Mustafi ersetzt wohl Kabak bei S04 - Hertha holt Khedira

Ben Whitley via www.imago-images.de

Shkodran Mustafi ersetzt wohl Ozan Kabak beim FC Schalke

Der Transfermarkt der großen Fußball-Ligen ist geschlossen, in den Schlussminuten am Deadline Day hat es wieder richtig gerappelt. In der Fußball-Bundesliga ließen vor allem die abstiegsbedrohten Klubs aufhorchen, die sich zum Teil weltmeisterliche Unterstützung für die kommenden Monate sicherten.

Vor allem Hertha BSC setzte am Montagabend noch einmal Ausrufezeichen in Sachen Neuzugänge! Innerhalb weniger Minuten gaben die Berliner die Transfers von Nemanja Radonjic und Sami Khedira bekannt. Vor allem der Wechsel des langjährigen deutschen Nationalspielers Khedira von Juventus Turin sorgte für großes Aufsehen. Immerhin war der 33-Jährige in den letzten Jahren für Real Madrid und Juve aktiv und feierte bei beiden Stationen große Erfolge.

Beim FC Schalke hat sich ebenfalls noch einiges getan. Wie zuvor bereits vermutet, wechselt Abwehrmann Ozan Kabak wohl tatsächlich zum FC Liverpool. Der junge Türke soll zunächst auf Leihbasis von den Königsblauen an die Reds verliehen werden und eine Leihgebühr von drei Millionen Euro kosten. Das vermeldete "Sky". Im Sommer könnte er dann für einen Ablösesumme von bis zu 30 Millionen Euro fest auf die Insel wechseln, berichtete der TV-Sender. Lediglich die offizielle Vollzugsmeldung steht aktuell noch aus.

Als Ersatz für den Defensiv-Youngster soll 2014er-Weltmeister Shkodran Mustafi nach Gelsenkirchen wechseln. Der 28-Jährige soll vom FC Arsenal auf Leihbasis zum Tabellenletzten kommen und die Mannschaft an der Seite von Sead Kolasinac, der ebenfalls von den Gunners kam, doch noch zum Klassenerhalt führen. Der Deal mit den Londonern soll ebenfalls durch sein. Das zumindest bestätigte auch die "Bild" am Montagabend.

Was hat sich am Deadline Day sonst noch alles getan? Welche Wechsel gingen noch über die Bühne? Wo ist es nichts mit einem Transfergeschäft geworden?

Wir waren bei sport.de den ganzen Tag über live dran. Die wichtigsten Ereignisse vom Deadline Day gibt es hier zum Nachlesen:

Medien: Schalke verleiht Kabak und holt Mustafi

Khedira-Wechsel zu Hertha BSC

Costa-Abschied? Rummenigge spricht

Augsburg bedient sich in Gladbach

FC Bayern verleiht Richards zur TSG

+++ 01.02.2021, 18:03 Uhr: Hertha BSC bestätigt Khedira +++

Zum Abschluss des Deadline Days haut Hertha BSC noch die nächste Personalie raus: 2014er-Weltmeister Sami Khedira kommt aus der Serie A von Juventus Turin und wird den Hauptstadtklub fortan im Abstiegskampf unterstützen.

Herthas Sportdirektor Arne Friedrich gab den Transfer auf der Homepage der Berliner bekannt: "Mit Sami Khedira bekommen wir einen Topspieler, der in den vergangenen Jahren bei europäischen Spitzenklubs unter Vertrag stand und uns mit seiner Erfahrung aus seinen Spielen in der Champions League, Serie A, La Liga und auch mit der Nationalmannschaft bei Welt- und Europameisterschaften sofort weiterhelfen wird."

Der Mittelfeldspieler selbst meinte zu seinem Wechsel in die Hauptstadt: "Hertha BSC hat sich sehr um mich bemüht und bietet mir die Möglichkeit auf eine Rückkehr in die Bundesliga. Dafür bin ich dankbar und kann den Moment, erstmals im blau-weißen Trikot auf dem Platz zu stehen, ehrlich gesagt kaum abwarten."

+++ 01.02.2021, 18:00 Uhr: Hertha meldet Vollzug: Radonjic kommt auf Leihbasis +++

Die Alte Dame meldet Vollzug: Nemanja Radonjic wechselt wie erwartet auf Leihbasis bis zum Saisonende von Olympique Marseille zu Hertha BSC. Im Anschluss besitzen die Berliner eine Kaufoption für den 24-jährigen Außenbahnspieler.

"Mit Nemanja bekommen wir einen Offensivspieler, der mit seiner Beidfüßigkeit und seiner Geschwindigkeit unser Flügelspiel beleben wird. Er hat seine Qualitäten sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft regelmäßig unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr auf ihn", sagte Herthas neuer Sportdirektor Arne Friedrich.

+++ 01.02.2021, 17:50 Uhr: Rahmendaten des Kabak-Deals geleaked +++

Während Ozan Kabak den Medizincheck für seinen Wechsel zum FC Liverpool längst absolviert hat, nennt "Sky" die Rahmendaten des anvisierten Deals.

Demnach soll der türkische Innenverteidiger zunächst für drei Millionen Euro von den Reds ausgeliehen werden. Im Sommer existiert dann eine Kaufoption über weitere 30 Millionen Euro.

Heißt: Das große Geld würde frühestens im Juli nach Gelsenkirchen wandern, könnte dann aber mithelfen, den dringend notwendigen Neuaufbau der Mannschaft voranzutreiben.

Dietmar Hamann ist zwiegespalten. "30 Millionen Euro hören sich für mich schon recht heftig an. Aber wollen wir mal sehen, was er für einen Eindruck macht", sagte der ehemalige Nationalspieler bei "Sky".

+++ 01.02.2021, 17:42 Uhr: Mustafi-Wechsel zu Schalke wohl in trockenen Tüchern +++

Wie "Sky" berichtet, hat Shkodran Mustafi seinen Vertrag beim FC Arsenal aufgelöst und auf Schalke unterschrieben. Noch haben die Vereine den Deal allerdings nicht bestätigt.

In Gelsenkirchen soll Mustafi die Rolle von Ozan Kabak in der Innenverteidigung übernehmen. Der türkische Nationalspieler schließt sich höchstwahrscheinlich dem FC Liverpool an.

+++ 01.02.2021, 17:25 Uhr: Kehrt Modeste dem Effzeh den Rücken? +++

Auf den letzten Metern könnte es beim 1. FC Köln noch einmal Bewegung geben. Wie der französische Reporter Mohamed Toubache-Ter berichtet, versucht der traditionsreiche Ligue-1-Klub AS Saint-Étienne derzeit, Anthony Modeste zurück in die Heimat zu holen.

Der zuletzt formschwache Mittelstürmer, der in Frankreich bereits für Nizza, Angers, Bordeaux und Bastia auflief, besitzt in der Domstadt noch ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier.

+++ 01.02.2021, 17:14 Uhr: KSC holt früheren 20-Millionen-Euro-Mann +++

Der Karlsruher SC hat am letzten Tag der Transferperiode einen prominenten Abwehrspieler verpflichtet. Die Badener nahmen den Ex-Kölner Kevin Wimmer vom englischen Zweitligisten Stoke City leihweise bis zum Saisonende unter Vertrag.

Die Engländer hatten für den Österreicher 2017 fast 20 Millionen Euro Ablöse an Tottenham Hotspur gezahlt.

🆕 Willkommen im Wildpark, Kevin! Wir verstärken uns nach dem Ausfall von Dirk Carlson nochmal in der Verteidigung. 👉 https://t.co/gM1Wtc3fki#KSCmeineHeimat pic.twitter.com/V3sDLQXFG3 — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) 1. Februar 2021

+++ 01.02.2021, 17:00 Uhr: Der Countdown läuft +++

In exakt einer Stunde schließt das Transferfenster in der Bundesliga. Mindestens vier Neuzugänge sollen bis dahin noch eingetütet werden: Shkodran Mustafi (FC Schalke 04), Sami Khedira und Nemanja Radonjić (beide Hertha BSC) sowie Robert Glatzel (FSV Mainz 05).

Dass die Deals allesamt bis 18 Uhr bestätigt werden, ist allerdings recht unwahrscheinlich. Die Fixmeldungen der Klubs dürften im Laufe des Abends folgen.

+++ 01.02.2021, 16:48 Uhr: RB Leipzig findet Upamecano-Nachfolger +++

Immer mehr deutet darauf hin, dass Dayot Upamecano RB Leipzig nach der Saison verlassen wird, um sich dem FC Bayern anzuschließen. Nach "Sky"-Informationen haben die Sachsen bereits einen Nachfolger an der Angel.

