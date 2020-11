Matthäus: Götze keine Verstärkung für Löw

via www.imago-images.de

Ex-BVB-Profi Götze hofft auf ein Comeback in der Nationalmannschaft

Nach guten ersten Wochen im Trikot der PSV Eindhoven werden schon wieder Rufe nach einem Nationalmannschafts-Comeback von Mario Götze laut. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus kann das nicht nachvollziehen.

Auch er freue sich über die guten Leistungen Götzes in Eindhoven und darüber, dass er eine Heimat gefunden habe, in der er sich wieder wohl fühle, schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne. "Ich denke, dass Löw aber vor allem in der Offensive nicht die allergrößten Sorgen hat", sieht der Rekord-Nationalspieler den ehemaligen Dortmunder im Vergleich zur Konkurrenz (noch) im Nachteil.

Das Thema Götze-Comeback war wieder aufgekommen, nachdem Bundestrainer Joachim Löw sagte, sein Team behalte den offensiven Mittelfeldspieler weiter im Auge. Man stehe in Kontakt, gab Löw zu und ergänzte: "Er wirkt sehr frisch und sehr agil, die Freude ist ihm anzumerken."

Matthäus: Götze keine Verstärkung

Und auch Götze selbst bekräftigte seine Absicht, sich zurück in den DFB-Kader kämpfen zu wollen: "Die EM ist ein großer Traum für mich, gerade weil ich beim vergangenen WM-Turnier 2018 erstmals nicht dabei war. Mein Hunger auf Titel ist inzwischen noch größer geworden."

Lothar Matthäus sieht in Götze allerdings keine ideale Ergänzung für die deutsche Mannschaft. "Da Mario im Grunde das Tempo fehlt, sehe ich ihn erst mal nicht als Verstärkung in der Nationalmannschaft", schrieb der 59-Jährige.

Auf der anderen Seite sei Löw aber auch "alles zuzutrauen", so Matthäus, der über den Bundestrainer sagt: "Er ein Trainer, der zu den Spielern steht, denen er die größten Erfolge zu verdanken hat. Mario gehört allein durch seinen Sieg-Treffer im WM-Finale 2014 zu dieser Kategorie."

Sein bis dato letztes Länderspiel absolvierte Götze im November 2017 gegen Frankreich. Damals wurde der offensive Mittelfeldspieler in der 65. Minute eingewechselt und bereitete den Treffer zum 2:2-Endstand in der 90. Minute vor. Insgesamt lief der 28-Jährige 63 Mal für die deutsche A-Nationalmannschaft auf.