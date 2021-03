Stimmen: "Es war eine Reaktion"

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Gündogan hat sich zur Lage des DFB-Teams geäußert

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem 3:0-Sieg gegen Island in die WM-Qualifikation gestartet. Dementsprechend zufrieden waren die Akteure. Die Stimmen zum Spiel:

Joachim Löw (Bundestrainer): "Größtenteils bin ich schon zufrieden, wir haben schon sehr schwungvoll und dynamisch begonnen. Wir wollten gleich ein Zeichen setzen. Die Mannschaft hatte von Anfang an die richtige Einstellung. Der Sieg war insgesamt souverän, wir haben wenige Chancen zugelassen. In der zweiten Hälfte haben wir zu viele Pässe nach hinten gespielt. Ein 3:0 ist souverän, logischerweise sehe ich aber Verbesserungsmöglichkeiten in unserem Spiel."

Leon Goretzka (Torschütze zum 1:0): "Ich bin einfach froh, meinen Teil beizutragen. Wir haben uns fest vorgenommen, dass man die Leidenschaft auf dem Platz sieht. Dass wir alle sehr zu schätzen wissen, für unser Land spielen zu dürfen. Wir wollten unbedingt Emotionen reinkriegen. Dass man vor dem Fernseher sieht, dass da elf Jungs auf dem Platz stehen, die richtig Bock haben. Das hat gut geklappt."

Ilkay Gündogan (Torschütze zum 3:0): "Es war wichtig, gut ins Spiel zu starten. Wir haben den Ball gut laufen gelassen, es war eine Reaktion. Aber ich glaube, dass wir einen Maßstab an uns selbst haben sollten. Wir haben eine gewisse Verantwortung, weil wir die Qualität dazu haben. So sind wir das Spiel angegangen und natürlich froh, dass wir 3:0 gewonnen haben."

Manuel Neuer (Kapitän): "Es war ein positives Zeichen. Wir haben uns alle darauf gefreut, das erste Spiel in 2021 spielen zu dürfen. Es war ein tolles Signal, darauf können wir aufbauen."

Kai Havertz (Torschütze zum 2:0): "Es war insgesamt ein schweres Spiel, es war schwer, durchzukommen. Es war insgesamt ein verdienter Sieg. Es war uns von vornherein klar, dass sich die Isländer hinten rein stellen werden, das war dann auch so. Wir haben es aber relativ gut gemacht, wir können zufrieden sein."

Uli Hoeneß (TV-Experte bei RTL): "Nicht nur das Ergebnis hat mich überzeugt, sondern die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Die Mannschaft hat so engagiert gespielt, wie man sich das vorgestellt hat. Sie hat läuferisch alles geboten, sie hat spielerisch Akzente gesetzt. So habe ich mir das vorgestellt - ich bin total zufrieden."