Falette für ein Spiel suspendiert

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Kocak verzichtet gegen Fürth auf Falette

Simon Falette wird nach einer Trainingsrangelei nicht zum Kader von Hannover 96 für die Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth gehören.

Dies teilten die Niedersachsen am Donnerstag, zwei Tage vor dem Zweitligaduell (13:00 Uhr), mit. Zudem werde eine Strafe an den Klub und an die Mannschaft fällig, damit sei die Sache ausgeräumt.

Der 29-Jährige war am Mittwoch mit seinem Teamkollegen Genki Haraguchi aneinandergeraten. Nach einem Wortgefecht schubste Falette den Japaner zu Boden. "Er zeigt Reue", sagte 96-Chefcoach Kenan Kocak in der Pressekonferenz am Donnerstag: "Wir sind alle Menschen, die auch Fehler machen."

Falette habe sich entschuldigt und werde ab Montag wieder mit der Mannschaft trainieren.