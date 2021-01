Flick deckt auf: Daran hapert es im Moment

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Hansi Flick und der FC Bayern treffen am Sonntag auf den SC Freiburg

Kaum Zeit bleibt dem FC Bayern, die Niederlage im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel aus den Knochen zu schütteln. Am Sonntagnachmittag (ab 15:30 Uhr) trifft der Rekordmeister im Bundesliga-Alltag auf den SC Freiburg. Vorab hat sich Trainer Hansi Flick den Fragen der Journalisten gestellt und erklärt, warum bei den Münchnern aktuell Sand im Getriebe ist.

Auf Nachfrage bestätigte Flick, dass die Mannschaft im Vergleich zum erfolgreichen Vorjahr derzeit leiser auf dem Rasen agiert. Ein Umstand, den der Bayern-Coach nur zu gerne wieder in die andere Richtung lenken würde. "Ich kann bestätigen, dass man den Eindruck hat, dass es derzeit ruhiger ist und man mich mehr hört. Ich hoffe, dass wir schnell wieder dahin zurückkommen, dass es wieder lauter wird", so Flick.

Die neue Ruhe auf dem Platz ist aber nicht das einzige Problem, dass dem Branchenprimus aktuell etwas den Wind aus den Segeln nimmt.

In den kommenden Spielen werde es entscheidend sein, dass seine Schützlinge wieder "mehr Druck auf den Ball bekommen", hob Flick mehrfach hervor. Zudem sei der Blick "derzeit zu sehr auf den Ball fokussiert, man muss aber auch im Blick haben, was um einen herum passiert", lautete die Forderung des 55-Jährigen.

Allerdings kommt der Einbruch im Vergleich zur Saison 2019/20 für Flick nicht völlig überraschend. "Die Form aus dem Vorjahr war auch für den FC Bayern keine Normalität", stellte Flick klar und ergänzte: "Jetzt ist es so, dass es etwas stottert. Das haben wir in Kiel brutal erfahren. In den letzten Sekunden, aber auch schon vorher. Den langen Ball, den vorangegangenen Einwurf und die drei freien Leute am Strafraum muss man besser verteidigen. Es fehlt die mentale Frische, wir machen es dem Gegner aktuell zu einfach."

Alle Aussagen der PK des FC Bayern zum Nachlesen:

+++ Wird die Pleite gegen Kiel nochmal aufgearbeitet? +++

Natürlich wird es so sein, dass mit dem ein oder anderen Spieler oder auch mit einer Gruppe ein Gespräch stattfindet. Es geht mir nur darum, dass dies nicht in der Öffentlichkeit geschieht. Was bei uns intern stattfindet, ist etwas ganz anderes.

+++ Ist ihre Mannschaft auf dem Rasen leiser? +++

Es hat uns gut getan, dass die Mannschaft laut war und sich gecoacht hat. Ich kann bestätigen, dass man den Eindruck hat, dass es derzeit ruhiger ist und man mehr mich hört. Ich hoffe, dass wir schnell wieder dazu zurückkommen, dass es wieder lauter wird.

+++ Über die Auswahl der Elfer-Schützen +++

Ganz ehrlich: Das ist vorbei. Wir können es nicht mehr ändern und es gehört nicht zu den Dingen, über die ich jetzt sprechen möchte.

+++ Wie geht es Marc Roca? +++

Er hat den Elfmeter verschossen. Das gehört aber zum Fußball dazu. Natürlich ist er im Moment down, aber das gehört dazu. Die Fehler haben wir zuvor als Team gemacht. Er wird mit Sicherheit gestärkt aus dem ganz herauskommen.

+++ Wie schwierig wird die Klub-WM? +++

Ich glaube, dass wir im Moment alle mit Bedenken in die Zukunft schauen. Wir müssen uns alle mit Corona auseinandersetzen. Ich weiß auch nicht, wo der Weg hinführt und bin ganz ehrlich manchmal auch sprachlos, wenn ich die Bilder von irgendwelchen Versammlungen sehe.

