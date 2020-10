Eintracht-Oldies könnten länger bleiben

HJS via www.imago-images.de

Bleiben Makoto Hasebe (l.) und David Abraham länger bei Eintracht Frankfurt?

Gegen den Trend setzt Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga auf Erfahrung statt Jugendstil. Zwei der für Trainer Adi Hütte unverzichtbaren Oldies könnten den Hessen nun länger als erwartet erhalten bleiben.

28,3 Jahre alt sind die bislang in dieser Saison eingesetzten Profis von Eintracht Frankfurt im Schnitt - kein Team aus Deutschlands höchster Spielklasse ist älter.

Die Ergebnisse des Tabellenachten können sich durchaus sehen lassen, klammert man das 0:5-Debakel beim FC Bayern am vergangenen Wochenende aus: Zwei Siegen gegen die ambitionierte Konkurrenz von Hertha BSC (3:1) und Europa-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim (2:1) stehen 1:1-Unentschieden gegen Arminia Bielefeld und den 1. FC Köln gegenüber.

Immer über die volle Spielzeit stand in all diesen Partien Makoto Hasebe im SGE-Trikot auf dem Platz. Der inzwischen 36 Jahre alte Japaner ist damit neben Torhüter Kevin Trapp und Abwehrkante Martin Hinteregger der absolute Dauerbrenner im Frankfurter Team.

Kein Wunder, dass Hasebe trotz seines fortgeschrittenen Alters noch einmal eine Verlängerung seines im Sommer 2021 auslaufenden Vertrags winkt. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic könne sich eine weitere Zusammenarbeit mit dem Defensivspieler gut vorstellen, heißt es in einem Bericht von "Sport Bild".

Eintracht Frankfurt: Was wird aus David Abraham?

Demnach könnte auch Kapitän David Abraham den Frankfurtern zumindest bis zu seinem Vertragsende nach der Saison erhalten bleiben.

Das Vorhaben des 34-Jährigen, bereits im Winter in seine Heimat Argentinien zu wechseln und seine Karriere dort ausklingen zu lassen, könnte aufgrund der angespannten Corona-Lage dort platzen.

Dass Hütter ein Halbjahr länger auf Abraham zählen kann, soll deswegen keineswegs unwahrscheinlich sein - zumal der Abwehrchef in dieser Spielzeit in der Bundesliga ebenfalls schon viermal in der Startelf stand, bis ihn vor dem Bayern-Spiel eine Knieverletzung außer Gefecht setzte.