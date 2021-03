Doppel-Posten für Rangnick? Neue Details zur Geheimgruppe

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Wird Gespräche mit dem FC Schalke 04 führen: Ralf Rangnick

Beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 dreht sich derzeit alles um die Personalie Ralf Rangnick. Nun kommen neue Details ans Licht, welche Rolle der 62-Jährige künftig übernehmen könnte.

Wie "Bild" berichtet, favorisiert Ralf Rangnick beim FC Schalke 04 gleich zwei Positionen: die des Sportvorstandes und des des Trainers - zumindest für das erste von fünf angedachten Jahren. So könnte er, im Falle des beinahe sicheren Abstiegs, in der neuen Saison persönlich am direkten Wiederaufstieg arbeiten.

Welche Rolle der erst kürzlich installierte Cheftrainer Dimitrios Grammozis dann spielen soll, bleibt jedoch unklar. Der 42-Jährige beerbte Anfang März Christian Gross auf der Trainerbank der Schalker und unterschrieb einen Vertrag bis 2022.

Derzeit liegt die sportliche Gesamtverantwortung in den Händen von Peter Knäbel, der auf den ebenfalls vorzeitig entlassenen Jochen Schneider folgte.

Schalke-Aufsichtsrat Dr. Jens Buchta hatte zuletzt öffentlich erklärt, Gespräche mit Ralf Rangnick zu führen. Zuvor hatte eine sogenannte "Geheimgruppe" aus zunächst nicht näher bekannten einflussreichen Unternehmern und Alt-Schalkern Gespräche mit Rangnick initiiert. Buchta hatte dieser Gruppe gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" daraufhin "vereinsschädigendes" Verhalten vorgeworfen, da etwa "Kontakt zu Sponsoren aufgenommen" wurde, "um Druck auf den Verein auszuüben", sollte das Schalker Gremium Rangnick ablehnen.

Rangnick-Befürworter wollen sich zeitnah erklären

Laut "Bild" weisen die insgesamt 14 Rangnick-Befürworter jene Vorwürfe "entschieden" zurück. Die Gruppe werde sich zeitnah erklären, heißt es in dem Bericht weiter. Laut "Sport1" will man am Mittwoch an die Öffentlichkeit treten. Außerdem wird nun immer klarer, wer der Gruppe angehört.

Professor Dr. Ulrich Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft, und Frank Haberzettel, Geschäftsführer des Deutschen Beamten Wirtschaftsverbandes, fungieren "Bild" zufolge als Sprecher der Gruppe. Ihr angehören sollen demnach unter anderem Harfid Hadrovic, der als Bauunternehmer zugleich Schalkes Ärmelsponsor ist, Hans Mosbacher, Chef der Stölting Service Group und somit Premium Partner des Klubs sowie Medienunternehmer Jörg Grabosch und Ex-DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock.

In Ex-Profi Ingo Anderbrügge, Rüdiger Mengede, Bodo Menze und Dr. Armin Langhorst gehören außerdem einige Persönlichkeiten der Gruppe an, die eine enge Bindung zum FC Schalke 04 haben. Mengede kennt den Verein aus seiner Zeit als Arena-Geschäftsführer, Menze leitete bis 2013 die "Knappenschmiede" der Königsblauen und Langhorst arbeitete bei S04 lange Jahre als Mannschaftsarzt.

Laut "Sport1" zählt außerdem der erst im vergangenen Dezember zurückgetretene Ex-Aufsrichtsrat Uwe Kremmer zur Gruppe dazu, die offenbar in den vergangenen Wochen immer größer wurde.