Dem TV-Sender zufolge wird Mohamed Simakan vom französischen Erstligisten RC Straßburg schon in wenigen Tagen bei RB unterschreiben. Vollzogen wird der Wechsel allerdings erst im Sommer. Kostenpunkt: Mehr als 15 Millionen Euro!

Auch dem BVB und Gladbach war Interesse am 20 Jahre alten Abwehrtalent nachgesagt worden.

Sky sources: RB Leipzig and Strasbourg have an agreement in place for a transfer of Mohamed Simakan in the summer. Fee will be above 15m€. Simakan is the replacement of Dayot Upamecano. If all goes well Simakan will sign his contract next week #DeadlineDay #TransferUpdate pic.twitter.com/sVIOOz8aOo — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) 1. Februar 2021

+++ 01.02.2021, 16:35 Uhr: Subotic wagt neues Abenteuer in Österreich +++

Der frühere BVB-Star Neven Subotic hat nach seinem Aus beim türkischen Erstligisten Denizlispor einen neuen Klub gefunden. Am Deadline Day unterschrieb der ehemalige serbische Nationalspieler beim SCR Altach aus der österreichischen Bundesliga.

"Für mich hat Altach vor allem auf menschlicher Ebene auf Anhieb gepasst. Ich habe gute Gespräche mit Christian Möckel und Alex Pastoor geführt, die mich davon überzeugt haben, dass ich hierherkommen möchte. Meine Aufgabe ist es Verantwortung zu übernehmen, zu organisieren und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass sich insbesondere auch die jungen Spieler weiterentwickeln können", kommentierte der 32 Jahre alte Innenverteidiger seinen Wechsel.

+++ 01.02.2021, 16:09 Uhr: Zirkzee-Wechsel nach Parma perfekt +++

Er sollte als Nachfolger von Torjäger Robert Lewandowski aufgebaut werden, jetzt wechselt Joshua Zirkzee erst einmal von Bayern München zum FC Parma: Der 19 Jahre alte Stürmer wird vom deutschen Rekordmeister bis zum Saisonende an den abstiegsbedrohten Serie-A-Klub ausgeliehen.

"Wir hoffen, dass er viele Tore schießt. Er war bei uns nicht zufrieden, das war im letzten Jahr anders. Da hat er einen wichtigen Beitrag geleistet, dass wir deutscher Meister geworden sind", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei "Sky Sport News HD".

Rummenigge bestätigte auch die Kaufoption für Zirkzee in Höhe von 15 Millionen Euro. Diese soll aber nur im Falle von Parmas Klassenerhalt Gültigkeit besitzen.

+++ 01.02.2021, 15:50 Uhr: Costa-Abschied? Rummenigge spricht +++

Zufriedenheit über die bisherige Zusammenarbeit herrscht weder beim FC Bayern, noch bei Douglas Costa. Der Rückkehrer hat sich beim Rekordmeister kaum aufdrängen können, weshalb zuletzt bereits über einen vorzeitigen Abbruch des Leihgeschäfts spekuliert wurde.

Nun haben die Münchner allerdings ihren Kader für die Klub-WM veröffentlicht - und Costa ist Teil des Aufgebots. FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge bestätigte am Montagnachmittag, mit dem Brasilianer weitermachen zu wollen.

"Wir wollen an dem Kader, so wie er jetzt ist, nichts mehr verändern", sagte der 65-Jährige bei "Sky". Vom kolportierten Interesse des AC Mailand wisse er nichts. "Wir hatten keinen Kontakt zu Milan, zumindest ist mir das nicht bekannt", so Rummenigge.

+++ 01.02.2021, 15:41 Uhr: Bielefeld holt Verstärkung aus Anderlecht +++

Wie erwartet hat Arminia Bielefeld noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und die Offensive mit Michel Vlap vom belgischen Erstligisten RSC Anderlecht verstärkt.

Der 23 Jahre alte niederländische Mittelfeldspieler, der sich auf der Zehnerposition am wohlsten fühlt, kommt auf Leihbasis nach Ostwestfalen.

Trainer Uwe Neuhaus freut sich auf den Neuzugang: "Michel ist ein Spielertyp, den wir so noch nicht haben in unserem Kader. Er kann als offensiver Mittelfeldspieler mehrere Positionen bekleiden und auch als zweite Spitze agieren. Mit Michel werden wir noch mehr Torgefahr entwickeln."

Herzlich Willkommen in Bielefeld, @Michelvlap!

Wir haben den 23-jährigen Offensivspieler für den Rest der Saison vom RSC Anderlecht ausgeliehen!

Michel wird mit der Nummer 28 für uns auflaufen! 💪#immerdabei pic.twitter.com/dCZpqDsUYl — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) 1. Februar 2021

+++ 01.02.2021, 15:28 Uhr: Schalke einigt sich offenbar mit Mustafi +++

Der Wechsel von Ozan Kabak vom FC Schalke zum FC Liverpool rückt immer näher. Doch wer ersetzt den türkischen Innenverteidiger?

"Sky" zufolge sollen sich die Knappen bereits mit einem möglichen Kandidaten im Austausch befinden. Gemeint ist Shkodran Mustafi, der beim FC Arsenal keine Perspektive mehr hat.

Gespräche mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler sollen unlängst geführt, eine grundsätzliche Einigung über die Modalitäten schon erzielt worden sein. Nun müssten die Vereine aber noch zusammenkommen.

Shkodran Mustafi agreed personal terms with @S04 and is now waiting for the Kabak deal to be done. As reported he would sign a 6-months-contract with Schalke #TransferUpdate #DeadlineDay @Sky_Marc pic.twitter.com/e6AcdVoDOs — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) 1. Februar 2021

+++ 01.02.2021, 15:17 Uhr: Augsburg bedient sich in Gladbach +++

Wechsel innerhalb der Bundesliga: Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler László Bénes schließt sich auf Leihbasis dem FC Augsburg an. Bei den Fohlen kam der 23 Jahre alte Slowake zuvor nur sporadisch zum Einsatz.

"Laci kam mit dem Wunsch auf uns zu, dass wir dieser Leihe zustimmen, um kurzfristig mehr Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen. Weil das für seine Entwicklung auch aus unserer Sicht wichtig ist, haben wir seinem Wunsch gemeinschaftlich entsprochen", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

+++ 01.02.2021, 15:00 Uhr: FCB-Talent wechselt nach Hoffenheim +++

Mit Chris Richards verlässt ein weiterer Youngster den FC Bayern. Der US-Amerikaner wechselt auf Leihbasis innerhalb der Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Dort trifft er auf seinen früheren Trainer Sebastian Hoeneß.

"Chris ist ein großes Talent. Er war Leistungsträger in der Innenverteidigung bei unseren Amateuren in der Dritten Liga und hat Erfahrungen bei den Profis gesammelt, auch schon in der Champions League. Gemeinsam haben wir entschieden, dass Chris jetzt die Monate in Hoffenheim nutzt, um den nächsten Entwicklungsschritt zu setzen. Wir sind sicher, dass die TSG viel Freude an ihm haben wird", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Willkommen im Kraichgau, @eastmamba 👋



Chris #Richards wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom deutschen Rekordmeister @fcbayern zur #TSG. Der US-Nationalspieler wurde für die verletzungsbedingt dezimierte Defensive verpflichtet. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 1. Februar 2021

+++ 01.02.2021, 14:36 Uhr: Schalke 04 bindet Hoppe langfristig +++

In den vergangenen Wochen hat sich Senkrechtstarter Matthew Hoppe beim FC Schalke zum Hoffnungsträger entwickelt. Erste Gerüchte um Interessenten aus dem In- und Ausland ploppten auf, dürften sich nun aber (vorerst) erledigt haben.

Am Montag unterschrieb der junge US-Amerikaner beim Bundesliga-Schlusslicht einen bis 2023 datierten Profi-Vertrag.

Von der @knappenschmiede in die Lizenzspielermannschaft: @MatthewHoppe9 hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben ✍️👏



Glückwunsch Matthew, wir freuen uns für dich! 🙌#S04 | 🔵⚪ | #Hoppe — FC Schalke 04 (@s04) 1. Februar 2021

Wichtig: Das Arbeitspapier ist ligenunabhängig gültig. Auch im Abstiegsfall würde der Stürmer den Knappen also wohl erhalten bleiben.

+++ 01.02.2021, 14:10 Uhr: Die Ruhe vor dem Transfer-Sturm +++

Einige wenige Vereine haben ihre Deadline-Day-Deals bereits unter Dach und Fach gebracht. Am Nachmittag dürfte sich die Schlagzahl drastisch erhöhen. Schließlich wollen der FC Schalke, Mainz 05 und viele andere Bundesligisten nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Wir bleiben dran!

+++ 01.02.2021, 13:37 Uhr: Neue Sturm-Power für Union Berlin +++

Am Deadline Day hat sich Union Berlin mit dem kroatischen Mittelstürmer Petar Musa verstärkt. Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis von Slavia Prag an die Alte Försterei.

