Haaland-Schock für den BVB

Juergen Fromme/Firo Sportphoto

Erlin Haaland fehlt dem BVB

17 Tore in 14 Pflichtspielen 2020/21: Erling Haaland ist die personifizierte Gefahr im Angriff von Borussia Dortmund. Umso schlimmer, dass der BVB aktuell ohne den Norweger auskommen muss.

Der 20-Jährige zog sich einen Muskelfaserriss zu. Das gab der Borussia Dortmund am Mittwochabend bekannt. Damit fehlt der Top-Angreifer bereits im Champions-League-Gruppenspiel gegen Lazio Rom.

Haalands Fußball-Jahr könnte durch die Verletzung bereits vorzeitig beendet sein, eine Ausfalldauer nannte der Klub nicht.

Gegen Rom vertritt BVB-Kapitän Marco Reus den Youngster in der Sturmspitze, einziger gelernter Mittelstürmer im Kader ist zudem der erst 16-jährige Youssoufa Moukoko.

Wie schwer der Ausfall wiegt, untermauert ein Blick auf die Statistiken: Die Westfalen haben 92 Prozent aller Bundesliga-Partien, in denen der 20-Jährige zustach, am Ende auch gewonnen. Blieb er ohne Treffer, waren es gerade einmal 40 Prozent.

So abhängig ist der BVB von Haaland

Dass man zu abhängig vom Top-Torjäger sei, ließ Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit der "Sport Bild" allerdings nicht gelten. "Natürlich hilft uns das, wenn Erling für uns trifft", erklärte der Borussia-Boss und ergänzte: "Bayern München ist auch so erfolgreich dank der vielen Tore von Robert Lewandowski."

Was er meint: In jeder großen Mannschaft stechen Spieler hervor, die besonders häufig netzen. Das unterscheidet die Top-Teams vom Rest.

Dennoch lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Haaland eine enorme Bedeutung für die Borussen hat. Mit sechs Treffern in vier Champions-League-Spielen 2020/21 führt der Nordeuropäer die Torschützenliste der Königsklasse in der laufenden Saison an. Gegen Lazio Rom müssen nun andere BVB-Stars in die Bresche springen.

Zudem müssen die Schwarz-Gelben ohne Emre Can auskommen. Der Nationalspieler muss mit muskulären Problemen passen.