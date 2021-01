Bayern stellt neuen Negativrekord auf

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Für Manuel Neuer und den FC Bayern setzte es einmal mehr Gegentore

Die Abwehrprobleme des FC Bayern wurden auch bei der 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach schonungslos offengelegt. Ein überraschender Rekord belegt eindrucksvoll, dass der Rekordmeister in dieser Saison eine womöglich folgenschwere Schwäche hat.

Verkehrte Welt in Gladbach: Zum ersten Mal seit acht Spielen geriet der FC Bayern in einem Bundesligaspiel nicht in Rückstand. Zum Sieg gegen die Fohlen reichte es trotzdem nicht. Weil die Münchner auf der Gegenseite zum zehnten Mal in Folge in der Liga mindestens ein Gegentor kassierten - das gab es in der Ära Neuer beim Rekordmeister noch nie.

Das letzte "Zu-Null-Spiel" in der Bundesliga verbuchten die Münchner am 5. Spieltag. Damals feierte die Mannschaft einen 5:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Anschließend musste Manuel Neuer gegen Köln (2:1), Dortmund (3:2), Bremen (1:1), Stuttgart (3:1), Leipzig (3:3), Berlin (1:1), Wolfsburg (2:1), Leverkusen (2:1), Mainz (5:2) und jetzt Gladbach (2:3) jeweils mindestens ein Mal hinter sich greifen.

Die Abwehrprobleme des Meisters sind offensichtlich und bereiten mittlerweile auch den Verantwortlichen große Sorgen. "Wenn man unser Spiel sieht ist es schon auffällig, wo wir Probleme haben. Das müssen wir verbessern", sagte Trainer Hansi Flick nach der Pleite am Freitag gegen Gladbach.

Für den Titelverteidiger waren es nach 15 Spielen bereits die Gegentreffer 22 bis 24 - eine derart anfällig Defensive stellten die Bayern zuletzt in der Saison 1981/82, als zu diesem Zeitpunkt bereits 25 Gegentore zu Buche standen.

FC Bayern verspielt ersten 2:0-Vorsprung seit 10 Jahren

Die Abwehrschwächen des Rekordmeisters haben zudem für eine Niederlage gesorgt, die wahrlich nicht alle Jahre vorkommt. Die letzte Bundesliga-Pleite nach einem zwischenzeitlichen 2:0-Vorsprung datiert aus dem Jahr 2011 (!).

Damals unterlagen die Münchner beim 1. FC Köln mit 2:3. Kurios: Mario Gómez und Hamit Altintop schossen den Rekordmeister damals in der Domstadt in Führung, Christian Clemens und Doppelpacker Milivoje Novakovič drehten die Partie aber noch.