Terodde verspürt keine Eile bei "angedachter" Verlängerung

HSV-Torjäger Simon Terodde unterschrieb im Sommer für ein Jahr

Der ablösefreie Transfer von Simon Terodde darf dem Hamburger SV zweifelsfrei als Coup angerechnet werden. Die Zusammenarbeit läuft am Saisonende aus, worüber sich der neue HSV-Heilsbringer momentan keine Gedanken macht. Zumal die Sache im Aufstiegsfall ohnehin klar geregelt scheint.

Eines lässt sich nach 15 Spieltagen feststellen: Läuft es bei Simon Terodde nicht, gerät auch der Hamburger SV ins Wanken. Als die Rothosen fünf Spiele in Folge sieglos waren, verhalf ihnen ihr neuer Goalgetter im Derby gegen St. Pauli (2:2) mittels Doppelpack noch zu einem Punktgewinn. Später steuerte er in vier Spielen nur noch einen Treffer bei. Die sportliche Konsequenz: Ein Remis und drei Niederlagen.

Im Sommerwerben setzte sich der HSV unter anderem gegen den 1. FC Nürnberg und zahlreiche englische Vertretern durch. Angesichts der 16 Tore in 15 Zweitliga-Spielen ist offensichtlich, dass sich die Bemühungen gelohnt haben. Stand jetzt läuft die Zusammenarbeit nach Abschluss dieser Saison aus.

Teroddes HSV-Verlängerung "auf dem Schirm"

Man habe das Thema "auf dem Schirm" und sei im Austausch, wird HSV-Sportdirektor Michael Mutzel von der "Bild" zitiert. Stress, so betonte es der Hamburger Kaderplaner, habe der Verein in dieser Personalie allerdings nicht: "Wir sind mit ihm – auch als Typ – megazufrieden. Simon weiß aber auch, dass er in einem tollen Verein ist."

Durch seine ausgezeichneten Darbietungen ist Terodde längst zum Aufstiegszugpferd des einstigen Bundesliga-Dinos geworden. Sollte die Rückkehr in die deutsche Fußball-Beletage realisiert werden, scheint eine Verlängerung der Zusammenarbeit schon so gut wie geklärt.

Im Aufstiegsfall, so berichtet es der "kicker" in seiner Montagsausgabe, sei eine Fortsetzung der Kooperation "angedacht". Der dann 33 Jahre Terodde alte scheint jedenfalls nicht abgeneigt: "Ich bin im Sommer angetreten, um zu helfen, den Verein wieder hochzubringen. Im Moment läuft es ganz gut. Es macht mir unheimlich Spaß."