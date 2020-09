Bayern zu unattraktiv für Top-Talente? Brazzo wehrt sich

nph / Bratic via www.imago-images.de

Hasan Salihamidzic ist Sportvorstand beim FC Bayern

Jadon Sancho ist es längst, und Jude Bellingham ist auf dem besten Wege, es zu werden: Ein Topstar des ambitionierten Bundesligisten Borussia Dortmund. Die beiden englischen Youngsters entschieden sich bewusst für eine Laufbahn beim BVB und nicht etwa beim deutschen Fußball-Krösus FC Bayern München, der ebenfalls an beiden Spielern dran war.

Bei beiden Akteuren scheiterte ein Wechsel nach München aus den gleichen Gründen. Sowohl Jadon Sancho im Jahr 2017 als auch Jude Bellingham in diesem Sommer zogen den Transfer nach Dortmund vor, weil sie sich bei den den Schwarz-Gelben deutlich bessere Chancen auf Einsatzzeiten ausrechneten.

Bislang wurde auch der 17-jährige Bellingham in seinem Handeln bestätigt, stand er doch in allen drei bisherigen Pflichtspielen des BVB in der Startformation.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic wehrte sich nun allerdings mit Nachdruck gegen die These, sein Verein sei aus perspektivischen Gründen keine gute Wahl für hochveranlagte Nachwuchskicker: "Der Eindruck, junge Spieler hätten beim FC Bayern keine Chance, für die Profimannschaft zu spielen, ist konstruiert", so der 43-Jährige gegenüber der "Sport Bild".

Als Gegenbeweis führte der Bayern-Macher die Personalien Kingsley Coman, Joshua Kimmich und Alphonso Davies an, die sich in jungen Jahren für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschieden hätten und ebenfalls ziemlich schnell auf ihre Spielanteile gekommen seien: "Alle drei sind in relativ kurzer oder in sehr kurzer Zeit Stammspieler geworden. Ich bin zuversichtlich, dass Tanguy Kouassi, der ebenfalls erst 18 Jahre alt ist, auch eine gute Rolle für unser Team spielen kann."

FC Bayern sucht nach "Qualität, Mentalität, Titelhunger"

Mit dem englischen U17-Nationalspieler Jamal Musiala wissen die Münchner ein weiteres Top-Talent in ihren Reihen, welches ebenfalls von Bayerns Sportvorstand in den Verein geholt werden konnte und jüngst beim Bundesliga-Start gegen den FC Schalke (8:0) sein Tor-Debüt im deutschen Fußball-Oberhaus feierte.

Salihamidzic klärte über die drei ausschlaggebenden Kriterien auf, nach denen der Klub seine Talente bewertet und aussucht: "Für den FC Bayern stehen bei der Auswahl von Talent drei Faktoren im Mittelpunkt: fußballerische Qualität, Mentalität, Titelhunger."

Letztlich müsse das mögliche Interesse der Münchner dann noch auf Gegenseitigkeit beruhen. Das war, wie mindestens bei den Beispielen Jadon Sancho und Jude Bellingham gesehen, zuletzt aber nachgewiesenermaßen nicht immer der Fall.