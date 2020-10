Geisterspiel für den BVB in Bielefeld

Was lange absehbar war, ist nun traurige Gewissheit:

Unser Heimspiel in der SchücoArena am Samstag gegen den @BVB muss ohne Zuschauer stattfinden.

Bringen wir es auf den Punkt:

Ohne euch ist schei*e!#DSCBVB pic.twitter.com/GKWlAVnsQY