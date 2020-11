Choupo-Moting erklärt Bayern-Wechsel und adelt Lewy

Markus Ulmer

Eric Maxim Choupo-Moting schwärmte von Robert Lewandowski

Trotz des drohenden Konkurrenzkampfes mit Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski schloss sich Eric Maxim Choupo-Moting im Spätsommer dem FC Bayern an. Der Deutsch-Kameruner erklärten diesen Schritt nun.

"Paris wollte mit mir verlängern, ich war glücklich dort. Aber ich habe Deutschland immer im Blick gehabt und auch bei den Topklubs geschaut, ob es da einen Platz für mich geben könnte", verriet Choupo-Moting in einem Interview mit der "Sport Bild".

Nach Gesprächen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Hansi Flick stand für den Stürmer fest: "Ich will das machen! Es ist eine Riesen-Ehre, als Hamburger Jung beim größten Klub Deutschlands zu spielen. Karrieretechnisch war das ein mega wichtiger Schritt."

Den Konkurrenzkampf mit Lewandowski scheut Choupo-Moting nicht. "Ich wäre nicht hierher gewechselt, wenn ich nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass ich meine Minuten bekommen werde", stellte der 31-Jährige klar. Eine Mannschaft bestehe schließlich aus mehr als elf Spielern.

"Robert ist mein Mitspieler, und wir wollen zusammen Erfolg haben", betonte Choupo-Moting, der mit seiner Rolle beim FC Bayern zufrieden ist: "Die Spieler, die am besten drauf sind, sollen am meisten spielen."

Für den FC Bayern stand Choupo-Moting bislang sechs Mal auf dem Platz. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Von Lewandowski schwärmte Choupo-Moting ohnehin in höchsten Tönen: "In Sachen Killerinstinkt ist Lewandowski momentan die Nummer 1. Wie oft er trifft ist Wahnsinn. Das ist kein Glück, sondern Können."

Der Pole sei zu Recht Europas Fußballer des Jahres geworden. Außerdem könne sich Choupo-Moting einiges von Lewandowski abgucken. "Wie er Bälle festmacht und die Dinger reinhaut. Wir hatten hier sofort ein gutes Verhältnis", so der Ex-HSV-Profi.

Choupo-Moting macht sich für Boateng-Verbleib stark

In dem Interview äußerte sich Choupo-Moting auch zum auslaufenden Vertrag von Jérôme Boateng, der nicht verlängert werden soll. "Ich denke, dass er da ganz locker bleibt. Im Fußball ist alles möglich. Warten wir mal ab, was am Ende der Saison passiert", zeigte er sich gelassen.

Boateng sei ein Spieler, der jeder Mannschaft helfen kann. "Solange man die Leistung auf dem Platz bringt, sollte man nicht aufs Alter schauen", hob Choupo-Moting hervor.