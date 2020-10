Erster BVB-Star mit Corona infiziert

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

BVB bestätigt positiven Corona-Test bei Manuel Akanji

Erster positiver Corona-Test im Profi-Kader von Borussia Dortmund: Abwehrspieler Manuel Akanji ist im Rahmen der Länderspielreise positiv auf das Virus getestet worden. Das gaben sowohl der Schweizer Fußball-Verband SFV als auch der BVB am Mittwochabend bekannt.

Wie der Schweizer Fußballverband vermeldet, ist Manuel #Akanji positiv auf Covid-19 getestet worden. Er befindet sich bereits in Quarantäne.



Die nach #BVBSCF am Samstag durchgeführten Tests waren bei allen #BVB-Spielern zuvor negativ ausgefallen.



Gute Besserung, Manu! 🙏 https://t.co/bZzHWkGmNK — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Oktober 2020

Der positive Befund bei Akanji sei bei einer zusätzlichen Testreihe vor dem Freundschaftsspiel gegen Kroatien in St. Gallen zustande gekommen, teilte der SFV mit. Die Partie (Anstoß um 20:45 Uhr) könne wie geplant stattfinden, der Dortmunder befinde sich präventiv in Isolation und zeige bislang keine Symptome. Weitere Abklärungen seien im Gange, hieß es in dem Statement.

Demnach sei Akanjis Infektion nicht auf den ebenfalls positiv getesteten Nati-Teamkollegen Xherdan Shaqiri zurückzuführen.

Shaqiri positives Testergebnis sei laut einer mündlichen Information "wohl auf eine frühere Infektion zurückzuführen", so die Schweizer weiter. Der Offensivspieler des FC Liverpool sei "deshalb nicht infektiös". Das habe ein zusätzlich durchgeführter Bluttest mit sicherem Nachweis von Antikörpern ergeben.

Offen ist noch, welche Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen auf die Begegnungen der Eidgenossen in der Nations League in Spanien am Samstag und in Köln gegen Deutschland am Dienstag haben. Der SFV kündigte an, am Donnerstag weiter über die Sachlage zu informieren.

Der BVB teilte mit, Akanji sei am vergangenen Samstag nach dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (4:0) im Signal Iduna Park negativ auf das Coronavirus getestet worden. Auch die Tests bei allen weiteren BVB-Spielern sowie beim Staff hätten keine positiven Befunde erbracht.