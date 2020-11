Davies macht erste Reha-Fortschritte

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern bis Jahresende

Vor einem Monat verletzte sich Alphonso Davies im Spiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am rechten Sprunggelenk. Nun hat der linke Verteidiger erste Schritte in Richtung Comeback gemacht.

Am Montagvormittag absolvierte der 20-Jährige erstmals wieder eine Einheit auf dem Rasen. Gemeinsam mit Fitnesstrainer Simon Martinello arbeitete Davies an seiner Rückkehr.

Zunächst standen leichte Belastungsübungen in Laufschuhen auf dem Programm. Anschließend joggte der Kanadier zehn Minuten, bevor er noch Koordinationsübungen machte. Nach einer abschließenden Laufrunde war die Einheit nach weniger als einer halben Stunde wieder beendet.

Trotz seiner ersten Fortschritte wird Davies voraussichtlich noch bis zum Jahresende ausfallen. Zuletzt ersetzte Lucas Hernández den Fanliebling in der Viererkette.

Davies wechselte 2019 für rund zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern. Zunächst sammelte der Youngster in der zweiten Mannschaft Spielpraxis.

In der vergangenen Saison gelang dem Tempodribbler schließlich der Durchbruch. So stand Davies in 42 Pflichtspielen auf dem Platz und war mit seinen starken Leistungen ein wichtiger Eckpfeiler der Triple-Mannschaft. Prompt verlängerte der deutsche Rekordmeister Davies' Vertrag bis 2025.

FC Bayern: Teamkollege lobt Alphonso Davies

Nach der kurzen Sommerpause kam der Linksfuß schleppend in die neue Saison. Nun hofft der FC Bayern auf ein baldiges Comeback.

Selbst Konkurrent Hernández schwärmte jüngst von Davies. "Mit seiner Geschwindigkeit, Technik und seinem Positionsspiel war er der beste Linksverteidiger der Welt", lobte Münchens Rekordeinkauf seinen Teamkollegen im Gespräch mit "France Football".

Aufgrund seiner steilen Entwicklung landete Davies bei der Wahl zum Golden Boy 2020 hinter BVB-Star Erling Haaland und Ansu Fati auf dem dritten Platz.