"Ich freue mich, dass der Wechsel zu Union geklappt hat und kann es kaum erwarten, in der Bundesliga zu spielen. Die Mannschaft spielt bisher eine tolle Saison, ich möchte die Jungs dabei unterstützten, auch weiterhin erfolgreich zu sein. Ich denke, ich werde mich schnell integrieren und möchte so schnell wie möglich auf dem Platz stehen", sagte Musa, der die weiterhin verletzten Anthony Ujah und Joel Pohjanpalo ersetzen soll.

👋 Dobar dan Petar!



✍️ Der kroatische Mittelstürmer kommt per Leihvertrag von @slaviaofficial nach Berlin.#fcunion pic.twitter.com/SUiwYHLOX8 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 1. Februar 2021

+++ 01.02.2021, 13:20 Uhr: Liverpool blitzte bei Tapsoba ab +++

Schalkes Ozan Kabak soll offenbar helfen, den Abwehr-Engpass beim englischen Meister FC Liverpool zu beheben. Der türkische Nationalspieler war aber wohl nicht die erste Wahl der Reds.

"Sport1" berichtet von einer Anfrage des Klopp-Klubs bei Bayer Leverkusen. Das Objekt der Begierde: Shootingstar Edmond Tapsoba.

Die Ablöseforderungen des Werksvereins sollen Liverpool allerdings abgeschreckt haben. Für weniger als 50 Millionen Euro wollten Rudi Völler und Co. das Abwehrjuwel nämlich nicht ziehen lassen.

+++ 01.02.2021, 13:09 Uhr: Mainz findet neuen Stürmer +++

Nach den Abgängen von Jean-Philippe Mateta und Dong-won Ji sucht der abstiegsgefährdete FSV Mainz 05 noch nach einem neuen Mittelstürmer. Wie aus England durchsickert, wird Robert Glatzel die Lücke wohl füllen.

Der ehemalige Goalgetter des 1. FC Heidenheim ging zuletzt für den walisischen Klub Cardiff City auf Torejagd, büßte seinen Stammplatz in der laufenden Saison aber ein. Nun soll er bis zum Sommer nach Mainz verliehen werden.

+++ 01.02.2021, 12:58 Uhr: Serie-A-Klub lockt Herthas Ascacíbar +++

Bei Hertha BSC ist Santiago Ascacíbar nach seinem zehn Millionen Euro teuren Wechsel im Januar 2020 bislang nicht glücklich geworden.

Auch wenn der Argentinier am Wochenende in Frankfurt überraschend zur Startelf zählte, stehen seine Einsatzchancen in nächster Zeit nicht sonderlich gut, schließlich soll mit Sami Khedira noch am Montag ein neuer Leader für das defensive Mittelfeld vorgestellt werden.

Wie "Sky Italia" berichtet, will Cagliari Calcio aus der Situation Kapital schlagen und Ascacíbar ausleihen. Eine erste Offerte des Serie-A-Klubs sei jedoch abgelehnt worden.

+++ 01.02.2021, 12:47 Uhr: Kabak auf dem Weg zum Medizincheck +++

Die Blitz-Abschied von Ozan Kabak wird immer wahrscheinlicher. Mittlerweile sind Bilder aufgetaucht, die den Innenverteidiger auf dem Weg zum Medizincheck zeigen sollen.

+++ 01.02.2021, 12:33 Uhr: Perfekt! Eintracht Frankfurt holt Akman +++

Die Tinte ist trocken: Eintracht Frankfurt hat im Werben um Ali Akman das Rennen gemacht. Der 18-jährige Mittelstürmer wechselt im Sommer ablösefrei vom türkischen Zweitligisten Bursaspor an den Main und unterschreibt bis 2025.

Sturmtalent Ali Akman wird ein Adlerträger! 🙌



Der 18-Jährige hat einen ab dem 1. Juli 2021 gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben und wechselt im Sommer ablösefrei von @BursasporSk an den Main ✍️#SGE pic.twitter.com/AmNOXAOgZV — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 1. Februar 2021

In 18 Ligaspielen kommt der Youngster 2020/21 bereits auf starke zehn Tore. Zudem gelangen ihm drei Vorlagen.

"Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können. Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

+++ 01.02.2021, 12:16 Uhr: Serie-A-Klubs buhlen um Bentaleb +++

Schon wieder Schalke: Der suspendierte Großverdiener Nabil Bentaleb könnte S04 auf der Zielgeraden der Transferperiode gen Italien verlassen.

Wie "Bild" berichtet, buhlen Parma Calcio, der FC Genua und der FC Turin um die Dienste des algerischen Mittelfeldspielers, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft.

Bentaleb ist bis heute der zweitteuerste Einkauf der Schalker Vereinsgeschichte. Nach einem guten ersten Jahr sorgte er später fast nur noch abseits des Rasens für Schlagzeilen. Umso dringender wollen die Verantwortlichen den 26-Jährigen loswerden.

+++ 01.02.2021, 12:01 Uhr: Ex-Schalker auf dem Weg nach Glasgow +++

Beim FC Schalke wusste Jonjoe Kenny als Leihspieler durchaus zu überzeugen, zurück beim FC Everton war für den Rechtsverteidiger jedoch kein Platz.

Zwischenzeitlich sollen die Königsblauen gehofft haben, den 23-Jährigen zurück nach Gelsenkirchen holen zu können, nach dem Transfer von William, der aus Wolfsburg kam, ist die Sache aber gegessen.

Kenny wird stattdessen wohl in Glasgow aufschlagen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schließt sich der Engländer Serienmeister Celtic an und ersetzt dort den zu Bayer Leverkusen gewechselten Jeremie Frimpong.

+++ 01.02.2021, 11:31 Uhr: Bellarabi wohl kein Thema auf Schalke +++

Bekanntermaßen sucht der FC Schalke noch fieberhaft nach einem neuen Mann für die offensive Außenbahn. Da kaum Geld für Ablösen vorhanden ist, bevorzugt der akut abstiegsgefährdete Ruhrpott-Klub Leihgeschäfte.

Ein Name, der dabei zuletzt die Runde machte, war Karim Bellarabi von Bayer Leverkusen. Nach "Sky"-Infos ist an den Gerüchten um den Ex-Nationalspieler aber wohl nichts dran.

Zwar sei der 30-Jährige in Gelsenkirchen "Ende 2020 diskutiert" worden, konkret wurden die Bemühungen allerdings nicht.

+++ 01.02.2021, 11:04 Uhr: Schnappt Liverpool bei Kabak zu? +++

Auf den letzten Metern könnte es beim FC Schalke 04 noch zu einem kleinen Hammer kommen: Laut "Sky" arbeitet der FC Liverpool an einem Last-Minute-Transfer von Ozan Kabak.

Der türkische Innenverteidiger wurde mit den Reds schon mehrfach in Verbindung gebracht, rechtfertigte das angebliche Interesse der Reds in der laufenden Saison aber nicht.

Fakt ist: Liverpool plagen in der Abwehr große Personalsorgen. Zudem könnten die klammen Schalker die Einnahmen aus einem etwaigen Transfer extrem gut gebrauchen.

Andererseits würden die Königsblauen einen Stammspieler verlieren, der in den vergangenen Wochen stets zur Startelf zählte. Auch deshalb müsste zwingend Ersatz her. Ein Name, der dabei die Runde macht: Shkodran Mustafi vom FC Arsenal.

+++ 01.02.2021, 10:45 Uhr: Frankfurt-Knipser André Silva heiß begehrt +++

Der augenblickliche Höhenflug der Frankfurter Eintracht ist untrennbar mit dem Namen André Silva verbunden. In 18 Spielen hat der Portugiese bereits 16 Mal getroffen. Kein Wunder, dass der Stürmer Begehrlichkeiten weckt.

Nach "Bild"-Informationen sind zwei namentlich nicht genannte Bundesligisten und ein Verein aus der Premier League scharf auf Silva - allerdings erst im Sommer. Dass die Eintracht ihren Topscorer noch am Deadline Day ziehen lässt, ist quasi ausgeschlossen.

Das Arbeitspapier des 25-Jährigen, das dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel enthält, ist noch bis 2023 gültig. Entsprechend hoch dürften die Forderungen der Frankfurter sein, sollte nach der Saison tatsächlich ein Klub wegen Silva anklopfen. Angeblich seien die Interessenten aber bereit, mehr als 30 Millionen Euro für den Knipser auf den Tisch zu legen.

Mehr zum Thema: Von Pelé bis Witsel: Die kuriosesten Transferpannen

+++ 01.02.2021, 10:27 Uhr: Zieht Ex-BVB-Star Hakimi weiter nach England? +++

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten hat sich Achraf Hakimi bei Inter Mailand zu einem Leistungsträger gemausert. Sein schon beim BVB berüchtigter Offensivdrang ist auch in Italien immer öfter zu bewundern.