+++ Was fehlt Süle im Moment? +++

Ich sträube mich dagegen, einzelne Spieler heraus zu ziehen. Ich stehe voll hinter der Mannschaft, weil ich sehe, dass sie im Training immer voll da ist. Im konkreten Fall war keine Absicherung da, das betrifft die Mannschaft, nicht einen Einzelnen.

+++ Flick über die Kritik von Kahn und Co. +++

Das ist ihr gutes Recht. Sie sind verantwortlich beim FC Bayern, daher ist es ihr gutes Recht.

+++ Ist eine Änderung des Systems/der Taktik möglich? ++

Du kannst auch tiefer stehen und trotzdem Fehler machen. Die Fehler haben nichts mit der Höhe zu tun, sondern mit den Laufwegen und, ob ich den Zweikampf annehme. Das sind Automatismen, zu denen wir wieder kommen müssen. Wenn ich einen Laufweg nicht mitgehe, dann passieren Fehler.

Entscheidend wird sein, dass wir mehr Druck auf den Ball bekommen. Wir haben schon das ein oder andere angepasst. Derzeit ist der Blick zu sehr auf den Ball fokussiert, man muss aber auch im Blick haben, was um einen herum passiert.

Es gibt aber leider halt Phasen, wo man es nicht ganz so auf den Rasen bringt. Jetzt geht es darum, wieder in die Spur zu kommen.

Unser System verändern wir immer und passen es immer wieder an den Gegner an. Wir spielen nicht stur nach irgendeinem Plan.

+++ Was wird das für ein Spiel? +++

Das ist schwierig zu sagen. Es wird intensiv. Freiburg ist die formstärkste Mannschaft und schießt viele Tore. Es kommt darauf an, wie wir in der Defensive agieren. Es wird wichtig sein, dass wir die Enttäuschung verdauen und wieder voll angreifen. Defensiv ist die ganze Mannschaft gefordert. Wir müssen wieder mehr Druck auf den Ball bekommen.

Ich hole mal etwas aus: Die Form aus dem Vorjahr war auch für den FC Bayern keine Normalität. Jetzt ist es so, dass es etwas stottert. Das haben wir in Kiel brutal erfahren. In den letzten Sekunden, aber auch schon vorher. Den langen Ball, den vorangegangenen Einwurf und die drei freien Leute am Strafraum muss man besser verteidigen. Es fehlt die mentale Frische, wir machen es dem Gegner aktuell zu einfach.

Eine Spitzenmannschaft zeichnet allerdings aus, dass sie schnell wieder in die Spur findet, wenn es nicht so läuft. Das ist unser Anspruch.

+++ Flick über das Personal +++

Alle stehen zur Verfügung und haben trainiert.

+++ Spitzenreiter trotz Patzer +++

Der FC Bayern ist aktuell schlicht außer Form: Der Pokal-Pleite gegen den Zweitligisten war schon eine Niederlage gegen Gladbach vorausgegangen. Zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie gab es beim FC Bayern unter Hansi Flick erst ein Mal - im Oktober/November 2019. In der Bundesliga stehen die Münchner dennoch weiter an der Tabellenspitze. Leipzig lauert mit zwei Punkten Rückstand, Bayer Leverkusen und der BVB sind ebenfalls in Schlagdistanz.

+++ FC Bayern trifft auf Europas formstärkstes Team +++

Die Aufgaben werden jedoch nicht leichter, schließlich gastiert mit Freiburg das formstärkste Team Europas in der Allianz Arena. Die letzten fünf Bundesliga-Spiele gewannen die Breisgauer allesamt, seit sieben Spielen ist die Streich-Truppe gar ungeschlagen. Die Offensiv-Reihe um Spielmacher Vincenzo Grifo und Neuzugang Ermedin Demirovic dürfte die schwächelnde Bayern-Defensive vor Probleme stellen.

+++ Herzlich willkommen +++

Das hatten sich die Bayern anders vorgestellt: Gegen Holstein Kiel schied der Rekordmeister am Dienstag erstmals seit 20 Jahren in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus. Wie reagieren die Münchner auf die Pokal-Pleite? Und sind Leon Goretzka und Kingsley Coman wieder Optionen? Antworten gibt Hansi Flick auf der Pressekonferenz ab 14 Uhr.