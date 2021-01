Matthäus glaubt an Rose-Wechsel zum BVB

Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.d

Lothar Matthäus (re.) befürchtet einen Abgang von Marco Rose zum BVB

Der ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus hat sich zu einer möglichen Trainer-Rochade in der Fußball-Bundesliga geäußert. Der TV-Experte glaubt offensichtlich nicht an ein dauerhaftes Engagement von Edin Terzic beim BVB.

Im Interview mit "Bild" vermutete Matthäus, dass die Dortmunder versuchen werden bei seinem ehemaligen Klub Borussia Mönchengladbach zu wildern und Marco Rose im Sommer als neuen Coach unter Vertrag nehmen wollen. "Mein Gefühl sagt mir, dass Rose zu Dortmund gehen wird. Auch wenn ich es nicht hoffe, weil ich Romantiker bin", so der Ex-Gladbacher.

Sollte es zu einem Wechsel Roses vom Niederrhein ins Ruhrgebiet kommen, hätte Matthäus auch schon einen passenden Nachfolger parat: "Salzburgs Jesse Marsch könnte ich mir als logische Lösung vorstellen", erklärte der 59-Jährige. Der US-Amerikaner wurde im Dezember unmittelbar nach Lucien Favres Entlassung in Dortmund selbst noch als heißer Kandidat auf den BVB-Trainerstuhl gehandelt. Schnell soll sich aber Rose - Marschs Vorgänger in Salzburg - als Wunschkandidat des BVB herauskristallisiert haben. Der 44-Jährige soll in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel haben und beide Vereine bereits über einen Wechsel im Austausch stehen.

So kann Gladbach dem FC Bayern gefährlich werden

Vor dem Klassiker seiner beiden Ex-Vereine Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern (Freitag, 20:30 Uhr im sport.de-Liveticker) räumte Matthäus den Gladbachern durchaus Chancen gegen den Bundesliga-Primus ein. "Die schnellen Embolo und Pléa müssen hinter die Abwehr kommen, weil die Bayern sehr hoch stehen. Deshalb sind intelligente Spieler wie Stindl gefragt", beschrieb der "Sky"-Experte ein mögliches Erfolgskonzept gegen den Rekordmeister.

In der Breite sieht Matthäus den Kader der Gladbacher aktuell sogar besser aufgestellt als die Münchner. "Der erste Teil der Bank ist gleichwertig besetzt, aber danach fehlt es bei Bayern an Qualität. Da sind andere Teams besser aufgestellt. Auch Gladbach", betonte der Ex-Nationalspieler erneut, nachdem er bereits am Montag erklärte, dass auch der BVB eine stärkere Ersatzbank als der FC Bayern vorzuweisen habe.

Schließlich erklärte Matthäus, warum er diesmal den Fohlen im Klassiker die Daumen drückt. "Bayern wird ja sowieso Meister", so der Weltmeister von 1990, "aber Gladbach braucht die Punkte dringender."