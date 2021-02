Van Basten: Haaland besser als Lewandowski

Essler Kremser Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-i

Wer ist besser? Robert Lewandowski vom FC Bayern oder BVB-Star Erling Haaland

Die Fachwelt schwärmt von Erling Haaland, der für Borussia Dortmund Bestmarke an Bestmarke reiht. Mit Marco van Basten zeigt sich nun ein ganz Großer des Fußballs von dem BVB-Offensivgenie tief beeindruckt – und sieht ihn sogar vor Robert Lewandowski vom FC Bayern.

Aufgrund seiner momentanen Vereinslosigkeit bleibt für Marco van Basten genügend Zeit, das Fußballgeschehen im Blick zu behalten. Besonders gerne schaut er offensichtlich Erling Haaland bei der Ausübung seines Berufs zu.

"Ich glaube, er kann noch viel mehr, als wir jetzt denken", schwärmte der dreimalige Ballon-d'Or-Gewinner in der Diskussionsrunde "Rondo" von "Ziggo Sport". Haaland sei ein sehr intelligenter Spieler mit einer sehr guten Technik, adelte van Basten den BVB-Star, dem überdies das Toreschießen leicht falle.

Der Norweger verfügt aber nicht nur über die typischen Attribute eines Torjägers. "Daneben sehe ich, wie er einen Pass oder einen schönen Doppelpass spielt oder einfach nur eine Lücke findet", sang van Basten seine Lobeshymne weiter. "Er ist manchmal sehr sensibel. Er ist wirklich ein ganz besonderer Junge."

Haaland sorgte vergangene Woche für ein weiteres Novum. Durch seinen Doppelpack im Achtelfinalhinspiel in der Champions League beim FC Sevilla (3:2) schraubte er seine Marke auf 17 Tore in den ersten 13 Königsklassen-Einsätzen – noch nie traf ein Spieler in diesem Zeitraum öfter.

Im europäischen Vergleich liefert er sich mit dem anderen Ballermann, Robert Lewandowski, ein Tor-Wettrennen. Während der Stürmer des FC Bayern auf 31 Pflichtspieltore kommt, steht ihm Haaland mit 27 Treffern in nichts nach, zumal der BVB-Star zwölf Jahre jünger ist.

Van Basten geht sogar so weit, Haaland in seinem persönlichen Ranking vor Lewandowski zu positionieren: "Ich denke, er ist besser. In diesem Alter ist er schon so dominant. Ich bin überzeugt, dass er auch richtig guten Fußball spielen kann."