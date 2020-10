Dantas beim FC Bayern: Tiago ohne h, aber trotzdem oho?

unknown

Tiago Dantas versucht sein Glück beim FC Bayern unter Trainer Hansi Flick

Etwas überraschend hat der FC Bayern am Deadline Day noch Tiago Dantas von Benfica SL verpflichtet. Was hat der deutsche Fußball-Serienmeister mit dem 19-Jährigen vor, bei dem nicht nur der Vorname große Ähnlichkeit mit einem jüngst abgewanderten Fanliebling hat? weltfussball beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer ist Tiago Dantas?

Tiago Dantas ist ein waschechter Lissaboner Junge. Der 19-Jährige, der an Heiligabend geboren wurde, startete seine Fußball-Karriere im Alter von vier Jahren in seiner Heimat bei Benfica. Dort durchlief der zentrale Mittelfeldspieler sämtliche Kinder- und Jugendmannschaften.

In der jüngeren Vergangenheit überzeugte der nur 1,70 Meter kleine Portugiese vornehmlich in der zweiten Mannschaft des Klubs. In seiner Funktion als Spielgestalter erzielte er in 49 Spielen fünf Treffer und bereitete weitere sechs Tore vor. Auch in der U19 sorgte er für Aufsehen: sechs Tore und zwei Vorlagen stehen in der UEFA Youth League zu Buche.

Obwohl Dantas im Ruf steht, eines der größten Talente Portugals zu sein, kam er für die Profi-Mannschaft von Benfica nur ein einziges Mal zum Einsatz. Ende Dezember 2019 wurde er im Liga-Pokal eingewechselt und durfte gut fünf Minuten mitwirken. Seitdem wurde er nicht mehr berücksichtigt. Ein Grund für den Schritt zum FC Bayern.

Wie sind die Modalitäten des Transfers von Tiago Dantas?

Dantas kommt vorerst für ein Jahr auf Leihbasis nach München. Hansi Flick gilt als großer Fan und hofft wohl, dass der 19-Jährige nachhaltig Eindruck hinterlassen wird.

Im Sommer 2021 kann der deutsche Rekordmeister den Mittelfeldspieler dann via Kaufoption langfristig an sich binden. Dafür würden acht Millionen Euro Ablöse fällig.

Dantas hat bei Benfica SL noch einen Vertrag bis 2024. Seine Ausstiegsklausel für diesen Sommer hätte 88 Millionen Euro betragen.

Welche Stärken hat Tiago Dantas?

Dantas' größtes Plus ist seine Fähigkeit am und mit dem Ball. Hat der 19-Jährige das Spielgerät am Fuß, sieht der Gegner schnell alt aus. "Er behält auf dem Feld den Überblick und kann ein Spiel lenken", so Benfica-Experte Markus Horn im Gespräch mit "Sport1". In Dantas habe der FC Bayern den "vielleicht technisch versiertesten Spieler aus der international renommierten Nachwuchsakademie von Benfica bekommen", fügte Horn an.

Das wird sofort deutlich, wenn man den kleinen Portugiesen in Aktion sieht: Werden die Räume eng, trifft er sehr oft richtige Entscheidungen, nimmt dem Pressing des Gegners den Wind aus den Segeln und entlastet auf diese Weise seine Mitspieler.

Seine messerscharfen und exakt getimten Pässe sind eine Waffe. Ist der flache Weg zugestellt, versucht es Dantas jedoch auch gern mit einem langem Ball hinter die Verteidigungslinien. Man merkt dem beweglichen Youngster die Freude am Spiel an. Dantas hat keine Angst, fordert jederzeit den Ball und ist auf diese Weise an einer Vielzahl von Chancen seines Team beteiligt.

"Zumindest die Fans von Benfica trauern ihrem Supertalent deshalb auch hinterher. Nachdem sein Wechsel zu den Bayern bekannt wurde, brach in den Sozialen Medien ein Sturm der Entrüstung los", verriet Horn.

Anders als Ex-Bayer Thiago (Alcántara), mit dem Dantas dieser Tage gern vergleichen wird, hält sich der Neuzugang gern in Strafraumnähe auf, spielt eine halbe bis ganze Reihe weiter vorn als sein "Namensvetter".

Woran muss Tiago Dantas noch arbeiten?

Doch jede Medaille hat auch eine Kehrseite. In diesem Fall gibt es gleich zwei Punkte, an denen Dantas arbeiten muss.

