Flick sauer nach Kritik an Dantas - Gnabry einsatzbereit

Bayern-Coach Hansi Flick hat sich vor dem Pokalduell zu Wort gemeldet

Hansi Flick hat sich vor dem DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern München bei Holstein Kiel zu allen wichtigen Themen rund um das Nord-Süd-Duell geäußert und dabei auch ein wenig Dampf abgelassen.

Vor allem die Kritik an Tiago Dantas, dem jungen Portugiesen, der im Sommer als Last-Minute-Transfer auf Leihbasis nach München kam und sein Glück bis Jahresende 2020 aufgrund des späten Wechsels in der 3. Liga versuchen musste, kann Flick ganz und gar nicht nachvollziehen.

"Wie Douglas Costa oder Tiago Dantas kritisiert werden, ist nicht fair", sagte Flick auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Duell gegen Holstein Kiel. "Da wird behauptet, Hasan Salihamidzic hätte andere Vorstellungen. Das stimmt in dem Sinne nicht, weil wir die Dinge besprechen und gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht."

Die Kritik nach Niederlagen könne er verstehen, aber was unfaire Beurteilung von Spielern angeht, "da werde ich richtig sauer", so Flick weiter.

"Gerade bei Tiago Dantas! Man versucht immer wieder einen Keil zwischen Profis und Campus zu schlagen, ich bin mit Holger Seitz immer im Gespräch, mit Jochen Sauer ebenfalls. Und wenn etwas ist, dann sprechen wir in einer Sprache, das ist das Wichtigste", betonte der Trainer. Seitz ist seit Sommer Trainer bei Bayern II, Sauer ist Leiter der Nachwuchsabteilung.

Choupo-Moting und Coman fehlen - Gnabry steht wieder bereit

"Wenn man jetzt auf meine Zeit als Trainer zurückblickt, wurden wahrscheinlich lange nicht mehr so viele Spieler vom Campus eingesetzt. Das ist eine Auszeichnung für den Campus, deswegen sind wir immer im Austausch. Es ist mir wichtig: Man muss jungen Spielern, auch neuen Spielern, die Zeit geben, sie müssen sich einfinden. Gerade in der aktuellen Situation ist es für alle - alle Mannschaften, auch in den anderen großen Ligen - nicht so einfach."

Deshalb müsse er sich auf die Dinge konzentrieren, die er in der Hand habe. "Ich verstehe auch, dass die Medien eine andere Aufgabe haben, die Dinge zu hinterleuchten. Entscheidungen treffe ich, und da muss ich dahinter stehen". Spieler, wie Tiago Dantas unfair zu kritisieren, "der hier sein Bestes gibt und versucht sich zu verbessern", sei nicht zielführend.

Für das anstehende Pokalspiel gegen Holstein Kiel hat Hansi Flick unterdessen viele Optionen. So scheint auch Serge Gnabry, der sich im Spiel gegen Mainz 05 eine Prellung zugezogen hatte, wieder einsatzbereit. Fehlen werden hingegen Eric Maxim Choupo-Moting und Kingsley Coman.

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Flick über Holstein Kiel und Jae-sung Lee +++

"Unsere Spieler müssen Jae-sung Lee unterbinden, seine Stärke nehmen. Die Räume, die er beläuft, besetzen. Auch im Eins-gegen-eins müssen wir dabei sein. Auch Fin Bartels war ein Spieler, den ich in der Bundesliga immer gern gesehen habe. Kiel ist in der Hinsicht ein sehr guter Transfer gelungen. Ihn zu sehen, war immer ein Genuss. Ich hoffe, dass wir das morgen eindämmen können."

+++ Über Kooperation mit FC Dallas +++

"Ich kann wenig dazu sagen, tut mir leid."

+++ Ist Serge Gnabry einsatzbereit? +++

"So wie es heute aussieht: ja!"

+++ Wieso ist Lucas Hernández hinten dran? Ärger um Kritik an Dantas +++

"Wir haben viele Spiele und wir entscheiden uns als Trainerteam so, wie wir denken, dass wir möglichst viel Erfolg haben können. Das ist gegen Gladbach nicht gutgegangen. Aber Lucas Hernández ist immer eine Option. Alle Spieler haben eine super professionelle Einstellung, geben alles, so wie es sein muss."

