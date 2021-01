Bericht: FC Schalke 04 plant weiteren Transfer

Moritz Mueller via TEAM2sportphoto

Lockt Jochen Schneider noch einen Flügelstürmer zum FC Schalke 04?

Mit Sead Kolasinac (ausgeliehen vom FC Arsenal), William (ausgeliehen vom VfL Wolfsburg) und Klaas-Jan Huntelaar (kam ablösefrei von Ajax Amsterdam) hat der FC Schalke 04 seinen Kader unlängst namhaft verstärkt, um dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga doch noch von der Schippe zu springen. Nun wird sogar gemunkelt, S04 könnte noch einmal nachlegen.

Der FC Schalke 04 soll den Markt nach einem Flügelstürmer sondieren, der Mittelstürmer Huntelaar mit den nötigen Flanken füttern kann, zudem aber auch selbst Torgefahr ausstrahlt. Das will die "WAZ" erfahren haben.

Demnach hat man in Gelsenkirchen durchaus erkannt, dass die bisherigen Alternativen für die offensiven Flügel gerade beim Vorbereiten von Treffern Defizite aufweisen. Versuchen durften sich Benito Raman, Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Amine Harit oder Rabbi Matondo, der den Klub unlängst verlassen hat. Skrzybski legte ein Tor auf, Harit zauberte drei seiner vier Assists auf dem Flügel eingesetzt auf den Rasen. Der marokkanische Nationalspieler fühlt sich allerdings hinter den Spitzen wohler.

Dass die klammen Kassen der Königsblauen überhaupt eine weitere Verstärkung hergeben, ist der Verlängerung zweier Sponsoren-Verträge zu verdanken. Der Personaldienstleister Stölting Service Group dehnte die Zusammenarbeit bis 2029, die Tönnies-Tochterfirma Böklunder bis 2024 aus. Von beiden flossen sofortige Sonderzahlungen.

Ein Spieler, der unlängst betonte, dass er sich vorstellen kann, für S04 zu kicken und über Torgefahr und ein gutes Auge verfügt, dürfte so schnell allerdings nicht in Gelsenkirchen aufschlagen: Philipp Max.

Am Dienstag bestätigte der deutsche Nationalspieler im Gespräch mit "Sport1", dass ein Profi-Engagement auf Schalke zu den Dingen gehört, die er sich für seine Zukunft wünsche, untermauert aber auch, dass er derzeit keine Abwanderungsgedanken von der PSV Eindhoven hege.

Max, der in seiner Jugend bereits für die Königsblauen spielte, ist zwar grundsätzlich meist auf dem defensiven Flügel aktiv, kann aber auch offensiver agieren. Allein in der laufenden Saison kommt der 27-Jährige auf sechs Tore und acht Vorlagen in 26 Pflichtspielen.