Problem: Inter hat sich mit der Ablöse für Hakimi völlig übernommen, der finanziell angeschlagene Titelanwärter kann die in Raten zu zahlenden 40 Millionen Euro, die Real Madrid zustehen, aktuell nicht stemmen.

Wie das Portal "The Athletic" berichtet, sollen mehrere Premier-League-Klubs hellhörig geworden sein. Vor allem der FC Chelsea und der FC Arsenal würden hoffen, im Sommer von Inters Situation profitieren zu können, indem sie den früheren Dortmunder verhältnismäßig günstig nach London holen.

Hakimi selbst soll sich in Mailand zwar wohl fühlen, sich einen Wechsel auf die Insel aber dennoch vorstellen können. Bei den Nerazzurri hat der Marokkaner bis 2025 unterschrieben.

+++ 01.02.2021, 09:29 Uhr: BVB geht leer aus +++

Unlängst bescheinigte "meczyki.pl" Borussia Dortmund sehr gute Chancen im Rennen um den polnischen Verteidiger Kamil Piatkowski, nun schwenkt das Portal allerdings um. Der BVB geht wohl doch leer aus.

Weder die Borussen noch die ebenfalls gehandelten Serie-A-Klubs Atalanta und AC Mailand sollen den Zuschlag bekommen, Piatkowski stattdessen zu Red Bull Salzburg wechseln.

Auch die Rahmendetails des Deals führt der Bericht auf. Piatkowskis aktueller Arbeitgeber Raków Czestochowa kassiert demnach mehr als fünf Millionen Euro, erhält eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf und muss den 20-Jährigen erst im kommenden Sommer ziehen lassen.

+++ 01.02.2021, 09:19 Uhr: Hertha BSC will neuen Flügelstürmer +++

Verhandlungen der Hertha-Bosse mit Werders Milot Rashica und Jovane Cabral von Sporting drohen angeblich zu scheitern, Nemanja Radonjic von Olympique Marseille soll die Alte Dame aber dennoch die gesuchte Verstärkung für die offensiven Flügel gefunden haben. Das berichtet der "kicker".

Einen ausführlichen Bericht zum Thema gibt es hier ...

+++ 01.02.2021, 08:29 Uhr: Tosun: Besiktas statt Schalke +++

Cenk Tosun ist vom FC Everton an Besiktas ausgeliehen worden. Hier soll der ehemalige Frankfurter sein Glück bis Saisonende versuchen.

Der Istanbul-Klub ist dem türkischen Nationalspieler bestens bekannt, sorgte er hier doch zwischen 2014 und 2018 für Furore, bevor er sich für über 22 Millionen Euro dem FC Everton anschloss.

Tosun war zuvor unter anderem auch beim FC Schalke 04 ins Gespräch gebracht worden, bevor der abstiegsbedrohte Bundesligist im Zuge seiner Stürmersuche Klaas-Jan Huntelaar von Ajax Amsterdam zurück an die alte Wirkungsstätte holte.

+++ 01.02.2021, 08:15 Uhr: Welche Bundesliga-Deals sind noch denkbar? +++

Zur Diashow-Übersicht: Diese Winter-Transfers könnten noch über die Bühne gehen

+++ 01.02.2021, 08:01 Uhr: Zirkzee spricht über Wechsel - keine Kaufpflicht +++

Noch bevor der Deal offiziell verkündet ist, hat Joshua Zirkzee über seinen Wechsel vom FC Bayern zum AC Parma gesprochen.

"Es hat ein bisschen gedauert, aber ich freue mich, dass es nun geklappt hat. Ich glaube, dass ich hier die Chance bekommen kann, mich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, der Mannschaft helfen zu können", sagte der Stürmer gegenüber "Bild".

Zuletzt der Transfer in die Länge gezogen, weil es Unstimmigkeiten über die Ausgestaltung des Leihvertrages gab. Nun ist wohl klar: Zirkzee soll bis Saisonende beim Serie-A-Klub spielen.

Eine Kaufpflicht gibt es laut "Sport Bild" nicht, "Sky" weiß aber immerhin von einer Kaufoption, die Parma ziehen kann, sofern der Klassenerhalt gelingt. 15 Millionen Euro müssten die Italiener in diesem Fall auf den Tisch legen.

Der FC Bayern könnte im Werben um Herthas Top-Talent Luca Netz leer ausgehen. Zuletzt hieß es, dass der deutsche Rekordmeister den erst 17-jährigen Linksverteidiger, der derzeit im Bundesliga-Team von sich reden macht, gerne zeitnah verpflichten will.

Doch anders als bislang vermutet, läuft der Vertrag des Youngsters gar nicht im Sommer 2021 aus, sondern laut "kicker" erst 2023, was ihn deutlich teurer machen dürfte.

Hinzu kommt, dass die Hertha-Verantwortlichen nach Informationen des Fachblatts bereits "in aussichtsreichen Gesprächen über eine Verlängerung" über 2023 hinaus sind. Ob in den neuen Kontrakt möglicherweise eine Ausstiegsklausel integriert wird, die dem FC Bayern einen Zugriff erlaubt, wird nicht erwähnt.

+++ 01.02.2021, 07:07 Uhr: Das kostet Hertha der Khedira-Deal +++

Einer der größeren Wechsel am heutigen Deadline Day wird aller Voraussicht nach der Transfer von Sami Khedira zu Hertha BSC werden. Er soll bis Saisonende die Fäden im Mittelfeld ziehen und die Chef-Rolle auf dem Platz einnehmen.

Dafür wurde der Vertrag des ehemaligen Nationalspielers bei Juventus Turin aufgelöst, wo der 33-Jährige aufs Abstellgleis geraten war.

Bei Hertha soll Khedira laut "Bild" einen Kontrakt bis Saisonende unterschreiben und dafür immerhin in etwa zwei Millionen Euro einstreichen.

+++ 31.01.2021, 21:53 Uhr: Malli verlässt den VfL Wolfsburg +++

Der türkische Spitzenklub Trabzonspor hat sich mit Yunus Malli vom Bundesligisten VfL Wolfsburg verstärkt. Der Mittelfeldspieler war bei den Niedersachsen zuletzt kaum zum Einsatz gekommen. Vor vier Jahren hatte der VfL Malli für 12,5 Millionen Euro Ablöse vom FSV Mainz 05 geholt, in der vergangenen Saison war der 28-Jährige an Union Berlin ausgeliehen worden.

+++ 31.01.2021, 21:34 Uhr: Keine Neuzugänge für den BVB +++

Borussia Dortmund wird sich in den letzten Stunden der Winter-Transferphase nicht mit neuen Spielern verstärken. Dies erklärte Sportchef Michael Zorc im Gespräch mit der "WAZ".

"Hätte es gestern eine schwerwiegende Verletzung gegeben, hätten wir vielleicht kurzfristig reagieren müssen. So bin ich der Meinung, dass wir mit dieser Mannschaft unsere Ziele erreichen können", sagte Zorc, der den Verzicht auf Neuzugänge wie folgt begründete: "Jetzt noch jemanden dazu zu nehmen, damit man ein besseres Gefühl hat, ergibt wenig Sinn."

Auch Abgänge, so Zorc weiter, sind Stand Sonntag "keine geplant". Ein Grund dafür liegt auf der Hand: die geringe Nachfrage und ausbleibende Angebote. So habe es für der "WAZ" zufolge zum Beispiel für Mo Dahoud Anfragen aus Sassuolo und Monaco gegeben, konkret wurden die Verhandlungen aber nie, zumal kein Klub die Forderungen des BVB erfüllen konnte bzw. wollte.

+++ 31.01.2021, 20:21 Uhr: Pep macht dem FC Bayern Konkurrenz +++

Schnappt Pep Guardiola dem FC Bayern einen Nachwuchsspieler vor der Nase weg? Der "Telegraph" berichtet, dass auch Manchester City an Rochdale-Youngster Kwadwo Baah interessiert ist. Der 18-jährige Flügelstürmer, der in der Nähe von Stuttgart geboren wurde, wird den Drittligisten wohl noch in dieser Transferperiode verlassen.

Bislang galten neben dem FC Bayern vor allem Juventus Turin, die Rangers aus Glasgow sowie West Ham United als mögliche Abnehmer. Mit ManCity ist nun ein weiterer großer Klub in der Verlosung.

Sollten Rochdale und Baah einem Transfer zustimmen, könnte es laut "Telegraph" durchaus auch zu einer umgehenden Leihe kommen, der junge Offensivmann die Saison also noch bei seinem aktuellen Klub beenden und erst im Sommer 2021 weiterziehen.

