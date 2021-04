Wieder fit! BVB-Duo vor Rückkehr in die Startelf

Revierfoto via www.imago-images.de

Marco Reus drängt zurück ins Team beim BVB

Vor dem Bundesliga-Duell am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (ab 15:30 Uhr) melden sich wichtige Stammspieler bei Borussia Dortmund rechtzeitig einsatzbereit. So stehen BVB-Kapitän Marco Reus und Linksverteidiger Raphael Guerreiro nach überstandenen Verletzungen wieder zur Verfügung.

"Wir gehen davon aus, dass sie uns gegen die Eintracht zur Verfügung stehen werden", wird BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl im "kicker" zitiert.

Das Duo hatte bereits am Dienstag das Mannschaftstraining bei der Borussia wieder aufgenommen. Bis zuletzt war es aber fraglich, ob Reus und Guerreiro schon wieder die volle Wettkampfhärte für das immens wichtige Sechs-Punkte-Spiel gegen den Tabellenvierten aus Frankfurt erreichen würden.

Zwei Tage vorher scheint klar: Sowohl Offensivmann Reus als auch Flügelflitzer Guerreiro sind Optionen für die Startelf für Cheftrainer Edin Terzic.

Guerreiro fehlt dem BVB seit Wochen

Marco Reus fiel in den letzten Wochen mit einer Knöchelprellung aus, nachdem er im Ligaspiel gegen Hertha BSC rüde von Vladimir Darida gefoult worden war. Der Kapitän der Schwarz-Gelben brennt aber auf seine Rückkehr in die Startformation und will an seine zuletzt stärker gewordenen Leistungen wieder anknüpfen.

Raphael Guerreiro war zuletzt sogar noch länger zum Zuschauen gezwungen. Der 27-Jährige plagte sich mit muskulären Problemen herum und verpasste insgesamt vier Spiele für den BVB. Im gesamten März hatte er für die Dortmunder nicht einmal auf dem Platz gestanden und wurde in dieser Zeit zumeist von Nico Schulz auf der linken Defensivseite ersetzt.

Guerreiro bringt es in der laufenden Saison auf drei Treffer und acht Torvorlagen. Er ist damit hinter Erling Haaland und Jadon Sancho der drittbeste Scorer bei den Westfalen. Noch vor Marco Reus, der es bis dato auf drei Treffer und sieben Torvorlagen bringt.