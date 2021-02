Schalkes Derby-Plan mit Huntelaar enhüllt

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Klaas-Jan Huntelaar könnte gegen den BVB für den FC Schalke 04 zum Einsatz kommen

Ins Revierderby gegen Borussia Dortmund geht der FC Schalke 04 als klarer Außenseiter - und das, obwohl auch der BVB aktuell kriselt. Die königsblauen Hoffnungen ruhen unter anderem auf Klaas-Jan Huntelaar.

Genau zehn Minuten stand Klaas-Jan Huntelaar nach seiner Rückkehr zum FC Schalke 04 bislang auf dem Platz - bei 1:1 gegen Werder Bremen als Einwechselspieler in der Schlussphase. Ansonsten stoppten den 37-Jährigen hartnäckige Wadenprobleme, die er aus der Endphase seines Engagements bei Ajax Amsterdam mitgebracht hatte.

Statt seiner Rolle als Hoffnungsträger gerecht werden zu können, ist Huntelaar damit bislang eher nur ein weiteres Sorgenkind beim abgeschlagenen Schlusslicht der Bundesliga-Tabelle.

Im Revierderby gegen den BVB soll sich das nun ändern. Laut "Bild" plant Schalke in dieser Woche mit einer Trainingsrückkehr Huntelaars - und womöglich mit einem Einsatz des Angreifers gegen den Erzrivalen.

FC Schalke 04: Klaas-Jan Huntelaar ist BVB-Spezialist

Ein Kandidat für die Startelf ist Huntelaar demnach jedoch nicht. Vielmehr soll Matthew Hoppe seinen Stammplatz behalten. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner wartet zwar inzwischen seit vier Ligaspielen auf einen Treffer. Mit seinem immensen Laufpensum zählt Hoppe regelmäßig zu den fleißigsten Schalkern.

Trainer Christian Gross' Plan: Der Youngster soll die zuletzt keineswegs sattelfeste Defensive des BVB müde laufen und spielen. Huntelaar könnte dann als Joker in die Partie kommen und dieser, hoffentlich aus Schalker Sicht, die entscheidende Wendung geben.

Ein Blick in die Statistik lässt alle auf Schalke hoffen: In bislang elf Bundesliga-Partien gegen den BVB in seiner Karriere erzielte Huntelaar immerhin fünf Treffer. Besser ist seine Bilanz nur gegen Hoffenheim (elf Spiele/acht Tore) und den HSV (elf/elf).