+++ 31.01.2021, 17:46 Uhr: Ex-Schalker Avdijaj zieht wieder weiter +++

Nächste Station: Zypern! Donis Avdijaj, ehemaliger Stürmer des FC Schalke 04, beginnt bei AEL Limassol sein nächstes Abenteuer. Klub-Angaben zufolge unterschreibt er bis Sommer 2023.

Für Avdijaj, einst große Hoffnung der königsblauen Knappenschmiede, ist AEL Limassol der fünfte Klub seit seinem endgültigen Abschied aus dem Ruhrgebiet im Jahr 2018. Zuletzt stand er rund drei Monate beim FC Emmen aus den Niederlanden unter Vertrag.

+++ 31.01.2021, 16:33 Uhr: Widersprüchliche Meldungen zu Khedira-Deal bei Hertha +++

Sami Khedira steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Carsten Schmidt, Geschäftsführer der Berliner, hatte am Sonntagvormittag zudem die Gespräche mit dem Mittelfeldstar bestätigt.

Perfekt ist der Deal allerdings noch nicht, zudem kursieren noch unterschiedliche Meldungen. Während "Bild" von einem ablösefreien Wechsel und einer Vertragsunterschrift bis Saisonende berichtet, will der italienische Transfer-Experter Fabrizio Romano wissen, dass Khedira ein Arbeitspapier bis 2023 unterzeichnet.

Bei Juventus stand Sami Khedira in den vergangenen Monaten auf dem Abstellgleis, sein Vertrag in Turin wäre noch bis zum Sommer gültig gewesen.

In Berlin weilt der 33-Jährige unterdessen bereits, wie "Bild" weiß. Khedira war demnach schon auf dem Vereinsgelände der Herthaner und machte sich auf den Weg zum Medizincheck. Spätestens am Montag geht der Transfer dann über die Bühne, so "Bild".

Zunächst hatte der "kicker" über den bevorstehenden Transfer berichtet. Dem Fachblatt zufolge sind nur "noch letzte Modalitäten zu klären".

+++ 31.01.2021, 16:12 Uhr: Bayer Leverkusen meldet Vollzug +++

Bundesligist Bayer Leverkusen hat Verstärkung für den offensiven Flügel gefunden: Demarai Gray wechselt von Leicester City zum Werksklub, wo er einen Vertrag bis 2022 unterzeichnet. Über die Höhe der Ablösesumme machte der Klub keine Angaben, laut "Bild" liegt das Gesamtpaket aus Ablöse und möglicher Bonuszahlungen bei zwei Millionen Euro.

"Demarai Gray ist ein trickreicher, sehr schneller und durchsetzungsfähiger Außenbahnspieler, der unser Angriffsspiel zusätzlich beleben wird", so Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes den 24-Jährigen. Völler freut sich auf einen "schwer auszurechnenden Offensivspieler, der uns mehr Optionen für den Rest der Spielzeit gibt."

+++ 31.01.2021, 16:05 Uhr: Update zu Rashica-Spekulationen +++

Hertha BSC ist steht nicht nur vor der Verpflichtung von Sami Khedira, laut "Sky" will der Hauptstadtklub zudem Milot Rashica von Werder Bremen an die Spree holen. Schließlich sucht der kriselnde Bundesligist seit Längerem nach einem neuen Flügelspieler.

"Bild" zufolge fordern die Bremer aber mindestens 15 Millionen Euro für Rashica. Die Verantwortlichen der Werderaner hätten ein Angebot aus Berlin daher zunächst abgelehnt. Im Gespräch war eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht, die ab einer bestimmten Anzahl absolvierter Spiele greifen soll. Die Zahl der Spiele, ab der der Wechsel endgültig über die Bühne geht, war den Bremern im Berliner Angebot demnach zu hoch.

+++ 31.01.2021, 15:57 Uhr: Zirkzee bestätigt Abschied vom FC Bayern +++

Joshua Zirkzee wird den FC Bayern verlassen und sich Parma Calcio anschließen. Der Angreifer bestätigte gegenüber "Sport Bild": "Es hat ein bisschen gedauert, aber ich freue mich, dass es nun geklappt hat."

Von Seiten der beiden Klubs gab es bislang aber noch keine Bestätigung. Im Raum stand Medienberichten zufolge eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Diese soll 15 Millionen Euro betragen und nur greifen, wenn Parma den Klassenerhalt schafft.

Zirkzee freut sich derweil, dass nun mehr Minuten auf dem Platz herausspringen dürften. "Ich glaube, dass ich hier die Chance bekommen kann, mich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, der Mannschaft helfen zu können."

+++ 31.01.2021, 14:46 Uhr: Schnappt sich Hertha Milot Rashica? +++

Zuletzt war es wieder ruhiger um Milot Rashica von Werder Bremen geworden, der schon in der vergangenen Transferperiode vor einem Abschied stand. Laut "Sky" wird der Angreifer aber noch bis zum Ende der Wechselfrist am Montag zu Hertha BSC wechseln. Im Raum stehe eine Leihe bis Saisonende samt Kaufverpflichtung.

Bei "Sky90" wollte Hertha-Geschäftsführer Carsten Schmidt die Berichte weder bestätigen, noch dementieren. "Aber Rashica ist sicher ein Spieler, der für die ganze Bundesliga offensiv interessant wäre."

Mehr dazu: Diese Wintertransfers könnten noch über die Bühne gehen

+++ 31.01.2021, 14:28 Uhr Uhr: VfB Stuttgart verleiht Talent +++

Maxime Awoudja verlässt den VfB Stuttgart und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten Türkgücü München. Das gaben die Schwaben am Sonntag bekannt.

"Die Ausleihe ist nach der langen Verletzungspause ein sehr wichtiger Schritt für Maxime, um Spielpraxis zu sammeln. Er hat sich nach der Operation an der Achillessehne mit großer Disziplin zurückgearbeitet und soll jetzt über regelmäßige Einsätze Schritt für Schritt zu alter Leistungsfähigkeit zurückfinden. Wir wünschen Maxime für die kommenden Monate bei Türkgücü München alles Gute und viel Erfolg", erklärte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat den Schritt auf "vfb.de".

Awoudja wechselte im Sommer 2019 vom Nachwuchs des FC Bayern München nach Stuttgart, konnte sich jedoch noch nicht nachhaltig durchsetzen.

+++ 31.01.2021, 12:59 Uhr: Schalke sucht nach Verstärkung +++

Sportvorstand Jochen Schneider vom FC Schalke 04 hat sich bei "Sport1" auskunftsfreudig zum Thema Last-Minute-Transfers geäußert. Schneider bestätigte, dass der abstiegsbedrohte Klub nach einem Zuwachs für die Offensive sucht. Ob sich ein Deal bis zum Transferschluss am Montag, 18:00 Uhr, noch realisieren lässt, sei jedoch schwer zu sagen.

Klar ist derweil, dass Erik Thommy vom VfB Stuttgart "nicht kommen" wird. Schneider bestätigte, Gespräche mit VfB-Sportdirektor Sven Mislintat über den Flügelstürmer geführt zu haben.

+++ 31.01.2021, 12:45 Uhr: Kahn äußert sich zu Ramos-Gerüchten +++

Zuletzt schwappten spektakuläre Transfer-Gerüchte aus Spanien über: Sergio Ramos soll beim FC Bayern ein Thema sein, da die Vertragsgespräche mit Real Madrid stocken.

Oliver Kahn, Vorstandsmitglied beim FC Bayern, hat die Spekulationen bei "Sky90" jedoch ins Reich der Fabeln verwiesen. "Da ist nichts dran", so der einstige Weltklasse-Torhüter. Mehr zu den Entwicklungen um Sergio Ramos und zu neuen Gerüchten über einen möglichen Wechsel in die Premier League, gibt es hier.

+++ 31.01.2021, 10:56 Uhr: Hertha BSC bestätigt Gespräche +++

Hertha BSC hat einen Tag nach dem enttäuschenden Comeback von Coach Pál Dárdai auf der Bank der Berliner (1:3 gegen Eintracht Frankfurt) einen Coup auf dem Transfermarkt gelandet: Sami Khedira steht unmittelbar vor dem Wechsel in die deutsche Hauptstadt.

Einen Bericht des "kicker" bestätigte Hertha-Boss Carsten Schmidt am Sonntag bei "Sky90". "Wir sind in Gesprächen mit Sami. Ich halte ihn für einen großartigen Leader, einen sehr erfolgreichen Fußballer mit viel Erfahrung. Er hatte lange keine Spielpraxis, sodass noch viele Fragen zu klären sind."

Khedira, der bei Juventus Turin keine Rolle mehr spielt, soll laut "kicker" seit Samstag in Berlin weilen und am Sonntag den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Anschließend soll der 33-Jährige bei der Alten Dame unterschreiben.

