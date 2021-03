Pressestimmen: "Keiner macht es in Europa besser"

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Der FC Bayern buchte am Mittwochabend gegen Lazio Rom das CL-Viertelfinalticket

Der FC Bayern buchte am Mittwochabend ohne viel Aufwand das Viertelfinalticket in der Champions League. Lazio Rom war für den deutschen Rekordmeister auch beim 2:1 im Rückspiel des Achtelfinales kein richtiger Maßstab. Die Bayern sind nun alleiniger Rekordhalter bei den Viertelfinal-Teilnahmen in der Königsklasse.

Diese Leistung sowie das wettbewerbsübergreifend 39. Saisontor von Robert Lewandowski honorierten die internationalen Medien besonders. Die Pressestimmen zur Partie:

Italien

Gazzetta dello Sport: "Bayern gewinnt erneut, aber Lazio geht ohne Fehl und Tadel vom Platz. Die Mannschaft verlässt erhobenen Hauptes die Allianz Arena mit einer Leistung, die am Ende nahezu ebenbürtig war und Moral im Hinblick auf die Meisterschaft gibt."

Corriere della Sera: "Biancocelesti raus aus der Champions League! Für Lazio stand jedoch das Ziel des Tages im Mittelpunkt: einen weiteren Rückschlag zu vermeiden, der die Moral einer Gruppe, die bereits durch das 1:4 in Rom auf die Probe gestellt wurde, zerrüttet hätte. Am Ende bleibt festzuhalten - Lazio: Gut verlieren in diesen Tagen, hat auch etwas."

Tuttosport: "Niederlage und das Ausscheiden für Lazio, das von einem über weite Strecken des Spiels kontrollierten Bayern München überwunden wird."

Il Messaggero: "Die Biancocelesti verabschieden sich aus Europa, retten aber zumindest ihre Ehre. Das Ausscheiden wurde im Olimpico besiegelt, es fehlte nur noch der Gang zur Allianz, um es zu bestätigen."

La Repubblica: "Die biancocelesti verabschieden sich mit Würde aus Europa. Es war Spiel, das nach dem 1:4-Sieg im Hinspiel nicht mehr zu gewinnen war. Es gab wenig zu tun, Lazio verstand das auch und war von Anfang an mehr damit beschäftigt, das Feld mit Würde zu halten, als zu versuchen, den Rückstand zu verringern."

Il Mattino: "Die Biancocelesti (und die Italiener) verabschieden sich von Europa. Bayern gewinnt wieder in Deutschland. Aber Lazio rettete zumindest seine Ehre."

Spanien

Mundo Deportivo: "Lewandowski und Choupo-Moting besiegeln Bayerns Weiterkommen gegen Lazio. Die Mannschaft von Simone Inzaghi hatte mehr Mühe mit dem Vorsaisonsieger und verließ die Champions League, nachdem sie ihr erstes Achtelfinale seit 20 Jahren gespielt hatte, mit einem guten Image."

Marca: "Lewandowski nutzt die reine Formalität bei Bayern gegen Lazio, um seine Zahlen zu steigern. Für den polnischen Stürmer gibt es kein Spiel und keine Phase, die nicht dazu geeignet ist, Tore zu erzielen und seine Trefferquote zu erhöhen."

AS: "Kein Wunder in München. Ein Tor von Lewandowski vom Elfmeterpunkt und ein weiterer Treffer von Choupo-Moting reichten zum 2:1-Sieg gegen eine ängstliche italienische Mannschaft. Die Bayern haben nicht geglänzt, das mussten sie auch nicht."

Sport: "Alle Vorhersagen wurden erfüllt und Bayern München besiegelte mit einer bürokratischen Leistung den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Der amtierende Europameister dominierte über die gesamte Spielzeit gegen eine Mannschaft, der Lazio nicht gewachsen war und wurde durch Tore von Lewandowski und Choupo-Moting auf die Siegerstraße geschickt."

Frankreich

L'Équipe: "Natürlich war dieses Rückspiel nicht das spannendste. Das Spiel war von einem niedrigen Tempo geprägt und Lazio vermied es, den Ball dem Gegner zu überlassen, während die Bayern ihren Vorsprung ruhig verwalteten und unnötige Risiken oder mögliche Verletzungen vermieden."

