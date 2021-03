Schwere Vorwürfe gegen Ex-Schalke-Coach Gross

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Christian Gross soll beim FC Schalke 04 wenig von Fitnessdaten gehalten haben

Vier Trainer durften sich 2020/21 bereits an der Seitenlinie des FC Schalke 04 versuchen, erfolgreich war keiner. Einen enormen Anteil an der Misere soll die mangelnde Fitness der Spieler haben. Die Schuldigen scheinen schnell ausgemacht.

In einer soliden ersten Halbzeit gegen den VfL Wolfsburg machte sich der FC Schalke 04 am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga das Leben lediglich durch ein unglückliches Eigentor von Shkodran Mustafi schwer. In den zweiten Hälfte brachen die Knappen dann völlig auseinander, wurden vom VfL Wolfsburg nach Strich und Faden zerlegt und mit einem 0:5 im Gepäck zurück nach Gelsenkirchen geschickt.

Das Spiel war ein Sinnbild der königsblauen Horror-Saison: Für 90 Minuten reicht die Luft schlicht nicht aus. Laut "Sport Bild" ein hausgemachtes Problem, dass man auf Schalke mit den falschen Mitteln lösen wollte. Im Sommer holte S04 mit dem inzwischen entlassenen Werner Leuthard einen neuen Athletiktrainer, dem der Ruf vorauseilte, ein harter Hund zu sein.

Der Kniff ging nicht auf: "Sport Bild" berichtet, dass Leuthard die Stars im Trainingslager bereits vor dem Frühstück mit Läufen "quälte", die Spieler bemängelten die "unausgewogenen" Einheiten und verweigerten in der Folge ihre Arbeit. Unter Ex-Coach David Wagner spulte der FC Schalke am 2. Spieltag (1:3 gegen Werder) den Negativ-Wert von 104,46 Kilometer ab.

Stars des FC Schalke 04 lästern über Christian Gross

Nachdem Wagner durch Baum ersetzt wurde, besserte sich die Lage etwas. Unter dem nächsten Übungsleiter Christian Gross wurde alles aber noch schlimmer.

"Sport Bild" berichtet, dass Gross statt auf Fitnessdaten auf "sein Bauchgefühl" hörte, die ohnehin laschen Einheiten immer wieder für mehr als zehn Minuten unterbrach. Die Akteure der Knappen sollen sogar von sich aus gebeten haben, dass Training wieder aufnehmen zu dürfen, da ihnen kalt wurde. In der Kabine soll man darüber gelästert haben, dass man auf dem Trainingsplatz nicht einmal einen Kilometer gelaufen sei.

Das setzte sich in den Pflichtspielen fort: Kein einziges Mal brachte es das Schalker Team unter Gross auf mehr als 115 Kilometer. Auf Nachfrage der "Sport Bild" verweigerte Gross einen Kommentar.

Derzeit versucht mit Dimitrios Grammozis der vierte (!) Schalke-Trainer in dieser Spielzeit, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Viel wird der Deutsch-Grieche allerdings nicht mehr retten können. Auch, da das Erbe seiner Vorgänger schwer wiegt. Mit Verweis auf Meinungen der Spieler heißt es in dem Bericht, dass das unausgewogene, schlecht dosierte Training die Hauptverantwortung an der Verletztenmisere afu Schalke trägt.