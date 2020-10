Terminhatz der BVB-Stars: Kehl hofft auf "Kompromisse"

Revierfoto via www.imago-images.de

Sebastian Kehl ist Leiter des Lizenzbereichs beim BVB

Diese Saison dürfte für alle Profi-Fußballer die kräftezehrendste sein. Ein unglaublich eng getakteter Terminkalender mit deutlich mehr englischen Wochen verlangt den Akteuren einiges ab. Sebastian Kehl erklärt, wie der BVB diese Belastungen steuert.

"Wir versuchen so sorgsam wie möglich mit unseren Spielern umzugehen, sie in allen Ebenen bestmöglich zu betreuen. Wir wissen, dass der Rahmenterminkalender gerade in diesem Jahr sehr anspruchsvoll ist", sagte Kehl gegenüber dem "kicker". Das richtige Maß zu finden, werde "nicht einfach" sein.

Zur Dreifachbelastung aus Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League gesellen sich beim Großteil der BVB-Stars die Länderspielreisen, die in den meisten Fällen von nur zwei auf drei internationale Partien aufgestockt wurden - eine zusätzliche, körperliche Anforderung an die Spieler.

"Wir befinden uns in enger Absprache mit den Nationalmannschaften, womöglich können wir das ein oder andere Mal einen Kompromiss machen", sagte Kehl. Denkbar ist eine ähnliche Absprache wie zwischen dem FC Bayern und dem DFB: Im Freundschaftsspiel gegen die Türkei wurden die Nationalspieler des deutschen Rekordmeisters geschont.

Kehl über anstehende BVB-Partie: "Es kann keine Ausreden geben"

Gleichzeitig bergen die Länderspiele in Corona-Zeiten ein weiteres Risiko. Für den Einsatz am kommenden Wochenende gegen "Angstgegner" Hoffenheim ist ein negativer Corona-Test erforderlich, den einige Spieler erst nach den letzten Partien am Mittwochabend ablegen können.

Gibt es Verzögerungen bei den Tests ist in erster Linie das Abschlusstraining am Freitag, im schlimmsten Fall auch die Partie am Samstag in Gefahr. Große Probleme sieht Kehl darin allerdings nicht: "Unser Kader ist gut besetzt! Es kann keine Ausreden geben, dass wir nicht erfolgreich sind."