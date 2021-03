Halbfinal-Kracher des DFB-Pokals im Free-TV

Eibner Pressefoto / Heike Feiner via www.imago-ima

Der FC Bayern trifft im Halbfinale auf den VfL Wolfsburg

Der Halbfinal-Kracher im DFB-Pokal der Frauen zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München am Ostersonntag (14:00 Uhr) wird live in der ARD übertragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.

Den zweiten Finalisten ermitteln am Vortag Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg. Diese Begegnung (13:00 Uhr) ist im Livestream unter hessenschau.de zu verfolgen. Das Endspiel steigt am 30. Mai in Köln.