+++ Kann man sich eine Rotation erlauben? +++

"Mit dem Gedanken beschäftige ich mich nie. Ich denke positiv. Es geht darum, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen, das Optimum ausschöpfen. Jedes große Team, das das nicht tut, ist angreifbar. Nur dann haben kleinere Teams die Möglichkeit, zum Erfolg zu kommen. Deshalb müssen wir von Beginn an zu 100 Prozent da sein. Der Pokal hat eigene Gesetze. Man kennt das mit den Spielen eines Underdogs gegen einen Großen. Wir wollen zeigen, dass wir nix anbrennen lassen wollen."

+++ Wieso wird erst am Spieltag angereist? / Ist Joshua Zirkzee eine Option nach dem Choupo-Moting-Ausfall +++

"Wir werden morgen früh noch einmal anschwitzen und dann entscheiden, wer mit nach Kiel fliegt. Wir haben uns aufgrund der vielen Spiele entschieden, erst am Spieltag anzureisen, weil wir ein Abendspiel haben und damit genug Zeit haben, um Kräfte zu sammeln und weitere Belastungen zu vermeiden."

+++ Defensivschwäche im Fokus: Wo setzen Sie an? +++

"Es ist immer so, dass man aufgrund der vielen Spiele, die wir haben, auch mal dem ein oder anderen Spieler eine Pause geben muss. Darüber hinaus hat aber jeder einzelne Spieler die Qualität. Wir müssen tiefer absichern, müssen Dinge besser machen. Das haben wir angesprochen, das haben wir an Beispielen gezeigt. Das Spiel gegen Gladbach haben wir leider aus der Hand gegeben, das musste nicht sein. Die ersten 30 Minuten hat die Mannschaft hervorragend gespielt und geführt. Aber wir sind immer noch Tabellenführer. Abhaken und weitermachen! Viele hatten ja schon erwartet, dass wir im November einbrechen, das ist nicht passiert. Wir müssen mehr Druck auf den Ball bekommen, bessere Entscheidungen treffen!"

+++ Wie dosieren Sie das Training, Herr Flick? +++

"Die Bedingungen waren uns von vornherein klar. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr hat das Team genutzt, um an der Fitness zu arbeiten. Wir haben bis auf kleine Dinge, Rückenprobleme zum Beispiel, sind alle fit - Tanguy Nianzou mal ausgenommen. Wir glauben, dass wir die Aufgaben gut bewältigen können. Wenn uns Verletzungen erspart bleiben, werden wir die kommenden Aufgaben gut lösen können. Es ist ein schmaler Grat, aber wir bekommen das gut hin."

+++ Ist Kiel eine Pflichtaufgabe? +++

"Von uns wird immer erwartet, dass wir die Spiele gewinnen. Wir wollen dieser Erwartungshaltung auch immer gerecht werden. Das ist unsere Aufgabe, unser Ziel, unser Anspruch, aber es ist schon so, dass das nicht immer möglich ist. Man hat ja in den letzten Tagen gesehen, was losgetreten wird, wenn das mal nicht passiert."

+++ Wie groß ist der Druck gegen Kiel? +++

"Der Druck ist groß. Kiel hat nichts zu verlieren. Sie freuen sich wie wir auf dieses Spiel. Ich verfolge Kiel schon lange, weil ich den Sportchef kenne. Sie haben einige gute Spieler, auch aus der Junioren-Nationalmannschaft. Kiel hat sich gut verstärkt, haben eine gute Spielidee und können schnell in die Tiefe spielen. Sie haben sich zu Recht in der 2. Bundesliga oben festgesetzt. Wir gehen die Aufgabe mit dem nötigen Respekt an."

+++ Wer spielt gegen Kiel? Gibt es Debütanten? +++

"Die Voraussetzungen in der 1. Runde waren anders, weil viele Spieler von den Nationalmannschaften zurückkamen. Jetzt haben wir aber fast alle Mann an Bord. Eric-Maxim Choupo-Moting kann leider nicht mitreisen, auch Kingsley Coman fehlt. Wir wollen kein Risiko eingehen. Wie die Mannschaft morgen aufgestellt ist, will ich nicht verraten.