Medien: FC Bayern droht Finanzloch wegen Corona

FC Bayern drohen finanzielle Verluste im laufenden Geschäftsjahr

Festgeldkonto hin, Champions-League-Rekordeinnahmen her: Die Corona-Krise trifft auch den FC Bayern München hart. In der kommenden Saison drohen dem deutschen Rekordmeister finanzielle Verluste.

Zwar werde der FC Bayern für die zurückliegende Spielzeit 2019/2020 noch einen kleinen, vermutlich einstelligen Millionen-Gewinn vermelden, berichtet "Sport Bild". Eine solch positive Bilanz sei für die laufende Saison, also das aktuelle Geschäftsjahr, aber nahezu undenkbar.

Hintergrund: Die Führungsetage des Quintuple-Siegers kalkuliert mit Umsatzverlusten in Höhe von 100 Millionen Euro aufgrund der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie, insbesondere vor dem Hintergrund der wegbrechenden Zuschauereinahmen. Zudem sinkt auch der Marketing-Umsatz deutlich.

Entscheidend dafür, wie schlecht die Bilanz der Münchner letztlich ausfällt, sei das Abschneiden in der Königsklasse, eine Titelverteidigung könne das Konzern-Ergebnis retten, heißt es.

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge rechnet mit Verlusten

Kein Wunder, wie bei einem Blick auf die Zahlen deutlich wird: In der zurückliegenden Spielzeit erlöste der FC Bayern alleine in der Champions League rund 135 Millionen Euro.

Schreibt die ausgegliederte AG der Profi-Fußballer in der kommenden Saison tatsächlich Verluste, würde das auch den FC Bayern e.V. treffen, so "Sport Bild". Eine seiner Haupt-Einnahmequellen ist nämlich die ausgeschüttete Dividende der AG, die bei einem Verlustergebnis ausbleiben würde. Einen unmittelbaren Einfluss auf die Gemeinnützigkeit des Vereins soll eine negative Bilanz jedoch nicht haben.

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte zuletzt bereits angekündigt, der Klub werde den Gürtel in Corona-Zeiten enger schnallen müssen. "Wir werden in diesem Geschäftsjahr kämpfen müssen. Ich schließe nicht aus, dass wir zum ersten Mal in meinen 19 Jahren als Vorstandsvorsitzender Verlust machen", sagte Rummenigge der "Bild am Sonntag".