Ab Sommer "nur" Co-Trainer: Darum bleibt Terzic beim BVB

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Edin Terzic will dem BVB erhalten bleiben

Das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend beim FC Bayern München ging aus Sicht von Borussia Dortmund zwar verdient mit 2:4 verloren. Dennoch war zuletzt ein klarer Aufwärtstrend beim BVB zu erkennen, der sich auch anhand der Serie von vier gewonnenen Spielen niederschlug.

Großes Lob für die spielerische Entwicklung erhielt zuletzt BVB-Interimstrainer Edin Terzic, der das Team noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit führen wird. Die Mission ist weiterhin klar: Der 38-Jährige soll die Schwarz-Gelben zurück auf den vierten Tabellenplatz bringen, damit das Minimalziel der Dortmunder, die erneute Qualifikation für die Champions League, noch erreicht wird. Momentan sind die Westfalen nur Sechster mit vier Punkten Rückstand auf den Vierten Eintracht Frankfurt.

Im Sommer wird der Trainer-Neuling dann bekanntlich von Gladbachs derzeitigem Cheftrainer Marco Rose beerbt. Terzic überraschte nach Bekanntgabe der Entscheidung mit seinem Entschluss, unbedingt weiter bei den BVB-Profis arbeiten und zurück ins zweite Glied rücken zu wollen.

Nach einem jüngsten "Bild"-Bericht soll es nicht nur die große Verbundenheit zum Klub sein, die den Sauerländer zu seiner Entscheidung bewog. Die Dortmunder Klubbosse um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc sollen Terzic außerdem eine zweite Chance auf dem Cheftrainer-Posten in Aussicht gestellt haben, falls die Zusammenarbeit mit Marco Rose nicht zu dem gewünschten Erfolg führt.

Angepasstes Gehalt als weiteres Argument für Terzic-Verbleib beim BVB

Mit seinen 38 Jahren hat Terzic in jedem Falle noch genug Zeit, auf die nächste Cheftrainer-Aufgabe zu warten - am allerliebsten bei seinem Herzensverein Borussia Dortmund. Bis dahin will und soll er unter Rose weiter für die Zukunft lernen. Zuvor assistierte er bekanntlich schon jahrelang unter Trainer-Größen wie Slaven Bilic und Lucien Favre.

Neben der sportlichen Perspektive gilt laut dem Zeitungsbericht auch ein angepasstes Gehalt als wichtiger Faktor dafür, dass der Noch-BVB-Cheftrainer über den Sommer 2021 bei der Mannschaft bleibt. Inklusive Prämien könnte Terzic demzufolge auf rund eine Millionen Euro Salär kommen.

In den letzten Tagen wurde der Fußballlehrer mehrfach öffentlich von den Dortmunder Starspielern für die Art seines Coachings gelobt. Die deutlichsten Worte fand Innenverteidiger Mats Hummels, der nach dem DFB-Pokalsieg gegen Borussia Mönchengladbach meinte: "Ich finde, Edin macht das hervorragend. Wirklich. Seit Tag eins, seitdem er das übernommen hat. Er macht das mit einem Feuer, aber auch mit inhaltlichem Wissen. Ich traue ihm noch sehr viel zu in seiner Trainerkarriere."