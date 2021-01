Pressestimmen: "Oh weh, oh weh, der BVB!"

Revierfoto via www.imago-images.de

Der BVB hat in Leverkusen einen empfindlichen Rückschlag kassiert

Katerstimmung beim BVB: Die 1:2-Niederlage beim direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen hat die Westfalen im Kampf um die Champions-League-Plätze zurückgeworfen. Entsprechend schlecht kommt Borussia Dortmund in der Beurteilung der Medien weg. Die Pressestimmen im Überblick:

Bild: "Das war's mit den letzten Dortmunder Meister-Träumen! Dortmund geht beim Verfolger-Duell in Leverkusen 1:2 baden. Der BVB gewann nur drei der letzten acht Liga-Spiele. Bei einem Bayern-Sieg am Mittwoch in Augsburg wächst der Rückstand auf zehn Punkte an."

kicker: "Highspeed-Fußball in Leverkusen: Wirtz entscheidet das Verfolgerduell. Dortmund verliert die Tabellenspitze aus den Augen. Die Werkself gewann ein enorm temporeiches Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten mit 2:1 - und feierte am Ende einen 17-jährigen Matchwinner."

ntv: "Oh weh, oh weh, der BVB! War es das schon für Borussia Dortmund? Dem Vizemeister droht nach einer verdienten Niederlage im spektakulären Verfolgerduell bei Bayer Leverkusen schon zur Saisonhalbzeit der Abschied aus dem Meisterrennen der Fußball-Bundesliga. Bayer dagegen beendet seine "Mini-Krise"."

Ruhr Nachrichten: "Enttäuschende Hinrunde endet mit 1:2 - der BVB läuft nur noch hinterher. Borussia Dortmund kassiert in Leverkusen eine schmerzhafte Niederlage. Für den BVB geht es vorerst nur noch um Schadensbegrenzung."

FAZ: "Der BVB verliert den Anschluss. Leverkusen spielt gegen Borussia Dortmund den besseren Fußball und siegt 2:1. Das kurze Hoch unter BVB-Trainer Terzic ist schon wieder vorbei. Die Tabellenspitze rückt vorerst in weite Ferne."

Spiegel: "Der BVB lässt sich in Leverkusen auskontern. Borussia Dortmund ist auf dem besten Weg, sich endgültig aus dem Meisterrennen der Bundesliga zu verabschieden. Nach dem 1:1 gegen Mainz am vergangenen Spieltag verlor der BVB zum Abschluss der Hinrunde das Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)."

Süddeutsche Zeitung: "Erschreckend einfach ausgespielt! Der BVB kassiert beim 1:2 in Leverkusen den nächsten Rückschlag - weil er sich durch Abwehrschwächen selbst in Schwierigkeiten bringt. [...] Die derzeit gängige These besagt, dass Borussia Dortmund mit hochrangigen Gegnern besser zurechtkommt als mit weniger namhaften Mannschaften, die vorzugsweise verteidigen, statt selbst fürs Spiel zu sorgen. Wie es aussieht, müssen sich die Experten nun aber eine neue Theorie einfallen lassen, um das unstete Wirtschaften des BVB zu erklären."