RB-Sportdirektor erwartet "Endspiel gegen ManUnited"

Robert Michael

Krösche: "Wir haben alles in der eigenen Hand"

Sportdirektor Markus Krösche vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig sieht trotz der unglücklichen 0:1 (0:1)-Niederlage bei Paris Saint- Germain weiterhin gute Chancen auf die K.o.-Runde in der Champions League.

"Wir haben alles in der eigenen Hand. Wenn wir die beiden letzten Spiele gewinnen, sind wir im Achtelfinale - und das ist unser Ziel", sagte der 40-Jährige am Mittwoch.

Er sei "sehr zuversichtlich", dass das Team von Trainer Julian Nagelsmann am kommenden Mittwoch beim türkischen Meister Basaksehir Istanbul gewinne, so Krösche, "und dann haben wir ein schönes Endspiel gegen Manchester United". Gegen den englischen Spitzenklub schließt RB am 8. Dezember die Gruppenphase ab.

Der couragierte Auftritt in Paris gibt RB Hoffnungen aufs Weiterkommen. "Wir haben Paris über die ganzen 90 Minuten total dominiert", sagte Krösche. Mit der Leistung könne man "sehr zufrieden" sein, "das Ergebnis ist leider nicht so, wie wir uns das erhofft haben."