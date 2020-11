Thuram: "Gladbach war die beste Wahl für meine Karriere"

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Marcus Thuram hat noch Ziele mit Borussia Mönchengladbach

Marcus Thuram kommt in der laufenden Saison immer besser in Tritt. Mit Borussia Mönchengladbach gewann der Stürmer am Samstagabend mit 4:1 gegen den FC Schalke und steuerte dabei den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 bei.

Der 23-Jährige will wieder an seine herausragenden Leistungen anknüpfen, die er in seiner Debüt-Saison in der Bundesliga vor einem Jahr bis zu seiner Sprunggelenksverletzung im Juni gezeigt hatte.

Seine Gladbacher sieht Thuram derzeit auf dem richtigen Weg. Im Gespräch mit dem "kicker" hob der Sohn von Ex-Weltmeister Lilian Thuram vor allem den starken Teamspirit in seiner Mannschaft hervor: "Wir gehen mit der richtigen Einstellung und extrem viel Energie in die Spiele, jedes Mal. Das führt dann zu solchen Leistungen. Auch unser besonderer Zusammenhalt im Team ist ein wichtiger Faktor."

Nicht nur in der Bundesliga haben die Gladbacher als Tabellensiebter mit nur drei Punkten Rückstand auf die Champions-League-Plätze noch alle Möglichkeiten. Vor allem in der Königsklasse sorgt die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose bislang für Furore. In der Vorrundengruppe B sind die Gladbacher zwei Spieltage von Ende der ersten Phase Spitzenreiter vor Real Madrid, Shakhtar Donezk und Inter Mailand.

Thuram überzeugte mit zwei Toren in der Champions League und spielte sich spätestens nach diesen Leistungen auch in den Fokus europäischer Topklubs. Mögliche Abwanderungsgedanken hegt der Neu-Nationalspieler Frankreichs derzeit aber noch keine, wie er betonte: "Ich konzentriere mich momentan voll, zu 100 Prozent, auf Borussia und bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich habe auch mit keinem anderen Klub gesprochen."

Der Offensivspieler habe der Fohlenelf viel zu verdanken. Dies werde auch künftig eine Rolle bei den anstehenden Zukunftsentscheidungen spielen, versicherte Thuram: "Die Borussia hat mir viele Karriereschritte ermöglicht, ich spiele Champions League und habe den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Und ich bin in Gladbach nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch gewachsen, habe mich weiterentwickelt. Borussia war die beste Wahl für meine Karriere."