"Bild" und "Sport1" bestätigten, dass das Engagement bald verkündet wird. Während die "Bild" allerdings schon erfahren haben will, dass Khedira ablösefrei wechselt und vorerst bis zum Saisonende unterschreibt, sind diese Details laut "Sport1" noch zu klären. Auch eine Ablöse-Zahlung ist demnach nicht ausgeschlossen.

Zuletzt hatte Khedira mit einem Wechsel in die englische Premier League geliebäugelt. Bei Juve hat er noch einen bis zu diesem Sommer gültigen Vertrag. Die Hertha ist nach dem Absturz bis kurz vor die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga auf der Suche nach Zugängen, die dem verunsicherten Team Stabilität geben.

Khedira war 2015 von Real Madrid zu Juventus gewechselt. Zuvor hatte er fünf Jahre bei den Königlichen in Spanien gespielt. 2010 hatte er bei der WM in Südafrika den internationalen Durchbruch geschafft. Vier Jahre später wurde er mit der DFB-Auswahl in Brasilien Weltmeister. Nach dem WM-Debakel 2018 setzte Bundestrainer Joachim Löw nicht mehr auf den Schwaben in der Nationalmannschaft. Zuletzt hatte Khedira, der seine Karriere beim VfB Stuttgart begann, mehrfach gesundheitliche Probleme.

+++ 31.01.2021, 10:44 Uhr: Arminia Bielefeld schlägt noch einmal zu +++

Vollzug in Ostwestfalen! Wie Arminia Bielefeld am Sonntag mitteilte, wird der 24-jährige Japaner Masaya Okugawa vom österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg ausgeliehen, die Arminia sicherte sich eine Kaufoption. Hier geht es zur Meldung.

+++ 31.01.2021, 10:26 Uhr: Malli vor Wechsel in die Türkei +++

Der türkische Nationalspieler Yunus Malli steht kurz vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum türkischen Erstliga-Klub Trabzonspor.

Nachdem die "Bild"-Zeitung über eine bevorstehende Einigung aller Parteien berichtet hatte, bestätigte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler nun via Twitter, nach Trabzon geflogen zu sein.

Malli kam im Januar 2017 für mehr als zehn Millionen Euro von Mainz 05 nach Wolfsburg, konnte dort die hohen Erwartungen aber nie erfüllen. "Man sieht immer wieder seine Qualitäten", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner. Er habe ihm aber gesagt, "dass ich andere Spieler ein Stück weit vor ihm sehe."

+++ 31.01.2021, 10:22 Uhr: BVB-Flirt auf dem Weg nach Italien? +++

Jayden Braaf von Manchester City ist eines jener Talente, die in der jüngeren Vergangenheit mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurden. Sowohl der "Daily Mirror" aus England als auch "Bild" und "kicker" hatten vor wenigen Wochen von einem Interesse des BVB berichtet. Zudem soll Bayer Leverkusen seine Fühler nach dem 18-Jährigen ausgestreckt haben.

Laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano zieht es den jungen Linksaußen jedoch vorerst nach Italien. Braaf gehe für die nächsten sechs Monate auf Leihbasis zu Udinese Calcio.

+++ 31.01.2021, 09:15 Uhr: Zirkzee-Abschied steht wohl fest +++

In den vergangenen Wochen hat es immer wieder Gerüchte um eine Leihe von Bayern-Youngster Joshua Zirkzee zum italienischen Erstligisten Parma Calcio gegeben. Nun könnte alles ganz schnell gehen. Laut "Sky" haben die Verantwortlichen der beiden Klubs die letzten Unstimmigkeiten geklärt. Am Sonntag könnte demnach ein Vertrag in München unterschrieben werden, noch am selben Tag soll Zirkzee dann nach Italien reisen.

Im Raum steht eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Diese soll 15 Millionen Euro betragen und nur greifen, wenn Parma den Klassenerhalt schafft.

+++ 31.01.2021, 08:27 Uhr: Sergio Ramos hat sich wohl entschieden +++

Ein Abschied von Abwehr-Star Sergio Ramos von Real Madrid wird angeblich immer wahrscheinlicher. Dem "Mirror" zufolge wird der Routinier seinen Vertrag bei den Königlichen nicht verlängern und sich stattdessen im Sommer einem Klub aus der Premier League anschließen.

Ramos' Bruder und Berater lotet demnach aktuell aus, welcher Verein das Rennen machen könnte. Mit Verweis aus Quellen aus dem Umfeld des Spielers wertet der "Mirror" einen Wechsel zu Manchester City und dem FC Liverpool allerdings als "sehr schwierig". Ausschließen könne man jedoch noch nichts. Auch der FC Everton um Ex-Real-Coach Carlo Ancelotti soll sich in der Verlosung befinden.

Dem Bericht zufolge peilt Ramos allerdings eher ein Engagement bei Manchester United an. Die Red Devils seien die "erste Wahl" des Spaniers, heißt es.

Keine Hoffnung mehr brauchen sich der Zeitung zufolge der FC Bayern München oder Paris Saint-Germain machen. Beide Klubs wurden in der Vergangenheit ebenfalls mit Ramos in Verbindung gebracht.

+++ 31.01.2021, 07:32 Uhr: Boss des FC Bayern äußert sich zu Alaba +++

Dass David Alaba den FC Bayern im Sommer verlassen wird, ist nahezu sicher. Nun hat sich FCB-Präsident Herbert Hainer zu den Spekulationen um ein Engagement des Verteidigers bei Real Madrid geäußert.

"Ich habe ihm per E-Mail gratuliert zur Wahl zu Österreichs Fußballer des Jahres. Innerhalb von 15 Minuten hatte ich eine Antwort. Er hat sich gefreut. Aber wir haben nicht mehr über seine Vertragssituation gesprochen. Die Stimmung ist okay. Man muss auch professionell damit umgehen. Sein Berater und er hatten andere Vorstellungen von der finanziellen Ausgestaltung eines neuen Vertrages. Das ist legitim", zitiert die "Bild am Sonntag" Hainer, der auf Nachfrage bezüglich eines kolportierten Wechsels des Verteidigers zu Real Madrid ergänzt: "Nach meinem Kenntnisstand ist das noch nicht fix."

So läuft der Poker um David Alaba ...

+++ 30.01.2021, 22:25 Uhr: Werder holt Keeper zurück +++

Michael Zetterer kehrt vorzeitig von seiner Leihe zum PEC Zwolle zu Werder Bremen zurück. Wie die Hanseaten am Samstagabend bekannt gaben, wurde zudem der Vertrag des Keepers vorzeitig verlängert. Der 25-Jährige schloss sich im Sommer 2019 dem niederländischen Erstligisten an und kam dort zu 32 Einsätzen.

"Wir hatten in die Leihvereinbarung mit Zwolle gewisse Rückholmöglichkeiten einfließen lassen. Für uns war nun der richtige Zeitpunkt, um Michael nach Bremen zurückzuholen", sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann: "Wir sind mit der Entwicklung von Zetti sehr zufrieden und freuen uns, dass er auch langfristig seinen Weg beim SV Werder gehen möchte."

+++ 30.01.2021, 22:01 Uhr: Upamecano "nicht nur auf Zettel des FC Bayern" +++

Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von RB Leipzig, hat über die Spekulationen rund um Dayot Upamecano gesprochen und betont, dass "so ein Spieler ist natürlich nicht nur auf dem Zettel des FC Bayern" ist.

Außerdem hat der Verantwortliche der Roten Bullen auch verraten, worum es in einem Gespräch zwischen ihm und Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge gegangen ist. Mehr dazu hier!

+++ 30.01.2021, 21:45 Uhr: Auch auf dem Trainermarkt könnte es Bewegung geben +++

Unabhängig vom Transfer-Fenster für Spieler-Wechsel ist auch der 1. FC Kaiserslautern auf der Suche nach einem Heilsbringer, in dem Fall jedoch für die Trainerbank. Denn die Roten Teufel haben am Abend Jeff Saibene gefeuert. Mehr dazu hier!

+++ 30.01.2021, 20:58 Uhr: Werder-Flop verlässt Bremen vorzeitig +++

Im Sommer 2020 kam Tahith Chong von Manchester United mit großen Hoffnungen nach Bremen, sollte den Klub von der Weser bis zum Ende der Saison verstärken. Doch die Leihe verlief für beide Seiten nicht nach Wunsch. Chong konnte sich bei Werder nicht durchsetzen, ließ nur selten seine Fähigkeiten durchblitzen.

Nun haben die Red Devils das Bundesliga-Abenteuer vorzeitig beendet. Chong wird ab sofort in der belgischen Liga beim FC Brügge weitermachen.

> Mehr dazu hier!

+++ 30.01.2021, 19:49 Uhr: BVB erkundigte sich nach Perisic +++

Ivan Perisic wurde in diesem Winter bereits mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Wie "Sport1" nun berichtet, waren die kriselnden Berliner nicht der einzige Bundesligist, der bei Perisics Klub Inter Mailand anfragte. Auch Borussia Dortmund erkundigte sich nach dem Ex-Star des FC Bayern.

