex-Verein debütieren könnte.