Jürgen Kohler gibt dem BVB den Meistertipp

Jürgen Kohler ist Dortmunder Champions-League-Held von 1997

Ex-Nationalspieler Jürgen Kohler glaubt trotz der knappen 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund im Topspiel gegen den FC Bayern München noch nicht daran, dass das Meisterrennen in der Fußball-Bundesliga bereits gelaufen ist.

Der Weltmeister von 1990, der sowohl für den BVB als auch bei den Bayern spielte, ist sich im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" sicher, dass die Schwarz-Gelben noch ihre Möglichkeiten bekommen werden: "Meister zu werden, das muss für den BVB weiter der Anspruch sein. Ich sehe die Chance bei 50:50, es sind noch 27 Ligaspiele zu bestreiten."

Kohler selbst wurde mit dem BVB zweimal (1996 und 2002) sowie mit den Münchnern einmal (1990) Deutscher Meister, holte außerdem mit Borussia Dortmund 1997 die Champions League und den Weltpokal.

Um im Titelkampf mit dem Branchenprimus aus München endlich mal wieder die Nase vorn haben zu können, gab der 55-Jährige seiner alten Liebe aus Dortmund einen wichtigen Ratschlag: "Solche Patzer wie beim 0:2 in Augsburg, die dürfen nicht passieren."

Münchner Erfolgsachse besteht "ausschließlich aus Ausnahmespielern"

Vor allem mit Hinblick auf den extrem eng getakteten Terminkalender bei den Bayern seien Formschwächen oder Verletzungen der FCB-Stars nicht auszuschließen: "Passiert das, muss der BVB nur nahe genug dran sein an den Münchnern, um das auch nutzen zu können."

Derzeit liege nach Aussage des einstigen Weltklasse-Manndeckers der Unterschied noch in der herausragenden individuellen Qualität beim FC Bayern. "Auf absolutem Top-Niveau wie gegen die Bayern wird eben noch ein gewisser Unterschied deutlich", merkte Kohler an und bezog sich dabei vor allem auf das letzte Gipfeltreffen der beiden Teams am zurückliegenden Wochenende.

Die bayrische Erfolgsachse der vergangenen Monaten um Keeper Neuer, Abwehrboss Alaba, Antreiber Kimmich, Taktgeber Müller und Torjäger Lewandowski bestehe laut Kohler "ausschließlich aus Ausnahmespielern". Der "Fußballgott", wie er in Dortmund noch immer respektvoll genannt wird, zog einen passenden Vergleich: "So wie zu meiner Zeit damals beim BVB".