Fuchs tritt gegen Schalke nach: "Eine große Enttäuschung"

Spielte bis 2015 beim FC Schalke 04: Christian Fuchs

Der ehemalige Bundesliga-Profi Christian Fuchs genießt den momentanen Erfolg mit Leicester City in der englischen Premier League, blickt aber mit gemischten Gefühlen auf sein Engagement beim FC Schalke 04 zurück.

"Es fühlt sich gerade super an, auf die Tabelle zu schauen, damit kann ich leben", sagte der 34 Jahre alte Österreicher, der seit 2015 bei Leicester spielt, 2016 mit dem Klub Meister wurde und aktuell die Tabelle anführt, gegenüber "Sport1".

"Unser Erfolg kommt nicht von ungefähr, auch nicht, dass wir in sechs Partien nur zwei Tore kassiert haben", betonte Fuchs.

Der Tabellenstand sei aber auch erstmal nur eine Momentaufnahme, meinte er. Am Sonntag tritt Leicester beim Titelverteidiger FC Liverpool an. Das Wort Meisterschaft will er selbst nicht in den Mund nehmen.

"Das haben wir auch damals nicht ausgesprochen", sagte er mit Blick auf den Triumph 2016. "Wir wollen weiter so erfolgreich wie möglich sein. Wir können nur beeinflussen, was jetzt passiert und nicht, was im Mai passiert."

FC Schalke 04: Christian Fuchs spricht von "großer Enttäuschung"

Vor seinem Wechsel auf die Insel spielte Fuchs beim FC Schalke 04 - und fühlte sich bei seinem Abgang nicht fair behandelt. "Es war eine große Enttäuschung, wie ich damals auf Schalke aussortiert wurde wegen gewisser Umstände, auf die ich nicht näher eingehen möchte", sagte der Routinier. "Ich will keine alten Wunden öffnen, aber die Kommunikation, wie alles ablief, hatte für mich einen sehr faden Beigeschmack."

Dennoch wünsche er seinem kriselnden Ex-Klub "nur das Beste und am Ende den Klassenerhalt", so Fuchs, der angab, auf Schalke "nie ein Problem mit den Kollegen oder den Fans" gehabt zu haben und ergänzte: "Beides war der Verein für mich".

Fuchs führte mit Blick auf die treuen Anhänger der Königsblauen aus: "Die Fans haben nichts damit zu tun, was sich hinter den Kulissen bei S04 seit Jahren abspielt