Teuer erkaufter Sieg: Nürnberg monatelang ohne Köpke

Pascal Köpke (M.) fällt monatelang aus

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss in den kommenden Monaten auf Stürmer Pascal Köpke verzichten.

Der 25-Jährige zog sich beim 4:1-Erfolg der Franken am Montagabend beim VfL Osnabrück einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Dienstag. Der Sohn von Bundestorwarttrainer Andreas Köpke wird am Mittwoch in Augsburg operiert.

Das ist einfach so unfassbar bitter. Gute Besserung, Passi. Wir wissen, dass du stärker zurückkommen wirst! 🙏#fcn https://t.co/rzmQKNaodN — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 24. November 2020

"Die Schwere der Verletzung ist unglaublich bitter für Pascal. Er war gerade in der Verfassung, die wir uns von ihm erhofft hatten. Wir werden ihn als Mannschaft versuchen aufzufangen", sagte Club-Trainer Robert Klauß.