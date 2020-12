Terzic erklärt Tigges-Einsatz: "Musste schnell gehen"

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Steffen Tigges vergab kurz vor Schluss eine gute Gelegenheit für den BVB

Sein Profi-Debüt für Borussia Dortmund war für viele die große Überraschung. Nachdem dem BVB im Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig neben Erling Haaland auch noch Youssoufa Moukoko fehlte, zog Trainer Edin Terzic den U23-Kapitän Steffen Tigges kurzerhand aus dem Hut. Hinterher hatte er viel Lob für den 22-Jährigen übrig.

Für Edin Terzic passte der 1,93 Meter große Angreifer perfekt ins Dortmunder System. Auf der Pressekonferenz nach dem 2:0-Erfolg der Borussia in der zweiten Pokalrunde erklärte er, die "Statik des Spiels" nach dem kurzfristigen Ausfall von Moukoko nicht verändern zu wollen. Heißt: Im BVB-Angriff sollte ein "natürlicher Stürmer" agieren und nicht auf eine vermeintliche Notlösung setzen. Julian Brandt durfte daher auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld agieren.

Tigges sollte "das Zentrum" halten und "Bälle behaupten", verriet Terzic den Matchplan. "Das hat Steffen herausragend gemacht." Der BVB-Coach legte mit seinem Lob nach: "Wir sind sehr glücklich mit ihm und seiner Leistung."

In der Tat war dem U23-Spieler anzumerken, dass er das Gastspiel bei den Profis als Bewährungschance versteht. Mit großem Einsatz ging er in die Zweikämpfe, am Ende des Abends hatte er fünf Torschüsse gesammelt. In der 85. Minute hatte er gar die große Gelegenheit, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Anstatt für den eingewechselten Marco Reus querzulegen, scheiterte er an Braunschweig-Keeper Jasmin Fejzic.

Die Idee, Steffen Tigges im Pokalspiel einzusetzen, sei für den neuen BVB-Trainer naheliegend gewesen. "Als wir erfahren haben, dass es eng werden könnte für Youssoufa, musste es schnell gehen."

Dass der U23-Stürmer im Jahr 2021 regelmäßig bei den Profis zum Einsatz kommt, dürfte vorerst nicht geplant sein, zumal Moukoko zum Jahresauftakt gegen den VfL Wolfsburg (03.01.21, 15:30 Uhr) wieder einsatzbereit sein soll.

Tigges, der 2018 vom VfL Osnabrück zur zweiten Mannschaft des BVB wechselte, zählt in der Regionalliga-Mannschaft zu den wichtigsten Spielern. In 18 Saisoneinsätzen erzielte der Mittelstürmer bislang zwölf Tore.