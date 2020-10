Verletzter Coutinho fehlt Barca bei Juventus

joma via www.imago-images.de

Coutinho fällt verletzt aus

Der FC Barcelona muss im Champions-League-Spiel bei Juventus Turin am Mittwoch auf Philippe Coutinho verzichten.

Wie der Klub am Sonntag mitteilte, zog sich der Brasilianer bei der Niederlage im Clásico gegen den spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid (1:3) am Samstag eine Verletzung am linken Oberschenkel zu.

Coutinho hatte in der vergangenen Saison mit Bayern München das Triple gewonnen.