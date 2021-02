BVB reist ohne Delaney nach Sevilla

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Thomas Delaney reist nicht mit dem BVB nach Sevilla

Borussia Dortmund trifft am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf den FC Sevilla. Der BVB tritt die Reise allerdings ohne Thomas Delaney an.

Das berichtet "Sport1". Demnach bleibt der Däne zunächst in Deutschland, da seine Frau in Kürze ein Kind erwartet. Das Spiel soll Delaney dennoch nicht verpassen. Geplant sei, dass er mit einem Privatflug nach Spanien nachreist.

Ab in den Süden! 🛫🇪🇸 pic.twitter.com/rk8Beut0RW — Borussia Dortmund (@BVB) 16. Februar 2021

Delaney stand in den letzten vier Pflichtspielen der Dortmunder in der Startelf. Beim 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg am 19. Spieltag der Bundesliga erzielte der Mittelfeldmann sogar einen Treffer. Im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn (3:2 n.V.) steuerte er zwei Vorlagen bei.

Der 29-Jährige hatte die Leistung seiner Mannschaft zuletzt kritisiert. "Wir sind zu ungeduldig. Oft blicken wir zu negativ auf die Dinge im Spiel. Wir brauchen eine positivere Einstellung", sagte der dänische Nationalspieler und fügte an: "Ich wünsche mir manchmal eine Scheißegal-Mentalität."

Alle Spieler hätten aber den Ernst der Lage verstanden. "Es ist ohne Frage das Ziel, dass es in die Champions League geht. Wir sind eine Champions-League-Mannschaft und müssen dabei sein. Das wissen alle", sagte Delaney.