Fix: Gladbach holt französischen Zakaria-Erben

AFP/SID/GERARD JULIEN

Mönchengladbach verpflichtet Kouadio Koné

Borussia Mönchengladbach verstärkt sein defensives Mittelfeld perspektivisch. Die Borussia gab am Donnerstag die Verpflichtung von Kouadio Koné vom französischen Zweitligisten FC Toulouse bekannt.

Der 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025 mit Option auf Verlängerung um eine weitere Saison.

Der Franzose wird bis zum 30. Juni 2021 an Toulouse rückverliehen und soll dann zur Vorbereitung auf die kommende Saison zur Mannschaft stoßen.

"Er ist ein hochinteressanter Spieler, den wir schon länger aus Spielen für die französischen Jugendnationalmannschaften und für seinen Klub kennen", sagte Sportdirektor Max Eberl. Koné sei "ein großes Talent, um das sich verschiedene Topklubs in Europa bemüht haben".

Borussia hat Kouadio Koné vom @ToulouseFC bis 2025 verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wird zunächst bis zum 30. Juni 2021 an den FC Toulouse ausgeliehen und zur Vorbereitung auf die Saison 2021/22 zu den Fohlen stoßen.



Wir freuen uns auf dich, @kone_manu! 💚 — Borussia (@borussia) 21. Januar 2021

Mit dem Transfer von Koné rüstet sich Gladbach für einen möglichen Abgang von Denis Zakaria. Der Schweizer wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

"Ich habe mit niemandem über einen Wechsel gesprochen. Ich bin zu 100 Prozent auf Gladbach fokussiert und habe noch anderthalb Jahre Vertrag", sagte Zakaria, der noch bis 2022 an den Klub vom Niederrhein gebunden ist, zuletzt.

Das sind die Stärken von Koné

Kouadio Koné ist trotz seines jungen Alters bereits Stammspieler beim FC Toulouse. In 17 Partien für den Ligue-2-Klub stand der U19-Nationalspieler 13 Mal in der Startelf. Einen Treffer konnte er in dieser Saison schon erzielen.

"Kouadio 'Manu' Koné ist zweifelsohne einer, wenn nicht sogar der talentierteste Spieler der zweiten französischen Liga", schwärmte ein Redakteur von "90min FR": "Er ist ein physisch sehr starker Mittelfeldspieler mit einem großen Aktionsradius. Er ist auch ein sehr guter Dribbler und schaltet sich auch gerne in der Offensive ein."