France Football: "Die Bayern stehen im Viertelfinale, wie schon in acht der letzten neun Saisons. Keiner macht es in Europa besser. Auch wenn sie durch den klaren Vorsprung im ersten Spiel oft den Eindruck erweckten, ein Trainingsspiel zu bestreiten, zitterten die Deutschen trotz des Fehlens von Manuel Neuer keine Sekunde lang."

England

Daily Mail: "Lewandowski und Choupo-Moting machen den Einzug in das Viertelfinale perfekt. Die Bayern und ManCity sind nun die Teams, die die meisten Klubs meiden wollen."

Guardian: "Bayern München zieht mit Leichtigkeit an Lazio vorbei ins Viertelfinale der Champions League."

Sun: "Leichtes Spiel für den Titelverteidiger: Robert Lewandowski trifft schon wieder! Der polnische Torjäger erhöhte mit dem Führungstreffer gegen Lazio am Mittwochabend seine Saisontrefferzahl auf 39."

Schweiz

Blick: "Titelverteidiger Bayern München zieht ohne Mühe in die Viertelfinals der Champions League ein. Lazio Rom wird mit dem Gesamtskore von 6:2 ausgeschaltet. Die Spannung war schon vor Anpfiff weg. Das Team von Trainer Hansi Flick lässt auch auf heimischen Rasen nichts anbrennen."

Österreich

Kronen Zeitung: "Am Aufstieg der Bayern herrschte von Beginn an praktisch kein Zweifel. Der deutsche Meister diktierte, entspannt durch den klaren Vorsprung aus dem Hinspiel, die Partie nach Belieben und fuhr einen ebenso ungefährdeten wie kräftesparenden Erfolg ein."

Kurier: "Keine Überraschung gab es in München, wo die Bayern nach einem 4:1 im Hinspiel gegen Lazio Rom das Rückspiel mit 2:1 gewannen. Der FC Bayern ist in der Champions League nun alleiniger Rekordhalter bei den Viertelfinal-Teilnahmen."

Deutschland

Bild: "Der deutsche Rekordmeister hat einen Champions-League-Rekord. Nach dem 2:1 gegen Lazio Rom (Hinspiel 4:1) steht der Bundesligist zum 19. (!) Mal im Viertelfinale. Einmal öfter als der FC Barcelona - trotz Rom-Tunnel gegen den Neuer-Ersatz."

kicker: "Lazio auch im Rückspiel kein Maßstab: FC Bayern spaziert ins Viertelfinale Der FC Bayern München gewann das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom mit 2:1 und zieht souverän in das Viertelfinale ein. Lewandowski und Choupo-Moting trafen."

Süddeutsche: "Bayern erreicht Champions-League-Viertelfinale. Die Münchner gewinnen auch das Achtelfinal-Rückspiel gegen die Italiener ohne größere Probleme. Auch ohne Kapitän Manuel Neuer ist Titelverteidiger FC Bayern mit einem standesgemäßen Sieg in das Viertelfinale der Champions League eingezogen."

FAZ: "Lewandowski und sein Vertreter treffen – Bayern mühelos im Viertelfinale. Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League. Im Rückspiel gegen Lazio Rom genügt ein Elfmetertor von Lewandowski und ein Treffer seines Vertreters. Neuer-Vertreter Nübel erlebt einen ruhigen Abend."

n-tv: "Kraftschonend ins Viertelfinale - nur das Gegentor trübt Bayerns Rekordspiel. Alexander Nübel darf endlich mal wieder ran, ein Lewandowski-Vertreter darf ein Tor bejubeln und der FC Bayern darf eine Champions-League-Pflichtaufgabe abhaken - und einen Rekord gibt es sogar noch oben drauf."

RTL: "Auch mit Alexander Nübel, der den erkälteten Manuel Neuer im Tor der Münchner vertrat, stand die Null zwar nicht. Viel Arbeit hatte Bayerns Nummer 2 aber auch nicht, denn nach vorne ging bei den Römern kaum etwas zusammen. So brachten die Bayern das Achtelfinale im Schongang über die Bühne, und Robert Lewandowski erzielte seinen fünften CL-Treffer der laufenden Spielzeit."