Hintergrund ist die enorme Abhängigkeit von Torjäger Erling Haaland. Mit Perisic umwarben die BVB-Bosse einen bundesliga-erfahrenen Spieler, um die Last auf mehrere Schultern zu verteilten.

Perisic erteilte seinem ehemaligen Klub allerdings eine Absage. Der Offensivspieler plane derzeit keine Rückkehr nach Deutschland, vielmehr seien seine Transferziele Spanien oder England. Folglich kam auch ein Engagement bei Hertha nicht in Frage.

Zwischen 2011 und 2013 trug der Kroate bereits das schwarz-gelbe Trikot. Die letzte Saison verbrachte der 31-Jährige auf Leihbasis in München. Bei Inter spielt Perisic sportlich keine tragende Rolle, kommt meist nur als Joker zum Einsatz. Bei einem passenden Angebot dürfte er Mailand verlassen, heißt es.

+++ 30.01.2021, 18:24 Uhr: Bielefeld verleiht Angriffstalent +++

Arminia Bielefeld verleiht sein Angriffstalent Noel Niemann bis zum Saisonende an Drittligist Türkgücü München. Der 21-Jährige war im vergangenen Sommer von 1860 München nach Ostwestfalen gewechselt und kam auch aufgrund einer Schulteroperation für den Aufsteiger nur zu einem Kurzeinsatz.

"Wir haben Noel bei seiner Verpflichtung im letzten Sommer bewusst mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, weil wir von seinen Qualitäten überzeugt sind", sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi: "Für Noel ist es wichtig, dass er Spielpraxis sammeln kann, um wieder in Form zu kommen."

+++ 30.01.2021, 16:46 Uhr: Stuttgart-Profi zu Schalke? +++

Wohin zieht es Erik Thommy? Laut "Rheinische Post" könnte der Profi des VfB Stuttgart sich erneut Fortuna Düsseldorf anschließen. Eine Leihe mit der Übernahme eines Gehaltsteiles ist im Gespräch.

Nach Informationen von "Bild" sind aber auch Mainz 05 und der FC Schalke 04 auf den Mittelfeldspieler aufmerksam geworden. Auch hier könnte eine Leihe zum Thema werden.

+++ 30.01.2021, 16:04 Uhr: Tut sich nichts mehr beim BVB? +++

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc ist trotz des Abrutschens auf Platz sieben vor dem 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga vom Erreichen der Champions League ohne neue Spieler im Winter überzeugt. Mehr dazu hier!

+++ 30.01.2021, 15:06 Uhr: FC Bayern bestätigt Verhandlungen mit Upamecano-Berater +++

Der Wechsel von Dayot Upamecano von RB Leipzig zum FC Bayern rückt näher. Nachdem die "Bild" am Morgen von einem Geheimtreffen berichtete, das am Donnerstag an der Säbener Straße stattgefunden haben soll, bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Spekulationen am Samstag.

"Wir beschäftigen uns mit dem Spieler", erklärte Salihamidzic gegenüber "Sky". Man habe sich "mit dem Berater getroffen" und "sehr gute, professionelle Gespräche" geführt, so Salihamidzic, der ergänzte: "Wir werden sehen, was da passiert."

Mehr zum Poker um Dayot Upamecano gibt es hier -> So läuft der Transferpoker um Upamecano

+++ 30.01.2021, 14:56 Uhr: RB-Verteidiger in England begehrt +++

RB Leipzig droht im Sommer der Verlust eines weiteren Innenverteidigers. Neben dem heiß umworbenen Dayot Upamecano könnte auch Ibrahima Konaté die Bullen verlassen.

Im Vertrag des 21-Jährigen ist eine Ausstiegsklausel verankert, die in Juni gezogen werden kann. Diese liege bei mindestens 40 Millionen Euro, wie „Bild“-Experte Christian Falk berichtet. Der FC Liverpool, Manchester United und Tottenham Hotspur sind die ersten Interessenten.

+++ 30.01.2021, 14:12 Uhr: Bayer angelt sich nächsten Neuzugang +++

Bayer Leverkusen ist weiter mächtig aktiv auf dem Transfermarkt. Nach den Verpflichtungen von Timothy Fosu-Mensah (von Manchester United) und Jeremie Frimpong (Celtic Glasgow) steht der Werksklub kurz vor der Verpflichtung von Leicester Citys Demarai Gray. Das berichtet "Sky".

Spieler und Verein seien sich bereits einig, derzeit handele Bayer letzte Vertragsdetails mit den Foxes aus. Die Unterschrift des Engländers ist demnach nur noch eine Frage der Zeit.

+++ 30.01.2021, 13:33 Uhr: Bedient sich der FC Schalke erneut in Wolfsburg? +++

Die stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und FSV Mainz 05 suchen in dieser Transferperiode händeringend nach Verstärkungen. Nun rückt Joao Victor vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg offenbar in den Fokus.

Wie die "Bild" berichtet, sind beide Vereine am Brasilianer dran. Beim Champions-League-Aspiranten spielt der Flügelflitzer sportlich nur eine untergeordnete Rolle. In Gelsenkirchen würde Victor auf seinen Landsmann William treffen, dessen Leihe nach Schalke bis zum Saisonende vor wenigen Tagen fix gemacht wurde.

Auch ins Mainzer Anforderungsprofil würde Victor passen: "Wenn wir noch jemanden holen, dann einen, der uns sofort weiterhilft. Das kann nur einer von einem großen Klub sein, der dort auf der Bank sitzt und den wir ausleihen können", erklärte der neue Sportdirektor Martin Schmidt.

+++ 30.01.2021, 11:17 Uhr: Gespräche zwischen Nizza und Rangnick? +++

Ralf Rangnick könnte zur kommenden Saison das Zepter beim französischen Erstligisten OGC Nizza übernehmen. Die "L'Équipe" berichtet von umfangreichen Umstrukturierungen innerhalb des Klubs und einer ersten Kontaktaufnahme zum Deutschen, der aktuell vereinslos ist.

Nach Rangnicks geplatztem Wechsel zum AC Mailand im vergangenen Sommer wurde der ehemalige Schalke-Coach in der Vergangenheit auch mit einem Job beim DFB sowie bei Hertha BSC und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

+++ 30.01.2021, 10:58 Uhr: Ehemaliger BVB-Fanliebling vor Wechsel nach Österreich +++

Ex-BVB-Star Neven Subotic, der vor rund einer Woche seinen Vertrag beim türkischen Klub Denizlispor auflöste, steht angeblich unmittelbar vor der Unterschrift beim SCR Altach. Das berichten die "Vorarlberger Nachrichten".

Aufgrund ausbleibender Gehaltszahlungen entschied sich der 32-jährige Verteidiger zuletzt dafür, der Türkei den Rücken zu kehren. Eine neue sportliche Heimat könnte schon gefunden sein.

Beim BVB feierte Subotic zwei Meisterschaften, zwei Pokalsiege und avancierte zum Publikumsliebling.

+++ 30.01.2021, 07:55 Uhr: Klopp will deutschen Weltmeister +++

Jürgen Klopp und der FC Liverpool denken "Sky" zufolge über eine Verpflichtung von Shkodran Mustafi nach. Der Weltmeister von 2014 spielt in den Planungen des FC Arsenal keine Rolle mehr und wird den Klub spätestens im Sommer verlassen. Da sein Vertrag in wenigen Monaten ausläuft, könnte der Abwehrspieler aber auch schon im laufenden Transferfenster für vergleichsweise wenig Geld zu haben sein. Ob die Reds zugreifen, ist allerdings offen. Konkrete Verhandlungen haben laut "Sky" noch nicht stattgefunden.

+++ 29.01.2021, 21:25 Uhr: Leverkusen verzichtet auf Kaufoption +++

Santiago Arias wurde mit großen Hoffnungen als Leihspieler von Atlético Madrid verpflichtet. Bisher konnte er seine Klasse überhaupt nicht unter Beweis stellen, fällt er doch schon seit Oktober nach einem Wadenbeinbruch aus. Sein einziges Bundesliga-Spiel für die Werkself beim VfB Stuttgart könnte sein einziges geblieben sein.

Laut kolumbianischer Medien sehen die Leverkusener davon ab, die Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro zu ziehen. Im Sommer geht es für den 29-jährigen dann also wieder zuvor zu Atleti, wo er noch einen Kontrakt bis 2023 besitzt.

