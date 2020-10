DFB-Legenden nehmen Nationalmannschaft in die Mangel

Thomas Pakusch via www.imago-images.de

Lothar Matthäus kritisierte das DFB-Team

Seit dem Gewinn der WM 2014 wartet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf einen großen Triumpf. Einige DFB-Legenden um Lothar Matthäus äußerten nun Kritik am Team von Bundestrainer Joachim Löw.

"Länderspiele streiche ich mir nicht mehr rot im Kalender an", sagte Rekordnationalspieler Matthäus zur "Sport Bild" und erklärte: "Die Leistung hat zuletzt wirklich nicht begeistert. Jogi Löw muss sich mit seiner Mannschaft das Interesse bei den Fans wieder erarbeiten."

Auch 1990er-Weltmeister Andreas Brehme sieht sich keine Länderspiele des DFB-Teams mehr an. "Die Spiele und Leistungen waren einfach nicht mehr gut genug", urteilte der 59-Jährige.

Ähnlich denkt auch Jürgen Kohler. "Wenn ich ehrlich bin, muss ich klar sagen, dass es mir aktuell nicht so viel Spaß bereitet, wenn ich die Nationalmannschaft spielen sehe", betonte der 105-fache Nationalspieler und gab zu dass es auch eine "Frage der Qualität des ein oder anderen Spielers" sei. Vor allem habe aber die Nations League keinen Reiz für Kohler.

Laut dem ehemaligen DDR-Torwart René Müller, haben die FIFA und die UEFA "das Rad völlig überdreht". Dass er keine Begeisterung mehr für die Nationalmannschaft verspürt, liege daher nicht an der Arbeit von Joachim Löw.

Klaus Fischer: "Die Mannschaft hat nicht immer so begeistert"

Klaus Fischer, Vizeweltmeister von 1982, sieht sich die Spiele des DFB-Teams zwar noch an, "aber: der Gewinn der WM ist schon wieder sechs Jahre her, und seitdem hat die Mannschaft nicht immer so begeistert, gerade bei der WM 2018", so der ehemalige Schalker.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch ein Testspiel gegen die Türkei. Samstag steht das Nations-League-Duell gegen die Ukraine auf dem Programm. Am Dienstag schließt das DFB-Team die Länderspielpause mit der Nations-League-Partie gegen die Schweiz ab.