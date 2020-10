BVB als erstes "Opfer"? Schalkes Plan mit Naldo enthüllt

Matthias Koch

Naldo (l.) ist Co-Trainer von Manuel Baum beim FC Schalke 04

Bei der Verpflichtung von Manuel Baum als neuer Chefcoach übernahm Naldo das Amt des Co-Trainers beim FC Schalke 04 - eine Entscheidung, die nicht überall für Begeisterungsstürme sorgte. Die Knappen verfolgen mit Naldo aber angeblich einen ganz konkreten Plan, dessen Auswirkungen der BVB im anstehenden Revierderby zu spüren bekommen soll.

Naldo, der als Innenverteidiger einst mit seinen 1,98 Metern Körpergröße vor allem nach Standards Angst und Schrecken in den Strafräumen der Bundesliga verbreitete, soll genau diese Fähigkeit nun auch den Stars auf Schalke vermitteln. Wie "Sport Bild" berichtet, hat Baum Naldo den Auftrag gegeben, sich im Training um die Standards zu kümmern.

Dass der Brasilianer das Vermögen dazu hat, ist unbestritten. 46 Tore in 358 Bundesliga-Spielen sind für einen Defensiv-Spieler herausragend. 21 dieser Treffer erzielte der Rechtsfuß mit dem Kopf, nicht wenige nach ruhenden Bällen. Hinzukommen acht direkte Freistoßtreffer.

Um diese Stärke des neuen Assistenztrainers weiß auch das Team der Königsblauen. "Sein Spezial-Gebiet sind die Standards, da kann er uns ganz genau sagen, wie wir zu stehen haben, wie wir uns verhalten sollen", sagte Angreifer Mark Uth.

Flügelstürmer Steven Skrzybski lobte: "Er kennt die Abläufe, weiß, wie Schalke funktioniert. Naldo ist jemand, der bei Standards extrem gefährlich war und überragend verteidigen konnte. Es ist die Gesamt-Kombination, die es so spannend macht, mit ihm zu arbeiten."

FC Schalke 04: Naldo ist ein Experte für Tore gegen den BVB

Sprich: Naldo soll nicht nur dafür sorgen, dass Schalke nach eigenen Standards künftig wieder Gefahr ausstrahlt. Auch die Defensive soll dank der Tipps des Ex-Profis endlich nicht mehr wackeln, wenn der Gegner hohe Bälle in die Gefahrenzone schlägt.

Als erstes Team soll ausgerechnet Erzrivale Borussia Dortmund die neue Waffe des FC Schalke 04 zu spüren bekommen. Am Samstag (18:30 Uhr) gastieren die Schalker beim BVB.

Und die Borussia weiß nur zu gut, was Naldo nach Standards anstellen kann. Gegen den BVB traf der Ex-Nationalspieler satte sechsmal in 24 Spielen, darunter der legendäre Last-Minute-Ausgleich im November 2017, als die Gelsenkirchener einen 0:4-Pausenrückstand noch in ein 4:4 verwandelten. Dass Naldo damals nach einer Ecke per Kopf traf, ist müßig zu erwähnen.

Geht der Schalker Plan auf, könnte sich die Installierung von Co-Trainer Naldo als Geniestreich der Schalker Führung erweisen. Da dürfte es kaum noch interessieren, dass Ex-Coach Peter Neuerer wetterte, Naldos Einstellung sei "ein Affront gegen alle ausgebildeten Trainer, die auf Jobsuche sind".