Einerseits muss der schmächtige 1,70-Meter-Mann physisch nachlegen, um sich in Zweikämpfen besser behaupten zu können. Die fehlende Stabilität gilt als entscheidender Punkt, warum Benfica den Youngster bislang so wenig Profi-Luft schnuppern ließ.

Andererseits ist sein Stellungsspiel ohne Ball ausbaubar. So souverän Dantas mit dem Spielgerät am Fuß ist, so verloren wirkt er, wenn es darum geht, das Leder zurückzuerobern. Es fehlt an Timing und Durchsetzungskraft in den Duellen mit dem Gegner. Hieran soll in München gefeilt werden.

Wie plant der FC Bayern mit Tiago Dantas?

Die Verpflichtung des 19-Jährigen reiht sich ein in die neue Transferstrategie des FC Bayern, die Sportvorstand Hasan Salihamidzic in den letzten Jahren vorangetrieben hat. Hierbei werden Talente schon in jungen Jahren gescoutet und in der Nachwuchsakademie des Klubs geformt.

Offiziell ist (auch) Dantas "bis auf Weiteres für den Kader der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters in der 3. Liga eingeplant".

Dennoch dürfte der zentrale Mittelfeldmann auf Sicht ein Kandidat für den Bundesliga-Kader sein, so er sich denn wie gewünscht entwickelt. Viel Zeit bleibt dem talentierten Portugiesen allerdings nicht.

Möchte er sich nachhaltig empfehlen, braucht es schnell überzeugende Auftritte im U23-Team, um hiernach unter den Augen von Hansi Flick Pluspunkte zu sammeln.

Aus Vereinssicht besteht immerhin kein finanzielle Risiko. Macht Dantas nicht den erhofften Sprung, endet die Leihe Ende Juni 2021 und der Ballverteilter kehrt nach Lissabon zurück. Schlägt Dantas aber wie erhofft ein, ist die Ablösesumme von acht Millionen Euro beinahe ein Schnäppchen.

Weil zahlreiche Bayern-Stars derzeit aufgrund der Länderspielunterbrechung unterwegs sind, durfte Dantas in dieser Woche gleich an der Säbener Straße mit den verbliebenen Profis trainieren und bekam bereits die ersten warmen Worten und eine Umarmung von Hansi Flick zu spüren.

Welche Rolle spielt Hansi Flick?

Der Bayern-Coach gilt als großer Bewunderer des Portugiesen und soll den Transfer intern vorangetrieben haben. Für Dantas könnte dies zum Vorteil gereichen. Schließlich steht das Talent nicht erst seit gestern in Flicks Fokus.

"Wir haben ihn vor sechs Jahren mal zu einem Gespräch eingeladen", verriet Benficas ehemaliger Chefscout José Boto gegenüber "Sport TV" und fügte an: "Es gab auch ein Turnier und er sah Tiago Dantas spielen. Seitdem ist er ein Fan und hat immer nach ihm gefragt."

Bringt Dantas Flick mit guten Leistungen auf seine Seite, hat er einen stimmgewaltigen Fürsprecher.

Hat Tiago Dantas beim FC Bayern langfristig eine Chance?

Ob Tiago Dantas den Sprung schafft und im kommenden Sommer einen langfristigen Vertrag unterschreibt, wird im hohen Maße von der körperlichen Entwicklung des Youngsters abhängen. Setzt er sich trotz zu erwartender sprachlicher Schwierigkeiten im Drittliga-Team des Rekordmeisters durch, ist ein schneller Sprung ins Flick-Team möglich.

Gesetzt den Fall, dass die sportliche Entwicklung anhält, dürften sich im eng getakteten Terminkalender der Münchner etliche Möglichkeiten ergeben, den 19-Jährigen Spielminuten bei den Profis zu ermöglichen. Salihamidzic deutete bereits an, dass die Tür für Dantas jederzeit offen ist.

Allerdings schielt in Person von Torben Rhein ein ähnlicher Spielertyp in der U23 des Rekordmeisters auf eine Chance bei den Profis. Das 17-jährige Bayern-Talent, gerade erst vom englischen "Guardian" als einer der besten 60 Youngsters des Jahrgangs 2003 ausgezeichnet, hat ebenfalls Ambitionen. (Nicht nur) diesem Konkurrenzkampf wird sich der hochverlangte Dantas stellen müssen.

Chris Rohdenburg