+++ 29.01.2021, 19:38 Uhr: Ali Akman wohl zur Eintracht +++

Der erst 18-jährige Ali Akman gilt als eines der größten Talente im türkischen Fußball. Er soll bei zahlreichen Top-Klubs aus den besten Ligen Europas auf dem Zettel gestanden haben. Das Sturmjuwel soll sich nun wohl für die Bundesliga und Eintracht Frankfurt entschieden haben. So zumindest vermeldet es Fatih Dogan, ein Journalist in Diensten des Senders "TRTSpor", via Twitter.

Akman ist türkischer U-Nationalspieler und spielte bis zuletzt für Bursaspor in der Süperlig. In der laufenden Saison stand er bereits 17 Mal für Bursaspor auf dem Feld und erzielte trotz seiner jungen Jahre bereits zehn Saisontore.

+++ 29.01.2021, 18:11 Uhr: Singh kehrt zum FC Bayern zurück +++

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg und Bayern-Leihgabe Sarpreet Singh gehen nach nur einem halben Jahr wieder getrennte Wege. Der 21 Jahre alte neuseeländische Nationalspieler kehrt mit sofortiger Wirkung zu Bayern München zurück, teilten beide Verein mit. Ursprünglich war der Mittelfeldspieler, der auf elf Zweitliga-Einsätze beim Club kam, bis zum 30. Juni an die Franken ausgeliehen.

+++ 29.01.2021, 17:39 Uhr: Gerhardt verlängert in Wolfsburg +++

Eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft bei den Wölfen! Yannick Gerhardt seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg langfristig bis 2025 verlängert. Der 26-Jährige ist bereits seit 2016 für die Niedersachsen aktiv und kam in den letzten Wochen auf viel Spielzeit unter Trainer Oliver Glasner. Er war zuletzt auch bei Hertha BSC und dem 1. FC Köln im Gespräch, hat sich jetzt aber weiter an die Wölfe gebunden.

+++ 29.01.2021, 16:58 Uhr: Costa vor Last-Minute-Abschied aus München +++

Das Leihgeschäft mit Douglas Costa lief für den FC Bayern München bisher nicht wirklich nach Plan. Der Brasilianer findet seit seiner Rückkehr zum Rekordmeister einfach nicht zu seiner Form und läuft den eigenen Ansprüchen weiter hinterher. Bislang brachte ihn Cheftrainer Hansi Flick zwar schon in 17 Pflichtspielen. Douglas Costa erzielte aber lediglich ein Tor für die Münchner und konnte seine Geschwindigkeit und Dribbelstärker nur zu selten einbringen.

Mittlerweile sollen die Bayern sogar darüber nachdenken, den 30-Jährigen bereits vorzeitig wieder ziehen zu lassen. Nach Informationen der "Tuttosport" beschäftigt sich derzeit der italienische Top-Klub AC Mailand mit einer Verpflichtung des Außenstürmers. Der FC Bayern hat sich Costa bis zum Saisonende auf Leihbasis gesichert, anschließend steht er noch bis 2022 bei Juventus Turin unter Vertrag. Laut dem italienischen Medienbericht führen die Rossoneri aktuell Sondierungsgespräche und haben von Spielerseite wohl positive Rückmeldungen erhalten.

+++ 29.01.2021, 14:22 Uhr: Elvedi bestätigt Gespräche mit Gladbach +++

Gegenüber dem Schweizer "Blick" hat Nico Elvedi eine Ausdehnung seiner bislang bis 2022 befristeten Zusammenarbeit mit Borussia Mönchengladbach angedeutet. "Es ist absolut nicht ausgeschlossen, dass ich bei Gladbach verlängere. Mein Berater und der Klub führen Gespräche", sagte der Innenverteidiger.

Allerdings schließt der 24-Jährige einen Abgang im kommenden Sommer nicht gänzlich aus. "Ich werde nicht wechseln, nur damit sich die Luft verändert. Wenn, dann muss es ein gut überlegter Schritt nach vorne bedeuten. Ich weiß, was ich an Gladbach habe. Mir gefällt es ausgezeichnet hier, wir stehen in der K.o.-Phase der Champions League, sind in der Meisterschaft wieder voll dabei. Der Verein ist toll, die Fans, die Mitspieler."

+++ 29.01.2021, 14:11 Uhr: Ex-BVB-Profi in die 2. Bundesliga +++

Einst stand er beim BVB unter Vertrag, jetzt geht's in die 2. Bundesliga: Dong-won Ji verlässt den FSV Mainz 05 und schließt sich Eintracht Braunschweig an. Das bestätigten die Rheinhessen am Freitag. Der Offensivspieler wird bis zum Saisonende ausgeliehen.

"Dong-Won Ji ist ein echter Team-Player, der sich, obwohl er seine Mannschaft abseits des Rasens immer voll unterstützt, natürlich auch mehr Einsatzzeit erhofft. Er ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, ihm eine Leihe nach Braunschweig zu ermöglichen und diesem Wunsch haben wir entsprochen“, sagt 05-Sportdirektor Martin Schmidt.

+++ 29.01.2021, 13:10 Uhr: Welche Winter-Transfers gehen noch über die Bühne? +++

Wir haben mal einen kompakten Überblick über die heißesten Gerüchte in Diashow-Form zusammengestellt. Diese Winter-Transfers könnten noch über die Bühne gehen:

>> Hier geht es zur Diashow!

29.01. 2021, 11:01 Uhr: RB-Talent zieht es zum Club +++

Dennis Borkowski verlässt RB Leipzig auf Zeit und wechselt zum 1. FC Nürnberg. Das 19-jährige Eigengewächs der Sachsen wird bis zum 30. Juni 2022 verliehen.

"Er ist ein beweglicher, schneller und abschlussstarker Stürmer", lobte Club-Sportvorstand Dieter Hecking den Neuzugang.

+++ 29.01.2021, 10:44 Uhr: Ajax kämpft um BVB-Flirt Brobbey +++

Laut "Radio Catalunya" hat der BVB ein Auge auf Brian Brobbey von Ajax Amsterdam geworfen. Sogar von "fortgeschrittenen Gesprächen" ist die Rede.

Der 18-Jährige gilt als eines der vielversprechendsten Sturmtalente in den Niederlanden und wird bereits als Wunderkind gefeiert. Seine Aussichten auf Einsätze in der ersten Mannschaft sind durch die Verpflichtung von Sébastien Haller zuletzt aber deutlich gesunken.

Der Klub will das Eigengewächs, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, dennoch nicht kampflos ziehen lassen. "Wir wollen ihn wirklich behalten. Er kann hier einen tollen Vertrag unterschreiben und eine glänzende Zukunft haben. Er ist jung, eifrig und hat alle Eigenschaften, die man von einem Ajax-Stürmer erwartet", sagte Trainer Erik ten Hag bei "ESPN".

+++ 29.01.2021, 08:53 Uhr: ManCity lockt Alaba mit Mega-Gehalt +++

Während die Gerüchte um Avancen von Real Madrid und Liverpool zuletzt durchaus konkret waren, schien Manchester City bei David Alaba eher nicht in die Vollen zu gehen. Doch weit gefehlt!

Wie die spanische "As" berichtet, haben die Sky Blues nun ein extrem lukratives Paket für den Österreicher geschnürt. Dem Vernehmen nach will Pep Guardiola seinen ehemaligen Bayern-Schützling unbedingt nach England holen.

Um ihm eine Unterschrift schmackhaft zu machen, soll City Alaba stolze 14 Millionen Euro pro Jahr bieten. Im Gegenzug würde sich der 28-Jährige für fünf Jahre an den Klub binden. Alle Entwicklungen im Alaba-Poker gibt es hier.

+++ 29.01.2021, 08:02 Uhr: England-Juwel beim BVB gehandelt +++

Borussia Dortmund hat offenbar einen nächsten hochtalentierten jungen Spieler aus England ins Visier genommen. Jaden Philogene-Bidace aus der U23-Mannschaft von Aston Villa soll das Interesse des BVB geweckt haben.

Das berichtet der Journalist Pete O'Rourke bei Twitter. Doch im Poker um den 18-jährigen Flügelstürmer müssen sich die Schwarz-Gelben auf namhafte Konkurrenz gefasst machen. Auch der FC Barcelona und Paris Saint-Germain sollen die Fühler nach Philogene-Bidace ausgestreckt haben. Auch RB Leipzig und der FC Bayern wurden bereits mit dem Englänger in Verbindung gebracht. Mehr dazu hier.

+++ 29.01.2021, 07:03 Uhr: Wechsel von Lionel Messi immer konkreter +++

Der Wechsel von Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wird offenbar immer konkreter. Hinter den Kulissen mache PSG "mächtig Druck", um den ablösefreien Transfer für den kommenden Sommer möglichst bald perfekt zu machen, schreibt "Bild".

Offen sei noch, mit welchem Gehalt die Franzosen den Großverdiener locken wollen, heißt es. Klar ist: Messi könnte bei PSG mit Neymar und Kylian Mbappé zusammen das neue Traum-Trio des Weltfußballs bilden.