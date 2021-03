FC Bayern hat wohl Tendenz bei Tiago Dantas

via www.imago-images.de

Tiago Dantas ist bis zum Saisonende an den FC Bayern ausgeliehen

Als Tiago Dantas im Sommer als Last-Minute-Transfer beim FC Bayern anheuerte, blickten alle gespannt und gleichzeitig mit Verwunderung auf den eher unbekannten jungen Portugiesen, der als Wunschspieler als Hansi Flicks gilt und auf Leihbasis von SL Benfica kam. Würde der 19-Jährige sich bis Saisonende empfehlen können? Es scheint nicht so.

Derzeit sieht es vielmehr danach aus, als würden die Münchner die Kaufoption für Tiago Dantas nicht ziehen. Nachdem "Sport 1" schon Anfang Januar berichtet hatte, dass der FC Bayern Abstand vom möglichen Transfer nimmt, der den Rekordmeister immerhin 7,5 Millionen Euro kosten würde, hat "Sky" nun weitere Details.

Nach Informationen des TV-Senders ist die Zukunft des portugiesischen U20-Nationalspielers zwar noch offen, die Tendenz gehe jedoch eher in Richtung Trennung.

Allerdings hatte Dantas bislang auch kaum Chancen, sich in der ersten Mannschaft der Münchner zu beweisen. Bis Ende letzten Jahres spielte er aufgrund fehlender Spielberechtigung für die Beletage nur in der 3. Liga bei der Zweitvertretung des FCB. Seit Anfang 2021 darf er immerhin bei den Profis trainieren.

Tiago Dantas konnte seine Qualitäten beim FC Bayern noch nicht zeigen

Viermal stand er seitdem im Spieltags-Kader, zuletzt durfte er beim 5:1-Erfolg über den 1. FC Köln für drei Minuten Bundesliga-Luft schnuppern.

In der 3. Liga kam er für die U23 zuvor auf sieben Spiele, nur einmal absolvierte er die volle Dauer über 90 Minuten. Auf einen Treffer wartet der Rechtsfuß bislang noch. Kein Wunder also, dass sich die Stimmen mehren, die davon ausgehen, dass Dantas nicht an der Säbener Straße bleibt.

Cheftrainer Hansi Flick hatte allerdings immer wieder Qualitäten des Youngsters öffentlich gelobt. "Tiago hat seine eigene Identität, er ist ein spannender Spieler", so Flick im letzten Jahr bei "Sport 1". Es mache "großen Spaß", mit dem Portugiesen zu arbeiten.

Möglicherweise will man in Zukunft beim FC Bayern allerdings auf ein Eigengewächs setzen. Denn in Person von Angelo Stiller verfügt man über einen in München geborenen, nicht minder talentierten Spieler.

Sollte Tiago Dantas tatsächlich nach nur einer Saison den deutschen Rekordmeister wieder verlassen, dürfte es vorerst bei SL Benfica weiter gehen. Beim portugiesischen Top-Klub besitzt der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis Sommer 2024